Адвокатское сообщество обратилось к Александру Бастрыкину за защитой

Бушманов предполагает, что решением проблемы могло бы стать внесение изменений в ст. 294 УК, устанавливающей уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия. Он считает, что ее можно дополнить положением об ответственности за вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката для воспрепятствования осуществлению его полномочий. Для решения проблемы он предлагает привлечь главу Совета по правам человека Валерия Фадеева и уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Сергей Узденский отмечает, что указанная тенденция действительно существует.