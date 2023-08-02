К зиме 50 000 трудовых мигрантов могут стать нелегалами из-за долгов

К зиме 50 000 трудовых мигрантов могут стать нелегалами из-за долговМикрофинансовые организации подали к ним около 300 000 исков более чем на 20 млрд рублей
К декабрю 2023 г. около 50 000 трудовых мигрантов могут оказаться в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО), а в 2024 г. количество иностранных граждан, способных столкнуться с этой проблемой, может возрасти до 100 000 человек. Об этом «Ведомостям» рассказал глава узбекской диаспоры Москвы юрист Бахром Исмаилов.
По истечении законного срока пребывания в России, согласно миграционному законодательству, иностранцам надо покинуть страну, но сделать они этого не смогут из-за выданных судебными приставами запретов на выезд за пределы РФ. Такую правовую коллизию диаспора обнаружила, проанализировав поступившие жалобы от своих членов.
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