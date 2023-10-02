Зависимость приговора от мотивов нарушения частной жизни изучит КС

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, в свою очередь, считает, что сам текст обращения не относится к компетенции КС. «Брак прекращен, и взаимные интересы супругов не в части общего ребенка являются жизнью каждого из них, и вторгаться в силу закона они не могут. Соответственно, имеют место быть требования об определении нормативных границ для указанного в жалобе состава преступления», – объясняет Горбунов. При этом юрист уточняет, что состав преступления из УК создавался в период, когда приложений для смартфонов еще не было, а ст. 137 УК не менялась вслед за прогрессом техники и стала сильно архаичной.