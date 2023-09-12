Генпрокурор рассказал на ВЭФ о мерах по защите бизнеса

Генпрокурор рассказал на ВЭФ о мерах по защите бизнесаПод особым надзором логистика энерготарифы и рыбные квоты
Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил перед гостями Восточно экономического форума с кратким отчётом о мерах надзорного ведомства по улучшению бизнес-климата на Дальнем Востоке. Основные усилия прокуратуры в этом направлении, по его словам, в этом году сводятся к снижению избыточного регулирования на территориях с льготными экономическими режимами, административных барьеров для перевозчиков и других видов бизнеса, а также более справедливому регулированию тарифов в энергетике и квот в рыболовстве.
Для решения проблемы необоснованных отказов в разрешениях на автомобильные грузоперевозки Генпрокуратура инициировала принятие в 2023 г. специальных поправок в регулирующий федеральный закон. Теперь получение перевозчиками необходимых документов будет осуществляться с помощью специальной информационной системы по принципу «одного окна». Изменения вступают в силу уже 1 марта следующего года, уточнил Краснов.
Он также рассказал о своём обращении в Совбез по поводу проблем с пропускной способностью погранпереходов, их оснащением и логистикой. После этого в законе были закреплены «правовые основы для внедрения электронной очереди при пересечении государственной границы». Часть изменений вступили в силу с 1 сентября 2023 г., часть — с 1 марта 2024 г.
В интересах доступа бизнеса к сетям и энергоресурсам Генпрокуратура указала Минэнерго России на нарушение сроков по соединению газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» с Единой системой газоснабжения.
Кроме того, принимаются меры, чтобы уберечь бизнес от необоснованно завышенных тарифов, когда в них включаются затраты на модернизацию сетей, которой фактически не происходит, перед правительством поставлен вопрос о введении ответственности «за нереализацию инвестиционных программ в энергетике». «Уверен это даст положительный эффект и будет определенным образом стимулировать поставщиков к улучшению необходимой инфраструктуры», — подчеркнул Краснов.
В рамках наведения порядка в сфере оборота водных биоресурсов были прокуратурой выявлены «существенные недостатки» в работе информационных систем Росрыболовства и Россельхознадзора.
«Действующий механизм обмена информацией не позволял отследить весь путь биоресурсов от вылова до конечного потребителя», — уточнил Краснов. Это, по его словам, создавало благоприятные условия для браконьерства, выпуска контрафактной продукции и развития «черного рынка» в ущерб легальным рыбопромышленным предприятиям, о чем Краснов проинформировал президента и премьера. В итоге двумя федеральными агентствами организована работа по синхронизации систем мониторинга оборота рыбной продукции и выдачи ветеринарных разрешений. «Ее завершение позволит окончательно навести порядок в этой сфере», – подчеркнул Краснов.
По инициативе Генпрокуратуры в судах были расторгнуты более 50 договоров о закреплении рыболовных квот с группой компаний, которая вывела за границу через офшоры свыше 22 млрд руб. Под контролем прокуроров Росрыболовством уже перераспределены квоты на добычу свыше 5000 тонн ценных видов биоресурсов.
Также прокуратура следит за соблюдением прав резидентов территорий с льготными экономическими режимами, предоставления им земельных участков, кредитов, налоговых послаблений и других преференций. Только в первом полугодии по требованиям прокуроров в Дальневосточном федеральном округе «обременительные обязанности и избыточные требования исключены из почти 1300 правовых актов».
По данным прокуратуры, в Дальневосточном федеральном округе на текущий год отклонено три четверти (73 %) предложений проверяющих органов при согласовании как плановых проверок, так и внеплановых мероприятий.
При этом более тщательный надзор установлен за строительством жилья и объектов социальной инфраструктуры. «В этой связи я дал прокурорам поручение оценить ее соответствие имеющимся и прогнозируемым потребностям, а также соблюдение требований законодательства при строительстве, ремонте объектов, целевое расходование затраченных на это бюджетных средств», — уточнил Краснов.