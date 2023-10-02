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Зависимость приговора от мотивов нарушения частной жизни изучит КС

С жалобой обратился осужденный, который следил за жизнью бывшей семьи
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу об оспаривании поправок 2003 г., которыми из ст. 137 Уголовного кодекса (УК) были исключены положения о корыстных мотивах и вредных последствиях вмешательства в частную жизнь. С такой жалобой в КС обратился Павел Вильке, отец двух детей, которые после развода живут с бывшей женой. После жалоб сына на грубое обращение с ее стороны Вильке установил на его телефон программу родительского контроля, с помощью которой фиксировал разговоры. На записи попали разговоры других лиц, проживающих в квартире в новой семье его бывшей супруги.

За это в отношении Вильке и было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни). В суде он пытался доказать, что не совершал преступления, и объяснял свои действия стремлением заботиться о благополучии малолетнего сына. Изначально суды первой и апелляционной инстанций оправдали действия отца, но в мае 2021 г. судебная коллегия по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение в связи с многочисленными нарушениями закона.

Впоследствии по жалобе потерпевших Вильке утвердили обвинительный приговор (штраф) и в последующих инстанциях, в том числе в Верховном суде (ВС) он был оставлен в силе. В жалобе в КС Вильке указывает, что ВС не усмотрел оснований для пересмотра дела. Заявитель объясняет это тем, что из диспозиции ст. 137 УК исключены мотив совершения преступления и его последствия, подлежащие доказыванию. В жалобе, которая подана в КС, он поясняет, что его мотив носит законный характер и он неоднократно пытался доказать это в судах.

«Что же касается «причинения вреда правам и законным интересам граждан», также считаю, что исключение этих слов из статьи негативно повлияло на исход возбужденного в отношении меня уголовного дела, поскольку потерпевшие фактически «освобождены» от доказывания наличия такого вреда», – говорится в жалобе Вильке. По его мнению, складывается ситуация, при которой потерпевшие ничего доказывать не должны, а он не имеет возможности доказать непреступный характер своих действий. «Обращаясь в КС, надеюсь на справедливое разрешение сложившейся ситуации и восстановление моих прав», – заключил заявитель.

КС уже не раз высказывался о том, что сама по себе формальная (без последствий и ущерба) конструкция состава преступления не может означать неконституционность таких положений уголовного закона, говорит руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. Это дает основания для предположения о развитии правовой позиции и далее, заявил он.

Радов пояснил, что ключевое требование к жалобам в КС – это наличие правовой неопределенности в содержании или применении конкретной нормы: «В данном случае речь о преступлении, предусмотренном ст. 137 УК». По делу Вильке одни суды поддержали обвинение, а другие не усмотрели в его действиях состава преступления, замечает юрист: «Данное обстоятельство крайне важно для понимания перспектив обжалования этой нормы в порядке конституционного нормоконтроля».

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, в свою очередь, считает, что сам текст обращения не относится к компетенции КС. «Брак прекращен, и взаимные интересы супругов не в части общего ребенка являются жизнью каждого из них, и вторгаться в силу закона они не могут. Соответственно, имеют место быть требования об определении нормативных границ для указанного в жалобе состава преступления», – объясняет Горбунов. При этом юрист уточняет, что состав преступления из УК создавался в период, когда приложений для смартфонов еще не было, а ст. 137 УК не менялась вслед за прогрессом техники и стала сильно архаичной.

Адвокат Алексей Якушкин полагает, что перспектива удовлетворения жалобы Вильке КС сомнительна. Он обратил внимание на то, что способы получения информации о местоположении своих детей, условиях проживания и проч. должны находиться исключительно в правовом поле и без использования устройств и программного обеспечения тайного сбора сведений. «Исключение из диспозиции ст. 137 УК указания на обязательное наличие вреда как результата преступной деятельности не ограничивает заявителя в выборе средств и методов своей защиты», – отметил Якушев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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