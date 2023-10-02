Зависимость приговора от мотивов нарушения частной жизни изучит КС

Зависимость приговора от мотивов нарушения частной жизни изучит КСС жалобой обратился осужденный, который следил за жизнью бывшей семьи
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу об оспаривании поправок 2003 г., которыми из ст. 137 Уголовного кодекса (УК) были исключены положения о корыстных мотивах и вредных последствиях вмешательства в частную жизнь. С такой жалобой в КС обратился Павел Вильке, отец двух детей, которые после развода живут с бывшей женой. После жалоб сына на грубое обращение с ее стороны Вильке установил на его телефон программу родительского контроля, с помощью которой фиксировал разговоры. На записи попали разговоры других лиц, проживающих в квартире в новой семье его бывшей супруги.
За это в отношении Вильке и было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни). В суде он пытался доказать, что не совершал преступления, и объяснял свои действия стремлением заботиться о благополучии малолетнего сына. Изначально суды первой и апелляционной инстанций оправдали действия отца, но в мае 2021 г. судебная коллегия по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение в связи с многочисленными нарушениями закона.
Впоследствии по жалобе потерпевших Вильке утвердили обвинительный приговор (штраф) и в последующих инстанциях, в том числе в Верховном суде (ВС) он был оставлен в силе. В жалобе в КС Вильке указывает, что ВС не усмотрел оснований для пересмотра дела. Заявитель объясняет это тем, что из диспозиции ст. 137 УК исключены мотив совершения преступления и его последствия, подлежащие доказыванию. В жалобе, которая подана в КС, он поясняет, что его мотив носит законный характер и он неоднократно пытался доказать это в судах.
«Что же касается «причинения вреда правам и законным интересам граждан», также считаю, что исключение этих слов из статьи негативно повлияло на исход возбужденного в отношении меня уголовного дела, поскольку потерпевшие фактически «освобождены» от доказывания наличия такого вреда», – говорится в жалобе Вильке. По его мнению, складывается ситуация, при которой потерпевшие ничего доказывать не должны, а он не имеет возможности доказать непреступный характер своих действий. «Обращаясь в КС, надеюсь на справедливое разрешение сложившейся ситуации и восстановление моих прав», – заключил заявитель.
КС уже не раз высказывался о том, что сама по себе формальная (без последствий и ущерба) конструкция состава преступления не может означать неконституционность таких положений уголовного закона, говорит руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. Это дает основания для предположения о развитии правовой позиции и далее, заявил он.
Радов пояснил, что ключевое требование к жалобам в КС – это наличие правовой неопределенности в содержании или применении конкретной нормы: «В данном случае речь о преступлении, предусмотренном ст. 137 УК». По делу Вильке одни суды поддержали обвинение, а другие не усмотрели в его действиях состава преступления, замечает юрист: «Данное обстоятельство крайне важно для понимания перспектив обжалования этой нормы в порядке конституционного нормоконтроля».
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, в свою очередь, считает, что сам текст обращения не относится к компетенции КС. «Брак прекращен, и взаимные интересы супругов не в части общего ребенка являются жизнью каждого из них, и вторгаться в силу закона они не могут. Соответственно, имеют место быть требования об определении нормативных границ для указанного в жалобе состава преступления», – объясняет Горбунов. При этом юрист уточняет, что состав преступления из УК создавался в период, когда приложений для смартфонов еще не было, а ст. 137 УК не менялась вслед за прогрессом техники и стала сильно архаичной.
Адвокат Алексей Якушкин полагает, что перспектива удовлетворения жалобы Вильке КС сомнительна. Он обратил внимание на то, что способы получения информации о местоположении своих детей, условиях проживания и проч. должны находиться исключительно в правовом поле и без использования устройств и программного обеспечения тайного сбора сведений. «Исключение из диспозиции ст. 137 УК указания на обязательное наличие вреда как результата преступной деятельности не ограничивает заявителя в выборе средств и методов своей защиты», – отметил Якушев.