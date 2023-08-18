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Востоковедов и африканистов будут обучать по новой методике

Новые программы включат в себя стажировки в странах Азии и Африки, а также мультидисциплинарность
Юлия Малева Владимир Кулагин
Разработчики программы предлагают внедрить изучение языков в школах / ТАСС

Минобрнауки совместно с центрами изучения Азии и Африки разрабатывает новую комплексную программу развития образования и исследований в области востоковедения и африканистики. Модернизация системы подготовки продлится до 2030 г. Об этом «Ведомостям» рассказал министр образования и науки Валерий Фальков. «Программа предусматривает обязательную стажировку студентов, преподавателей и ученых в изучаемых странах, а также решение не только теоретических, но и прикладных задач в странах Востока и Африки в интересах страны и российского бизнеса», – пояснил Фальков. Ведомство предполагает, что к 2030 г. партнерами программы смогут стать порядка 40 вузов Азии и Африки, в которые российские студенты и преподаватели будут ездить на стажировки.

Новая методика подготовки будет включать в себя не только изучение восточных и африканских языков, как это было раньше. Студентов обучат также филологии, истории и этнологии стран Африки и Азии, политико-социальному и экономическому развитию этих стран, а также африканскому и азиатскому опыту построения международных отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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