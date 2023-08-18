Востоковедов и африканистов будут обучать по новой методике

Минобрнауки совместно с центрами изучения Азии и Африки разрабатывает новую комплексную программу развития образования и исследований в области востоковедения и африканистики. Модернизация системы подготовки продлится до 2030 г. Об этом «Ведомостям» рассказал министр образования и науки Валерий Фальков. «Программа предусматривает обязательную стажировку студентов, преподавателей и ученых в изучаемых странах, а также решение не только теоретических, но и прикладных задач в странах Востока и Африки в интересах страны и российского бизнеса», – пояснил Фальков. Ведомство предполагает, что к 2030 г. партнерами программы смогут стать порядка 40 вузов Азии и Африки, в которые российские студенты и преподаватели будут ездить на стажировки.