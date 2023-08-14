Экс-кандидата в губернаторы Приморья приговорили к шести годам колонии

Экс-кандидата в губернаторы Приморья приговорили к шести годам колонииАндрей Ищенко признан виновным в хищении у дольщиков более 387 млн рублей
Первомайский районный суд Владивостока 14 августа вынес обвинительный приговор бывшему кандидату в губернаторы от партии КПРФ Андрею Ищенко. Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК) и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 руб.
Ищенко свою вину не отрицал.
Судом и следствием было установлено, что c конца декабря 2016 г. по середину июня 2021 г. Ищенко, имея в реальные финансовые возможности исполнить перед 187 участниками долевого строительства обязательства по стройке и передаче им в собственность жилых и нежилых помещений, умышленно похитил денежные средства на общую сумму 387,2 млн руб.
В приговоре отмечается, что Ищенко совершил хищение, «используя свое служебное положение из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий». С 2016 г. по 2021 г. он был депутатом заксобрания Приморья.
После этого похищенными средствами распорядился по своему усмотрению в личных целях, не связанных со строительством указанного объекта. Соответственно, Ищенко не выполнил условия по договорам долевого участия. Строящийся многоквартирный жилой дом по адресу улица Сафонова, д. 7, во Владивостоке, внесенный в в Единый реестр проблемных объектов, до сих пор не сдан в эксплуатацию.
Приговор в законную силу пока не вступил, но, как ожидается, обжалован не будет.
Ищенко был задержан в апреле 2022 г. как учредитель ООО СК СЗ «Аврора-строй». Уголовное дело по заявлению дольщиков было возбуждено в 2021 г., то есть за год до задержания. В октябре 2021 г. у Ищенко проходил обыск в рамках этого дела, но тогда экс-кандидат остался в статусе подозреваемого.
«Ситуация <...> связана с финансовыми затруднениями, которые появились у меня после отмены [результатов] выборов губернатора в 2018 г.», – пояснял тогда Ищенко «Примамедиа». Он говорил, что была выработана стратегия между застройщиком, дольщиками и фондом дольщиков Приморского края: «Проведено собрание дольщиками, выработана схема, как мы будем достраивать объект. Сейчас ведется реализация. Строительство никогда не останавливалось и сейчас идет».
В 2018 г. кандидат КПРФ Ищенко вышел во второй тур на выборах губернатора Приморья против единоросса Андрея Тарасенко, но итоги голосования были отменены. На выборы против врио губернатора Олега Кожемяко коммунисты кандидата уже не выставляли.
В свою очередь в партии сообщали «Ведомостям», что не считают уголовное преследование Ищенко политически мотивированным. «Если бы это была месть, она была бы намного раньше, но после выборов прошло четыре года. Формально Ищенко разорвал связь с партией, но мы поинтересуемся, разберемся», – сказал тогда первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин «Ведомостям».
Это не единственное уголовное дело против экс-кандидата. По результатам прокурорской проверки в его отношении было также возбуждено второе дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба).