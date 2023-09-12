Генпрокурор рассказал на ВЭФ о мерах по защите бизнеса

Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил перед гостями Восточно экономического форума с кратким отчётом о мерах надзорного ведомства по улучшению бизнес-климата на Дальнем Востоке. Основные усилия прокуратуры в этом направлении, по его словам, в этом году сводятся к снижению избыточного регулирования на территориях с льготными экономическими режимами, административных барьеров для перевозчиков и других видов бизнеса, а также более справедливому регулированию тарифов в энергетике и квот в рыболовстве.