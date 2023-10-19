Совет судей заявил о шестикратном снижении осужденных несовершеннолетних за 20 лет

«В результате этой работы количество несовершеннолетних осужденных сократилось более чем в 6 раз – с 96 800 в 2003 г. (когда началась гуманизация. – «Ведомости») до 14 800 лиц в прошлом году», – сказал он. Например, в прошлом году в отношении 35% несовершеннолетних обвиняемых суды прекратили уголовное преследование, т. е. каждый третий несовершеннолетний, оказавшийся на скамье подсудимых, освобожден от уголовной ответственности судом. «В их числе 1248 несовершеннолетних, в отношении которых суд решил ограничиться принудительными мерами воспитательного воздействия», – отметил он.