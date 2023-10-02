МФТИ и Пекинский политех открыли совместный центр сотрудничества

Еще в марте представитель пресс-службы МФТИ сообщил «Ведомостям», что сейчас в образовательном процессе задействованы 12 преподавателей, в том числе восемь носителей языка, что «дает основание рассчитывать, что иностранный язык будет преподаваться на самом высоком «физтеховском» уровне». В августе в интервью «Ведомостям» Ливанов заявил, что вуз предложил возможность изучать в большем объеме китайский язык студентам 2-, 3-, 4- и 5-х курсов. «Мы предложили им изменить свою программу подготовки по иностранным языкам, уделив больше внимания китайскому языку. Кто-то согласился на эти изменения, кто-то – нет. В результате обсуждения мы дали возможность всем, кто захотел изучать китайский, это сделать, а тем, кто не захотел, следовать традиционной программе», – указал он. При этом с 1 сентября 2023/24 учебного года все первокурсники изучают английский язык как первый обязательный, а китайский – как второй.