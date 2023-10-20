93% школьников гордятся Россией

В материалах к выступлению Плещева также указала, что советник директора по воспитанию – это «партнер в реализации государственной политики». Она подчеркнула, что в учебных заведениях, где такие советники присутствуют, отношение школьников к «новым государственным инициативам» лучше. В регионах, где они есть, школьники лучше относятся к «Разговорам о важном»: 79% – в субъектах с советниками, 69% – в остальных субъектах, церемонии поднятия флага России – 71% против 62%, а также там выше желание присоединиться к «Движению первых» – 51% против 43%.