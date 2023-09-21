Для студентов-первокурсников запустили курс о том, что такое Россия

Для студентов-первокурсников запустили курс о том, что такое РоссияОбучение по программе стартовало в 600 вузах
Курс «Основы российской государственности» станет «ценностным хабом» для студентов. К такому выводу пришли участники круглого стола «Что такое Россия?», посвященного старту курса в российских вузах.
О введении курса объявил в декабре 2022 г. президент России Владимир Путин на Госсовете, посвященном молодежной политике. Программу разработали в рамках проекта «ДНК России», который курируется внутриполитическим блоком Кремля совместно с обществом «Знание» и Минобрнауки. Обучение состоит из пяти разделов: «Что такое Россия», «Российское государство – цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство», «Вызовы будущего и развитие страны».
Как стартовало обучение
По словам научного руководителя проекта «ДНК России» Андрея Полосина, с сентября 2023 г. к изучению курса приступили 80% первокурсников из более чем 600 российских вузов. Программу переподготовки по курсу уже прошли более 6000 преподавателей, предполагается, что в ближайшее время к ним присоединятся еще 1000 специалистов. Программу создали более 3500 преподавателей. Сейчас существуют три пособия (для гуманитариев, «технарей» и «естественников»), которые, совпадая по основным параметрам и ценностному ряду, отличаются содержанием и объемом.
«Курс решает самую главную задачу – создание смыслового хаба для студента, который пришел после школы в вуз. <...> Это позволяет студенту на первом курсе воспринять необходимый объем информации, который касается организации общественной жизни в стране, работы системы власти, ценностных оснований, отношений к общецивилизационным процессам, которые происходят в мире, и спроектировать свое будущее относительно вызовов и проблем, с которыми готов работать этот студент в будущем, когда он получит свою профессию и выйдет из вуза», – объяснил Полосин.
Что говорит статистика
Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов рассказал, что россияне уже оценили новый курс. При этом он подчеркнул, что оценки носят размытый и авансовый характер, учитывая тот факт, что учебный год начался совсем недавно.
68% опрошенных сказали, что курс нужен;
72% опрошенных заявили, что они хотели бы, чтобы их дети или внуки прослушали курс «Основы российской государственности»;
16% уверены, что новый курс не нужен;
11% не хотели бы, чтобы дети слушали этот курс.
Мамонов уверен, что, с одной стороны, большое количество положительных ответов связано с фоновыми факторами, например, с памятью о преподавании различных дисциплин в школах и вузах, с другой – с существованием запроса на формирование четких систем координат, в рамках которых существует российское общество. Кроме того, есть и ситуативные факторы, позволяющие говорить о том, что время для внедрения этого курса выбрано удачно. Это рост патриотических настроений в течение последних двух лет и так называемая «новая легитимность» – высокая степень общественной мобилизации по целому ряду вопросов и повышение доверия к госинститутам и отдельным руководителям. Среди причин поддержки опрошенные упоминают и информационно-образовательный компонент – то есть признают нехватку знаний, а также усиление патриотических настроений и формирование чувства гордости за страну.
«Тема гордости является одной из принципиальных. Потому что любовь к Родине возникает не только из-за картинки в букваре, она возникает тогда, когда появляется чувство гордости за свою страну. Должно быть сравнение, погружение и ощущение уникальности», – объяснил Мамонов.
Метапредметный подход
Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов подчеркивает, что «Основы российской государственности» – не просто еще один исторический курс, а метапредментный, междисциплинарный курс, который формирует множество научных направлений.
«Это курс не про историю, это курс про прошлое, настоящее и будущее Российского государства. Это курс, в рамках которого мы формируем образ прошлого и задаем координаты будущего», – объяснил Шаповалов.
При этом создателям важно передать понимание того уникального исторического пути, который Россия прошла за свою более чем тысячелетнюю историю.
«Уникальность России – не только в ее географических размерах и природных богатствах, не только тот путь, который Россия прошла, став самым большим государством, но прежде всего наш народ, наши люди, наша культура, достижения в сфере науки, литературы, военного мастерства», – считает Шаповалов.
Политолог, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов добавляет, что помимо знаний курс носит воспитательный характер, поэтому важна личность преподавателя.
«Воспитание человека не заканчивается в школе. На мой взгляд, это вторичная социализация уже взрослых людей, у которых в 18 лет появляется активное избирательное право, они заводят семьи, работают. Необходимо дать возможность прослушать этот курс не просто у преподавателя. <...> Должны быть люди неравнодушные, заинтересованные, имеющие определенные опыт и подготовку. <...> Учебник – база, с которой можно продолжать работать», – считает Кузнецов.
Историческая преемственность курса
Учитель университетской гимназии МГУ им. М.В. Ломоносова для одаренных детей Борис Лавринов отмечает важное достоинство курса – он не пытается лакировать действительность.
«Поэтому некорректно сравнение с «Кратким курсом истории ВКП(б)». Некорректно, потому что говорится о проблемных точках, дается представление о сложных вопросах отечественной истории. Курс пытается дать не только исторический, а комплексный ответ на сложные вопросы <...> Разрешая их, мы становимся большими патриотами», – уверен Лавринов.
Лавринов сравнивает курс «Основы российской государственности» с курсом истории, который читался в Царскосельском лицее Александру Пушкину – он также выходил на мировоззренческое основание.
«Получается, что то образование, которое в начале XIX в. было узкоэлитарным, мы сегодня делаем общедоступным», – объяснил Лавринов.
Гуманитарные ценности для технарей
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев рассказал, что аналогичные курсы с другими названиями существуют в разных странах мира. При этом он связывает «утечку мозгов» негуманитарных специалистов с отсутствием подобных курса.
«Математики, физики, программисты, химики и т. д. чувствуют себя гражданами какого-то "математического сообщества", какого-то "всемирного государства физиков" и т. д. Они переезжают, мигрируют и на вопрос, кого же мы победили, отвечают "то ли Ленина, то ли Гитлера". Вот это безобразие нужно было прекращать, и этот курс положит начало тому, что наши студенты, наши молодые люди, наша будущая элита, которая воспитывается в вузах, будет действительно патриотичной», – считает Матвейчев.