Частные клиники выполнили в 2022 году пятую часть от всех абортов, подсчитал Росстат

Общее количество проведенных абортов в российских государственных и коммерческих клиниках в прошлом году снизилось на 2,3%, составив 506 005 процедур. Суммарный показатель также учитывает процедуры, проведенные в медицинских подразделениях на производствах, пояснил «Ведомостям» представитель Росстата. По его словам, они имеют лицензию на проведение абортов, но не выделены в отдельное медучреждение, поэтому не относятся ни к частным, ни к государственным больницам.