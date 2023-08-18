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Через буддизм Россия заявляет миру о готовности к диалогу

Как в Бурятии проходит Международный буддийский форум
Анна Киселева
Бурятия считается центром буддийской культуры / Правительство Республики Бурятия

Через буддизм у России появляется возможность заявить всему миру, что страна «открыта к диалогу» и готова «выстраивать дипломатические отношения в справедливом, честном, созидательном и миролюбивом формате», сказал «Ведомостям» глава Республики Калмыкия Бату Хасиков на Международном буддийском форуме в Улан-Удэ.

Такой форум проводится впервые. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в приветственном слове выразил уверенность, что он позволит определить перспективы сотрудничества стран, в которых распространен буддизм. А на форуме были представители 14 из них, включая Индию, Китай, Камбоджу, Мьянму, Южную Корею и Вьетнам. Глава Бурятии пожелал гостям мероприятия «жить по канонам буддизма, чтобы наш мир был свободен от жадности, от ненависти и от невежества». Согласно буддийскому учению, эти три яда являются причиной страданий всех живых существ, заметил Цыденов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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