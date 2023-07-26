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Частные клиники выполнили в 2022 году пятую часть от всех абортов, подсчитал Росстат

Всего за год в государственных и коммерческих больницах их было сделано полмиллиона
Анна Киселева Виталий Крюков
Судя по данным Росстата, наибольшее число абортов приходится на государственные клиники / Александр Рюмин / ТАСС

Коммерческие клиники в 2022 г. провели пятую часть от всех абортов в стране, или 102 242 процедуры, следует из данных Росстата, опубликованных 24 июля. Причем за год число прерывания беременности в частном сегменте здравоохранения увеличилось на 2,8%, а в государственном, наоборот, уменьшилось на 3,7% до 401 683 процедур, свидетельствуют данные статистического ведомства.

Общее количество проведенных абортов в российских государственных и коммерческих клиниках в прошлом году снизилось на 2,3%, составив 506 005 процедур. Суммарный показатель также учитывает процедуры, проведенные в медицинских подразделениях на производствах, пояснил «Ведомостям» представитель Росстата. По его словам, они имеют лицензию на проведение абортов, но не выделены в отдельное медучреждение, поэтому не относятся ни к частным, ни к государственным больницам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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