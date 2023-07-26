Частные клиники выполнили в 2022 году пятую часть от всех абортов, подсчитал Росстат

Частные клиники выполнили в 2022 году пятую часть от всех абортов, подсчитал РосстатВсего за год в государственных и коммерческих больницах их было сделано полмиллиона
Коммерческие клиники в 2022 г. провели пятую часть от всех абортов в стране, или 102 242 процедуры, следует из данных Росстата, опубликованных 24 июля. Причем за год число прерывания беременности в частном сегменте здравоохранения увеличилось на 2,8%, а в государственном, наоборот, уменьшилось на 3,7% до 401 683 процедур, свидетельствуют данные статистического ведомства.
Общее количество проведенных абортов в российских государственных и коммерческих клиниках в прошлом году снизилось на 2,3%, составив 506 005 процедур. Суммарный показатель также учитывает процедуры, проведенные в медицинских подразделениях на производствах, пояснил «Ведомостям» представитель Росстата. По его словам, они имеют лицензию на проведение абортов, но не выделены в отдельное медучреждение, поэтому не относятся ни к частным, ни к государственным больницам.