В Госдуме прошли парламентские слушания по реабилитации людей с инвалидностью

В Госдуме прошли парламентские слушания по реабилитации людей с инвалидностьюУ депутатов возникли вопросы к понятийному аппарату законопроекта и механизмам его финансирования
В Госдуме прошли парламентские слушания перед вторым чтением правительственного законопроекта об оказании услуг по реабилитации и абилитации инвалидов. Поправки вводят единые стандарты реабилитации инвалидов, которые должны определить контуры оказания этих услуг. Документ предусматривает внедрение для всех регионов единого реабилитационного стандарта, причем как для взрослых, так и для детей.
Зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в текущей редакции законопроект вызывает «множество вопросов», на большинство из которых до сих пор не получены ответы. Всего она назвала порядка 10 спорных моментов. Например, Кузнецова указала, что у нее есть сомнения в достаточной финансовой обеспеченности реализации проекта по направлению социальной реабилитации.
«Тезис об отсутствии необходимости дополнительных финансовых ресурсов видится крайне сомнительным», – считает она. Законопроект предусматривает в том числе расширение объема реабилитационных мероприятий и улучшение их качества и доступности, что не может не повлечь дополнительных расходов. Ранее глава Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев говорил, что о финансировании реализации новых стандартов можно будет говорить позже, когда регионы смогут ознакомиться с новыми требованиями.
Замминистра труда и соцразвития Алексей Вовченко отметил, что цель законопроекта – это обеспечение равного доступа к качественным услугам по всем направлением реабилитации. Среди направлений он назвал, например, медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическую помощь, социокультурную реабилитацию, раннюю помощь детям. Вовченко подчеркнул, что в законодательстве впервые вводятся термины «ранняя помощь» и «целевая реабилитационная группа». Он добавил, что основные изменения в поправках ко второму чтению касаются как раз прописывания определений этих терминов, а также разграничения федеральной и региональной деятельности по организации системы реабилитации.
Вовченко пояснил, что целевые реабилитационные группы будут формироваться на основе общности нарушений функций организма. Например, это будут группы людей с нарушением психических функций, с нарушением функций языковых и речевых функций или с нарушением функций внутренних органов. В отдельную группу выделяются люди, получившие инвалидность из-за военной травмы, в ней четыре подгруппы: инвалиды с травматической ампутацией конечностей, с поражением органов брюшной полости, с травмой органов зрения и с черепно-мозговыми травмами.
В тексте законопроекта есть целый спектр неточностей, которые недопустимы в направлении реабилитации людей с инвалидностью, резюмировала Кузнецова. Также она считает неуместным использование словосочетания «комплекс услуг» относительно профессиональной реабилитации, поскольку в образовательной среде услуги не оказывают. Также она просит уточнить понятие «рациональное трудоустройство». Вовченко отметил, что на основе этих замечаний будет вестись работа, сейчас ведомство вместе с депутатами «начинают оттачивать формулировки» для внесения поправок ко второму чтению. Они должны быть внесены до 20 октября.
Вдобавок к этому член комитета якутского заксобрания по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Алена Атласова отметила, что корректно было бы использовать фразу не «ребенок-инвалид», а «ребенок с инвалидностью», напомнив, что «нельзя человека сводить к одному признаку: сначала человек – потом инвалидность», сказала она на парламентских слушаниях.
Введение отдельного направления реабилитации по ранней помощи детям до трех лет позволит не только за счет медицинской помощи, но и за счет социальной и психологической предотвратить «инвалидизацию детей», позитивно интегрировать их в общество, а также повысить компетентность родителей или опекунов, добавила депутат ростовского заксобрания Елена Елисеева. Также она отметила, что уже сейчас нужно начать заниматься организацией кадрового резерва и техническим оснащением реабилитационных центров. В связи с этим потребуется дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета, согласилась она с Кузнецовой.
Занимающийся поддержкой участников специальной военной операции и их семей фонд «Защитники отечества» также представил свои предложения для будущих поправок. Например, сейчас при назначении технических средств реабилитации (ТСР) не учитывается социальный статус человека: принимаются во внимание только медицинские показания, но не учитываются возраст, состав семьи, необходимость дальнейшей профессиональной деятельности и природа появления инвалидности, сказала председатель фонда Анна Цивилева. Такой подход «ставит инвалидов – участников спецоперации в общую очередь на получение ТСР».
«Ребята, которые защищают интересы нашей страны ценой своего здоровья и жизни по указу президента, должны относиться к категории особого внимания», – считает она. Также Цивилева обратила внимание на то, что даже при выдаче ТСР молодые люди не понимают, как ими пользоваться, «Без обучения они будут приезжать домой, ставить свои протезы за печку и превращаться действительно в инвалидов», – говорит она, в связи с чем необходимо предусмотреть обучение и в этом направлении. Кроме того, у фонда есть претензии к тому, что стандарты реабилитации отнесены к подзаконным актам, которые только планируется разрабатывать в будущем.