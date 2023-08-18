Через буддизм Россия заявляет миру о готовности к диалогу

Такой форум проводится впервые. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в приветственном слове выразил уверенность, что он позволит определить перспективы сотрудничества стран, в которых распространен буддизм. А на форуме были представители 14 из них, включая Индию, Китай, Камбоджу, Мьянму, Южную Корею и Вьетнам. Глава Бурятии пожелал гостям мероприятия «жить по канонам буддизма, чтобы наш мир был свободен от жадности, от ненависти и от невежества». Согласно буддийскому учению, эти три яда являются причиной страданий всех живых существ, заметил Цыденов.