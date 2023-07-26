Прокурор запросил для руководства Инвестбанка сроки от 9,5 до 14,5 года колонии

Прокурор запросил для руководства Инвестбанка сроки от 9,5 до 14,5 года колонииПриговор по делу о растрате 12,7 млрд рублей огласят 26 июля
Таганский районный суд Москвы 26 июля огласит приговор бывшим владельцам и руководителям АКБ «Инвестбанк» Сергею Мастюгину и Сергею Менделееву, а также старшему вице-президенту – заместителю председателя правления Сергею Зайцеву, вице-президенту Григорию Юсуфову и зампредседателя правления Ольге Боргардт.
В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для фигурантов реальные сроки лишения свободы: Юсуфову, Менделееву и Зайцеву прокурор просит назначить наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии со штрафом в размере 1 млн руб., для Боргардт запрошено 13 лет. Для Мастюгина предложено самое строгое наказание в виде 14 лет и 6 месяцев и штраф в 1 млн руб.
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