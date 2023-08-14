Экс-кандидата в губернаторы Приморья приговорили к шести годам колонии

В свою очередь в партии сообщали «Ведомостям», что не считают уголовное преследование Ищенко политически мотивированным. «Если бы это была месть, она была бы намного раньше, но после выборов прошло четыре года. Формально Ищенко разорвал связь с партией, но мы поинтересуемся, разберемся», – сказал тогда первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин «Ведомостям».