Молодые педагоги составляют малую часть учительского состава в школах

Во времена СССР профессия учителя была массовой начиная с тех времен, когда государство взяло на себя обязательства по ликвидации безграмотности, отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Для педагогов тогда было достаточно получить среднее профессиональное образование, а не высшее, как сейчас, говорит она: это были меры для борьбы с дефицитом кадров. «Нехватка педагогов была всегда. В какие-то периоды справиться с ней помогали демографические волны, когда рождалось меньше детей, – при этом в среднем классы в СССР насчитывали около 40 детей», – пояснила эксперт.