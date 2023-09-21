Для студентов-первокурсников запустили курс о том, что такое Россия

Мамонов уверен, что, с одной стороны, большое количество положительных ответов связано с фоновыми факторами, например, с памятью о преподавании различных дисциплин в школах и вузах, с другой – с существованием запроса на формирование четких систем координат, в рамках которых существует российское общество. Кроме того, есть и ситуативные факторы, позволяющие говорить о том, что время для внедрения этого курса выбрано удачно. Это рост патриотических настроений в течение последних двух лет и так называемая «новая легитимность» – высокая степень общественной мобилизации по целому ряду вопросов и повышение доверия к госинститутам и отдельным руководителям. Среди причин поддержки опрошенные упоминают и информационно-образовательный компонент – то есть признают нехватку знаний, а также усиление патриотических настроений и формирование чувства гордости за страну.