Крупные реки очистят по аналогии с Волгой

Крупные реки очистят по аналогии с ВолгойЭто осуществят в рамках федерального проекта оздоровления водных объектов
Минприроды зеркально спишет тезисы с паспорта федерального проекта по «Оздоровлению Волги» для нового проекта по экологическому оздоровлению крупных водных объектов России. Он должен заработать в 2025 г. Об этом «Ведомостям» на форуме «ЭкваТэк-2023» рассказал начальник отдела «Чистая вода» департамента стратегических проектов Минстроя Дмитрий Мамонтов.
Минприроды позаимствует для очистки других рек такие методы, как очистка их русел, подъем затонувших судов и строительство гидротехнических сооружений (плотины и дамбы), пояснил он. Предполагается, что новые стратегии будут распространяться на все крупные водные артерии: Дон, Урал, Иртыш, Терек, Енисей и Обь, но окончательный список будет сформирован позже, добавил Мамонтов. Также он сообщил, что в процессе реализации «Оздоровления Волги» ведомство столкнулось с трудностями: например, были «нюансы» из-за санкционного давления, из-за которых понадобилась замена оборудования, корректировка проектной документации или вовсе пересмотр технологии из-за изменения нормативов.
Новый проект, разрабатываемый в рамках нацпроекта «Экология», будет распространяться на все российские регионы. Перечень мероприятий оздоровления водоемов с обоснованием объема расходов федерального бюджета и оценкой эффектов от их реализации планируется сформировать до 2024 г,. пока даже приблизительных цифр нет, пояснил Мамонтов.
Сейчас в рамках »Экологии» реализуется три федеральных проекта: «Сохранение уникальных водных объектов» (охватывает 56 территорий), «Оздоровление Волги» (охватывает 16 регионов) и «Сохранение озера Байкал» (охватывает три региона). Они будут действовать до конца 2024 г. Каждый из них включает свои отдельные программы и дорожные карты по сохранению Волги, Иртыша, Дона и других рек и озер.
На «Оздоровление Волги» из федерального бюджета выделили 71,9 млрд руб. Среди основных целей этого проекта значатся экологическая реабилитация водных объектов, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. Минстрой, в свою очередь, отвечает за осуществление мероприятий по строительству, реконструкции очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, включенных в региональные программы по очистке сточных вод, отводимых в реку Волгу.
21 июня 2023 г. правительство выпустило постановление «Об экологическом оздоровлении водных объектов и о развитии мелиоративного комплекса РФ». В Белом доме отметили «высокий уровень загрязнения сточных вод, деградацию водных объектов, высокую степень износа гидротехнических сооружений, водопропускных сооружений, трактов водоподачи и мелиоративных систем, а также снижение рыбохозяйственного потенциала водных объектов».
В стране отсутствует цельная водная стратегия, говорит эксперт комитета экологии и природопользования Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Миллер. Кроме того, Водный кодекс не гармонизирован с основным законом «Об охране окружающей среды», добавила она. Деловое сообщество, поделилась Миллер, разработало проект ФЗ по изменению Водного кодекса, сейчас он находится в процессе обсуждения. В частности, предлагается закрепить нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, технологические нормативы сбросов маркерных загрязняющих веществ водных объектов и нормативы допустимых сбросов теплообменных сточных вод.
«Мы нуждаемся не в новых программах, связанных с чистотой воды, а в том, чтобы власть просто выполняла те функции, которые уже есть», – в свою очередь считает эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Дело в том, что сейчас нет целостной системы воздействия государства на водные процессы, пояснил он. Доходит до того, что власти применяют препараты, которые на себя осаждают разлившиеся выбросы, например, нефти, и они просто тонут. «С точки зрения чиновников – все чисто, на поверхности воды ничего не осталось, а с точки зрения экологии мы получили проблемы для будущих поколений», – резюмировал он.
Эколог Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации им. академика Костякова Максим Лапушкин положительно отозвался об инициативе создания расширенного водного проекта, который охватит большинство крупных рек. Об эффективности «Оздоровления Волги» говорить пока рано, считает он: «Стоит дождаться его окончания, чтобы можно было зафиксировать, что качество воды улучшилось [или нет]».