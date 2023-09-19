Студентам будут прививать традиционные ценности через воспитательную работу

Воспитательный потенциал высшей школы используется не в полной мере из-за ложных установок, «абсолютизирующих толерантность, ценностный релятивизм и идейно-мировоззренческое безразличие государства», посетовал в ходе своего выступления глава думского комитета по образованию Сергей Кабышев. Все это, по его словам, привело к тому, что обучение без воспитания становится «мечом в руках сумасшедшего». «Реалии современного мира таковы, что великая гуманистическая идея образования подвергается серьезным испытаниям, целенаправленно извращается, используется для навязывания беспощадной толерантности и противоестественных, деструктивных социальных установок», – подчеркнул Кабышев. Идея гуманизма, как считает депутат, не отделима от традиционных духовно-нравственных ценностей. На этом моменте традиционно не обошлось и без упоминания ЛГБТ. Он напомнил о легализации однополых браков в 2013 г. в США, не забыв подчеркнуть, что в России этого не случилось. «Это обосновывалось правами человека. В связи с этим важно переосмыслить нашу Конституцию. Вторая статья начинается с того, что права и свобода человека – это высшая ценность. Значит ли это, что все права человека, которые он считает своими правами, подлежат государственной защите?» – усомнился Кабышев. Если права и свободы противоречат человеческой природе, то они не подлежат защите, ответил он сам себе.