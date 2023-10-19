Совет судей заявил о шестикратном снижении осужденных несовершеннолетних за 20 лет

Совет судей заявил о шестикратном снижении осужденных несовершеннолетних за 20 летПри этом в России не хватает института отдельного судопроизводства по делам детей
Верховный суд (ВС) уделяет внимание развитию тенденции гуманизации уголовной и административной ответственности в отношении подростков, заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов в ходе заседания в дискуссионном клубе им. Замятнина. По его оценке, это оказывает позитивное влияние на доверие общества к судебной системе.
Председатель c сожалением отметил, что в 2001 г. с принятием Уголовно-процессуального кодекса (УПК) была закреплена традиция рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолетних в общем порядке, что как раз принципам гуманизма не соответствует. Специфические особенности работы с детьми были закреплены в отдельной 50-й главе УПК, но их недостаточно. Глава Совета судей указал на то, что проблема девиантного поведения несовершеннолетних всегда была и остается в центре внимания российского общества.
По мнению Момотова, судебная власть всегда была внимательна в вопросах охраны законных прав и интересов подростков. Он рассказал, что в дореволюционной России существовало даже специальное судопроизводство по делам несовершеннолетних (1910–1918). Такие суды функционировали в Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Либаве, Риге, Томске, Саратове и гарантировали несовершеннолетним особый правовой статус в рамках судебного разбирательства.
При этом с 2003 г., т. е. за последние два десятилетия, ВС следит за гуманизацией этого направления в сфере уголовного судопроизводства. Например, по данным Момотова, за последние 20 лет пленум ВС более 30 раз обращался к вопросам назначения наказаний и избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
Кроме того, с 11 декабря 2003 г. по инициативе президента максимальные наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, совершенные лицами моложе 16 лет, сокращены с 10 до 6 лет лишения свободы. Был установлен запрет назначать лишение свободы несовершеннолетним, которые впервые совершили преступление небольшой тяжести. «А лицам моложе 16 лет запрещено назначать лишение свободы также и за преступления средней тяжести, если они совершены впервые», – напомнил глава Совета судей.
«В результате этой работы количество несовершеннолетних осужденных сократилось более чем в 6 раз – с 96 800 в 2003 г. (когда началась гуманизация. – «Ведомости») до 14 800 лиц в прошлом году», – сказал он. Например, в прошлом году в отношении 35% несовершеннолетних обвиняемых суды прекратили уголовное преследование, т. е. каждый третий несовершеннолетний, оказавшийся на скамье подсудимых, освобожден от уголовной ответственности судом. «В их числе 1248 несовершеннолетних, в отношении которых суд решил ограничиться принудительными мерами воспитательного воздействия», – отметил он.
Практика применения мер непривлечения к уголовной ответственности лучше помогает достичь целей исправления и социализации. «Это важная и актуальная задача, ведь судимость причиняет значительный ущерб репутации несовершеннолетнего, препятствует его нормальному развитию в обществе и тем самым способствует его дальнейшему вовлечению в криминальную среду. Полагаю, что сфера применения принудительных мер воспитательного воздействия в перспективе должна расширяться», – заключил Момотов.
Заместитель председателя апелляционной коллегии ВС Игорь Зинченко анонсировал подготовку обзора практики по правонарушениям беспризорных и безнадзорных детей. Долгое время наказание беспризорников носило слишком жесткий характер, даже если сравнивать с несовершеннолетними преступниками, сказал судья: «Важно помнить, что права несовершеннолетних лиц должны соблюдаться неукоснительно <...> В том числе имеет правовое значение проведение всех судебных заседаний по делу и участие в них всех сторон».
Председатель судебного состава по семейным делам ВС Юрий Москаленко, в свою очередь, поделился статистикой, которая говорит о снижении количества судебных споров о международном усыновлении. Это, по его словам, демонстрирует, что все больше детей остаются в России и находят здесь новую семью.
«Наиболее яркую тенденцию мы отмечаем в отношении международного усыновления. В 2022 г. на 22% стало меньше дел по такой категории, но отметился рост споров, связанных с российским усыновлением. Такая тенденция сохраняется и в 2023 г.», – сказал Москаленко. Из сотни тысяч дел по основаниям, вытекающим из реализации прав детей-сирот и детей без попечения родителей, требования компетентных органов удовлетворялись в 94% случаев.
В последний год преступностью среди подростков обеспокоились все силовые ведомства. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в августе говорил об особом фокусе ведомства на борьбу с террористическими настроениями в подростковой среде «через воспитание чувства патриотизма и уважения к морально-нравственным ценностям и традициям».