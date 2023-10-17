В Госдуме прошли парламентские слушания по реабилитации людей с инвалидностью

«Ребята, которые защищают интересы нашей страны ценой своего здоровья и жизни по указу президента, должны относиться к категории особого внимания», – считает она. Также Цивилева обратила внимание на то, что даже при выдаче ТСР молодые люди не понимают, как ими пользоваться, «Без обучения они будут приезжать домой, ставить свои протезы за печку и превращаться действительно в инвалидов», – говорит она, в связи с чем необходимо предусмотреть обучение и в этом направлении. Кроме того, у фонда есть претензии к тому, что стандарты реабилитации отнесены к подзаконным актам, которые только планируется разрабатывать в будущем.