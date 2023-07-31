Новый модуль «Обучение служением» появится в вузах с сентября 2023 года

Предлагаемый модуль позволит обучающимся получить больше практического опыта, а также обеспечит связь между университетом и той территорией, на которой он находится, считает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Он напомнил о так называемой третьей миссии университетов. Этот термин обозначает вклад вузов в развитие общества. Первая и вторая миссия – это образование и наука, отметил он: «Обучение служением» – это одна из наиболее перспективных, зарекомендовавших себя по всему миру практик. Это вовлечение университета в жизнь территории, местного сообщества. Здесь виден хороший потенциал».