МФТИ и Пекинский политех открыли совместный центр сотрудничества

МФТИ и Пекинский политех открыли совместный центр сотрудничестваЭто поможет наладить культурное и языковое сотрудничество между студентами в России и КНР
Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) и Пекинский политехнический институт (ППИ) открыли совместный центр российско-китайского сотрудничества в области образования и культуры. Это первый подобный центр, созданный в техническом вузе. Как сообщил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы вуза, представители России и КНР смогут разрабатывать совместные образовательные программы и научно-исследовательские проекты в области теории и практики преподавания китайского и русского языков, а также участвовать в конкурсах на получение российских, китайских и международных грантов.
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов во время церемонии открытия центра отметил, что английский – это общепризнанный язык науки и технологий в мире, но на китайском языке с каждым годом выходит все больше научных публикаций. «Английский язык останется в МФТИ первым иностранным языком, а китайский будет вторым. Каждый студент Физтеха получит возможность его изучать, в этом учебном году уже на первом курсе», – подчеркнул ректор. По словам Ливанова, иностранные языки лучше учить посредством живого общения, а «не по учебникам». В будущем студенты Физтеха будут проходить стажировки и практики в лучших китайских университетах, заключил он.
ППИ уже установил партнерские отношения с 30 российскими вузами, включая Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, отметил ректор китайского вуза Лун Тян. «МФТИ, как один из ведущих университетов, вносит значительный вклад в науку и образование, обеспечивая Россию и мировое сообщество учеными-гениями, выдающимися техническими специалистами и лидерами во многих областях», – обратился он к Ливанову в своем приветственном слове. Лун напомнил, что контакты вуза с МФТИ начались еще в 2022 г. и с тех пор студенты и преподаватели взаимодействуют в области физики и преподавания китайского языка. Совместный центр, по его словам, станет новой многофункциональной платформой, которая сделает сотрудничество вузов регулярным и структурным.
Директор Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ Василий Столяров рассказал «Ведомостям», что вуз начал выстраивать научные отношения с ППИ два года назад. По его словам, сначала удалось найти «точки соприкосновения» по фундаментальным вопросам физики, провели несколько онлайн-мероприятий еще во время ковидных ограничений. «Потом нам организовали поездку в Пекин, мы ездили учить студентов физике. После этого они загорелись, но был какой-то страх поездки в Россию, но мы их обаяли», – пояснил Столяров. В Россию приехала уже делегация из 16 человек, включая студентов и преподавателей.
Столяров считает, что новый центр позволит обеим сторонам лучше понимать друг друга с культурной точки зрения, а также учить русский и китайский языки. У ученых не должно быть лингвистических барьеров для общения с коллегами из других стран. «Китайский и русский языки очень сложные, но могут друг друга дополнять. Китайский сложен фонетикой, русский же позволяет гибко мыслить – это сочетание очень важно для понимания друг друга и дальнейшего сотрудничества», – заключил он.
Еще в марте представитель пресс-службы МФТИ сообщил «Ведомостям», что сейчас в образовательном процессе задействованы 12 преподавателей, в том числе восемь носителей языка, что «дает основание рассчитывать, что иностранный язык будет преподаваться на самом высоком «физтеховском» уровне». В августе в интервью «Ведомостям» Ливанов заявил, что вуз предложил возможность изучать в большем объеме китайский язык студентам 2-, 3-, 4- и 5-х курсов. «Мы предложили им изменить свою программу подготовки по иностранным языкам, уделив больше внимания китайскому языку. Кто-то согласился на эти изменения, кто-то – нет. В результате обсуждения мы дали возможность всем, кто захотел изучать китайский, это сделать, а тем, кто не захотел, следовать традиционной программе», – указал он. При этом с 1 сентября 2023/24 учебного года все первокурсники изучают английский язык как первый обязательный, а китайский – как второй.