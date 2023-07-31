Новый модуль «Обучение служением» появится в вузах с сентября 2023 года

Новый модуль «Обучение служением» появится в вузах с сентября 2023 годаМинобрнауки разослало методические рекомендации в 100 высших учебных заведений
Министерство науки и высшего образования разработало и направило в вузы методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением». Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили источники в двух российских вузах. Пилотный проект по этому модулю планируется внедрить в 100 высших учебных заведениях. Первый разъясняющий вебинар для преподавателей проведут 2 августа. Поручение о разработке курса «Обучение служением» до 1 сентября 2023 г. дал в январе президент Владимир Путин. За разработку модуля и его внедрение ответственны Минобрнауки, Минтруд, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров.
В документе, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что модуль направлен на развитие у обучающихся «гражданственности, патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей» путем решения социально значимой задачи в рамках основной образовательной программы. Развитие этих составляющих, как отмечает Минобрнауки, это один из приоритетов государственной образовательной и молодежной политики. Несмотря на внеучебную воспитательную работу, развитие студенческого самоуправления и волонтерства, в высших учебных заведениях, по мнению авторов методики, не уделялось должного внимания практикоориентированному обучению «мировоззренческого характера». Студенты не могли должным образом применить полученные академические знания в реальных социальных условиях для решения «актуальных для общества задач».
В рамках освоения компонентов модуля – дисциплины, курсового проекта, практики, выпускной квалификационной работы (ВКР) – студенты как раз должны будут продемонстрировать командную работу и лидерство, гражданскую идентичность и солидарность, развитие убеждений и ценностных ориентаций, рефлексивность и осознанность, коллективизм и созидательный труд, а также профессионализм и ответственность. Выбирать социальные проекты для реализации в рамках модуля вузам советуют, в частности, на платформе «Добро.РФ» (ее курируют Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров).
Среди потенциальных партнеров и заказчиков, которые будут работать со студентами в рамках проектов курса по «Обучению служением», называют некоммерческие организации, «Добро.Центры», региональные органы власти и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, социальные предприятия, Агентство стратегических инициатив, институты развития и деловые объединения, компании и проч. Предполагается, что «Обучение служением» может состоять (на выбор вуза) из одноименной дисциплины, включенной в обязательную часть образовательной программы, курсового проекта, ВКР в форме общественного проекта, а также факультатива «Экспедиция обучения служением».
Предлагаемый модуль позволит обучающимся получить больше практического опыта, а также обеспечит связь между университетом и той территорией, на которой он находится, считает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Он напомнил о так называемой третьей миссии университетов. Этот термин обозначает вклад вузов в развитие общества. Первая и вторая миссия – это образование и наука, отметил он: «Обучение служением» – это одна из наиболее перспективных, зарекомендовавших себя по всему миру практик. Это вовлечение университета в жизнь территории, местного сообщества. Здесь виден хороший потенциал».
Что такое третья миссия университетов
Термин «третья миссия университетов» начали активно использовать в образовательных сообществах США и Европы с 1990-х гг. Считается, что у высших учебных заведений должно быть три миссии: образование, наука и вклад в развитие общества. Современный университет не ограничивает свою деятельность периметром стен, стремясь расширить границы образовательных, научных и многих других проектов, чтобы они служили на благо всего общества.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина пояснила, что модуль будет легко реализовать, потому что на проектную практику всегда выделяются дополнительные часы не в ущерб учебному курсу. «Выбранный формат достаточно адекватен и возможностям студентов, и дальнейшему признанию их деятельности», – добавила она.
Политолог Александр Немцев отмечает, что за последние 10 лет в стране появлялось большое количество различных грантовых конкурсов по поддержке социальных инициатив. В частности, у Росмолодежи есть конкурсная программа, победитель которой может получить на реализацию своего социально значимого проекта около 1 млн руб. По его словам, запрос на новый модуль появился в особенности на гуманитарных направлениях, потому что ранее ВКР-стартап с качестве дипломной работе был более характерен для технических и IT-специальностей.
«Диплом у гуманитариев представлял собой теоретические разработки, а не практические. Теперь же у социологов, политологов, экономистов, финансистов, журналистов, появится возможность реализовать свой проект», – пояснил он. Немцев считает, что такая инициатива логична и правильна: огромное количество теоретиков из гуманитарных специальностей не умеют работать с «проектной оболочкой». Теперь же они смогут быть наравне со стартаперами из других сфер, заключил он.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.