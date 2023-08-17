В Китае началась масштабная кампания против коррупции в здравоохранении

В Китае началась масштабная кампания против коррупции в здравоохраненииГлавной целью станут платежи фармкомпаний врачам за продвижение лекарств
Национальная комиссия по здравоохранению (НКЗ) Китая начала годовую кампанию по искоренению коррупции в отрасли, сообщило китайское издание Global Times (GT). Как объявила НКЗ, особое внимание будет уделено «нескольким ключевым лицам» и ключевым позициям в фармацевтической промышленности. GT со ссылкой на медицинских экспертов сообщает, что текущая кампания будет самой масштабной и энергичной по сравнению с прошлыми, так как коррупция в медицине является серьезной проблемой, подрывающей доверие к системе здравоохранения КНР.
Внимание регулятора к «ключевым лицам» объясняется тем, что в последние годы ряд высокопоставленных деятелей отрасли запятнали себя взяточничеством и спекуляциями. Это, в свою очередь, наносит существенный вред фармацевтической промышленности, а также подрывает права и интересы населения. Как заявили представители НКЗ, годичная кампания охватывает всю цепочку производства, обращения и продаж в фармацевтической промышленности.