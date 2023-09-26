Нотариусы проверят кредитные организации при получении исполнительной надписи

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста в ст. 59 и 91 основ законодательства о нотариате, которое предусматривает расширение перечня условий совершения исполнительной надписи, а также уточнение правил удостоверения медиативных соглашений. В ближайшее время проект будет внесен в Госдуму, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к комиссии. В проекте Минюста говорится, что законопроект разработан в том числе для предотвращения использования института нотариата в подозрительных операциях по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.