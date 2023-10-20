93% школьников гордятся Россией

93% школьников гордятся РоссиейНа это повлияла госполитика в области воспитательной работы
93% школьников говорят о гордости за свою страну, показатель за год вырос на 33%. Об этом 18 октября заявила начальник департамента проектов и программ в сфере воспитания детей и юношества управления президента по общественным проектам Ирина Плещева на заседании дискуссионного Клуба им. Замятнина по теме «Подростки в правовом пространстве: защита прав, психологическая поддержка и профилактика правонарушений».
По данным Плещевой, таких показателей удалось достичь благодаря комплексному подходу к воспитательному процессу. Система воспитательной работы начала выстраиваться с 1 сентября 2021 г. Тогда вступил в силу закон, который закреплял за школами воспитательную функцию. Документ также определил понятие воспитания как деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и самореализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Одновременно с законом в 10 пилотных регионах появилось 2200 советников директора по воспитанию. В 2023 г. количество регионов увеличилось до 89, а советники пришли также в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Основным документом, на котором базируется работа со школьниками и разработка дальнейших проектов, Плещева назвала указ президента о госполитике в сфере сохранения духовных ценностей. Он был подписан 9 ноября 2022 г. «Там указаны ценности, которые мы переводим в основные документы по работе со школьниками, – это система воспитания, построение общественных организаций», – отметила она.
В материалах к выступлению Плещева также указала, что советник директора по воспитанию – это «партнер в реализации государственной политики». Она подчеркнула, что в учебных заведениях, где такие советники присутствуют, отношение школьников к «новым государственным инициативам» лучше. В регионах, где они есть, школьники лучше относятся к «Разговорам о важном»: 79% – в субъектах с советниками, 69% – в остальных субъектах, церемонии поднятия флага России – 71% против 62%, а также там выше желание присоединиться к «Движению первых» – 51% против 43%.
«Для нас важна цифра в 49% – это количество школьников, которые обсуждают с родителями темы занятий «Разговоры о важном». Это значит, что в их голове появилось желание больше узнать об этой теме и обсудить ее со значимым взрослым», – подчеркнула она, добавив, что в целом занятия поддерживает 75% школьников 14–18 лет. «Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Уроки проходят еженедельно по понедельникам, а первые занятия состоялись 5 сентября 2022 г. по всей стране.
На рост патриотизма среди школьников помимо «Разговоров и важном» повлияли и встречи с участниками спецоперации, пояснил «Ведомостям» первый зампред думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев. Он также указал на возвращение трудового воспитания в школы. «Все эти элементы вдохновляют наших детей и заставляют их гордиться страной. Тем более сегодня воспитание вновь стало частью образовательного процесса», – добавил Киселев.
27 сентября глава Росмолодежи Ксения Разуваева во время правительственного часа в Госдуме сообщила, что гордость за страну испытывает 91% молодых россиян против 46% в 2020 г. По ее словам, большим прорывом в сфере патриотического воспитания стало создание российского движения детей и молодежи «Движение первых» – единственной общественной организации, созданной и регулируемой отдельным законом.
Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров считает, что сегодняшние дети гордятся не только прошлым, но и настоящим – современными достижениями России, «теми возможностями, которые существуют для их развития». «Самое важное, что ребята пересматривают взгляды на жизнь: товарищество, честь, мужество, гордость за страну становятся для них ориентиром. Патриотизм не должен быть красивой «упаковкой». Это глубинное, внутреннее наполнение, которое мы вкладываем в наше подрастающее поколение – будущее России», – заявил «Ведомостям» директор Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» Николай Язынин.