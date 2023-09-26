Нотариусы проверят кредитные организации при получении исполнительной надписи

Нотариусы проверят кредитные организации при получении исполнительной надписиЗаконопроект одобрили в правительстве
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста в ст. 59 и 91 основ законодательства о нотариате, которое предусматривает расширение перечня условий совершения исполнительной надписи, а также уточнение правил удостоверения медиативных соглашений. В ближайшее время проект будет внесен в Госдуму, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к комиссии. В проекте Минюста говорится, что законопроект разработан в том числе для предотвращения использования института нотариата в подозрительных операциях по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Исполнительная надпись – это специальная отметка нотариуса на договоре. «Она дает право кредитору принудительно взыскать деньги или имущество с должника, который уклонялся от возврата долга, без обращения в суд. Получив исполнительную надпись, кредитор может сразу же идти к судебным приставам и не тратить время и деньги на судебные разбирательства. Данный инструмент является простым и эффективным механизмом защиты своих законных прав», – пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.