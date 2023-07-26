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Прокурор запросил для руководства Инвестбанка сроки от 9,5 до 14,5 года колонии

Приговор по делу о растрате 12,7 млрд рублей огласят 26 июля
Яна Суринская Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Таганский районный суд Москвы 26 июля огласит приговор бывшим владельцам и руководителям АКБ «Инвестбанк» Сергею Мастюгину и Сергею Менделееву, а также старшему вице-президенту – заместителю председателя правления Сергею Зайцеву, вице-президенту Григорию Юсуфову и зампредседателя правления Ольге Боргардт.

В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для фигурантов реальные сроки лишения свободы: Юсуфову, Менделееву и Зайцеву прокурор просит назначить наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии со штрафом в размере 1 млн руб., для Боргардт запрошено 13 лет. Для Мастюгина предложено самое строгое наказание в виде 14 лет и 6 месяцев и штраф в 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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