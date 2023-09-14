Крупные реки очистят по аналогии с Волгой

«Мы нуждаемся не в новых программах, связанных с чистотой воды, а в том, чтобы власть просто выполняла те функции, которые уже есть», – в свою очередь считает эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Дело в том, что сейчас нет целостной системы воздействия государства на водные процессы, пояснил он. Доходит до того, что власти применяют препараты, которые на себя осаждают разлившиеся выбросы, например, нефти, и они просто тонут. «С точки зрения чиновников – все чисто, на поверхности воды ничего не осталось, а с точки зрения экологии мы получили проблемы для будущих поколений», – резюмировал он.