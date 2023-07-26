Прокурор запросил для руководства Инвестбанка сроки от 9,5 до 14,5 года колонии

В ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для фигурантов реальные сроки лишения свободы: Юсуфову, Менделееву и Зайцеву прокурор просит назначить наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии со штрафом в размере 1 млн руб., для Боргардт запрошено 13 лет. Для Мастюгина предложено самое строгое наказание в виде 14 лет и 6 месяцев и штраф в 1 млн руб.