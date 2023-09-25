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Молодые педагоги составляют малую часть учительского состава в школах

Это не новая тенденция, говорят эксперты
Анастасия Майер
Илья Наймушин / РИА Новости

В российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте 20–30 лет: они составляют около 10% от общего числа педагогов. Об этом говорится в исследовании «Актион образования» (входит в группу «Актион»). Опрос проводился среди 700 работников администраций школ и детсадов по стране с 14 по 21 сентября.

Во времена СССР профессия учителя была массовой начиная с тех времен, когда государство взяло на себя обязательства по ликвидации безграмотности, отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Для педагогов тогда было достаточно получить среднее профессиональное образование, а не высшее, как сейчас, говорит она: это были меры для борьбы с дефицитом кадров. «Нехватка педагогов была всегда. В какие-то периоды справиться с ней помогали демографические волны, когда рождалось меньше детей, – при этом в среднем классы в СССР насчитывали около 40 детей», – пояснила эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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