Студентам будут прививать традиционные ценности через воспитательную работу

Студентам будут прививать традиционные ценности через воспитательную работуИнтернет и толерантность названы главными проблемами молодежи
Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей – это ключевой приоритет при реализации воспитательной работы, заявила замминистра науки и образования Ольга Петрова на пленарном заседании конференции «Научные основы реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей через систему воспитательной работы вуза». Мероприятие проходило в Российской академии образования (РАО).
Заседание началось с исполнения гимна России по аналогии с тем, как это проходит в каждой школе в начале учебной недели. От поднятия государственного флага организаторы все-таки отказались. После этого с приветственным словом выступила Петрова, обозначив главную цель конференции – понять и сформулировать практический опыт для проведения воспитательной работы среди студентов. Основными элементами этой работы, по словам замминистра, является распространение среди студентов идей патриотизма, гражданственности и сохранения исторической памяти.
Глава РАО Ольга Васильева объявила, что воспитательная работа в России «полноценно вернулась в систему образования». «Из закона «Об образовании» также ушло понятие «образовательная услуга» – сегодня все мы понимаем, что воспитание не заканчивается в школе, его необходимо продолжать и в вузах», – указала она. Васильева считает, что перед молодыми людьми необходимо ставить позитивные цели и задачи патриотического характера чтобы минимизировать «негативное влияние интернета».
Указ о госполитике в сфере сохранения духовных ценностей
9 ноября 2022 г. президент Владимир Путин подписал указ об «Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе сказано, что к традиционным ценностям относятся жизнь, права и свободы человека, патриотизм, историческая память, крепкая семья, приоритет духовного над материальным и единство народов России. Угрозу этим ценностям представляют «деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных СМИ и СМК, действия США и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России», сказано в тексте указа.
Васильева также упомянула, что академия уже подготовила программу воспитания в высшей школе, а также методические рекомендации. Она включает в себя в том числе деятельность студенческих объединений, самоуправление и наставничество. «Только объединив усилия ученых, преподавателей, наставников, психологов, мы сможем ответить на современные вызовы и подготовить молодое поколение, которое без страха может верить в будущее нашей страны», – заключила Васильева.
Воспитательный потенциал высшей школы используется не в полной мере из-за ложных установок, «абсолютизирующих толерантность, ценностный релятивизм и идейно-мировоззренческое безразличие государства», посетовал в ходе своего выступления глава думского комитета по образованию Сергей Кабышев. Все это, по его словам, привело к тому, что обучение без воспитания становится «мечом в руках сумасшедшего». «Реалии современного мира таковы, что великая гуманистическая идея образования подвергается серьезным испытаниям, целенаправленно извращается, используется для навязывания беспощадной толерантности и противоестественных, деструктивных социальных установок», – подчеркнул Кабышев. Идея гуманизма, как считает депутат, не отделима от традиционных духовно-нравственных ценностей. На этом моменте традиционно не обошлось и без упоминания ЛГБТ. Он напомнил о легализации однополых браков в 2013 г. в США, не забыв подчеркнуть, что в России этого не случилось. «Это обосновывалось правами человека. В связи с этим важно переосмыслить нашу Конституцию. Вторая статья начинается с того, что права и свобода человека – это высшая ценность. Значит ли это, что все права человека, которые он считает своими правами, подлежат государственной защите?» – усомнился Кабышев. Если права и свободы противоречат человеческой природе, то они не подлежат защите, ответил он сам себе.
Председатель научного совета «Движение первых» Любовь Глебова, в свою очередь, сообщила, что в России уже накоплен уникальный опыт воспитательной деятельности детских и общественных организаций. Из-за того что работа этих объединений сокращалась с 1990-х гг., снизилось количество участников и появились проблемы в «духовно-нравственном настрое молодежи». «Стали проявляться грубость, цинизм и насилие – мы наблюдаем проявление разных деструктивных субкультур», – отметила она.
Глебова считает, что проверкой результатов воспитания молодежи стала спецоперация на Украине, начало которой вызвало в том числе «непатриотические акции и поступки». Теперь же вопрос воспитания занимает все большее место в государственной повестке, добавила она.
Второй день конференции пройдет 19 сентября. На заключительном заседании участники утвердят новую концепцию по воспитательной работе в вузах.