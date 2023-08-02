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К зиме 50 000 трудовых мигрантов могут стать нелегалами из-за долгов

Микрофинансовые организации подали к ним около 300 000 исков более чем на 20 млрд рублей
Анна Киселева Наталья Заруцкая
Из-за микрозаймов мигранты попадают в правовую коллизию: один закон вынуждает их уехать, другой – не дает покинуть Россию / Павел Лисицын / РИА Новости

К декабрю 2023 г. около 50 000 трудовых мигрантов могут оказаться в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО), а в 2024 г. количество иностранных граждан, способных столкнуться с этой проблемой, может возрасти до 100 000 человек. Об этом «Ведомостям» рассказал глава узбекской диаспоры Москвы юрист Бахром Исмаилов.

По истечении законного срока пребывания в России, согласно миграционному законодательству, иностранцам надо покинуть страну, но сделать они этого не смогут из-за выданных судебными приставами запретов на выезд за пределы РФ. Такую правовую коллизию диаспора обнаружила, проанализировав поступившие жалобы от своих членов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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