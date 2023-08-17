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В Китае началась масштабная кампания против коррупции в здравоохранении

Главной целью станут платежи фармкомпаний врачам за продвижение лекарств
Глеб Мишутин Елена Бочарова Роман Романов
Обычный китаец не сталкивается с коррупцией в здравоохранении, но расхищение государственных средств приводит к повышению себестоимости медицинских услуг / АР

Национальная комиссия по здравоохранению (НКЗ) Китая начала годовую кампанию по искоренению коррупции в отрасли, сообщило китайское издание Global Times (GT). Как объявила НКЗ, особое внимание будет уделено «нескольким ключевым лицам» и ключевым позициям в фармацевтической промышленности. GT со ссылкой на медицинских экспертов сообщает, что текущая кампания будет самой масштабной и энергичной по сравнению с прошлыми, так как коррупция в медицине является серьезной проблемой, подрывающей доверие к системе здравоохранения КНР.

Внимание регулятора к «ключевым лицам» объясняется тем, что в последние годы ряд высокопоставленных деятелей отрасли запятнали себя взяточничеством и спекуляциями. Это, в свою очередь, наносит существенный вред фармацевтической промышленности, а также подрывает права и интересы населения. Как заявили представители НКЗ, годичная кампания охватывает всю цепочку производства, обращения и продаж в фармацевтической промышленности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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