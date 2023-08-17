В Китае началась масштабная кампания против коррупции в здравоохранении

Национальная комиссия по здравоохранению (НКЗ) Китая начала годовую кампанию по искоренению коррупции в отрасли, сообщило китайское издание Global Times (GT). Как объявила НКЗ, особое внимание будет уделено «нескольким ключевым лицам» и ключевым позициям в фармацевтической промышленности. GT со ссылкой на медицинских экспертов сообщает, что текущая кампания будет самой масштабной и энергичной по сравнению с прошлыми, так как коррупция в медицине является серьезной проблемой, подрывающей доверие к системе здравоохранения КНР.