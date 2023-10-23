Адвокатское сообщество обратилось к Александру Бастрыкину за защитой

Адвокатское сообщество обратилось к Александру Бастрыкину за защитойПисьмо председателю СК направила Федеральная палата адвокатов
Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Светлана Володина и председатель комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов Генри Резник направили председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину письмо. В нем содержится просьба «взять на личный контроль исполнение требований уголовно-процессуального законодательства сотрудниками СК в регионах», принять дисциплинарные меры к сотрудникам, допустившим волокиту, и привлечь виновных к уголовной ответственности. «Ведомости» ознакомились с текстом обращения.
ФПА обращает внимание Бастрыкина на участившиеся случаи «преступных посягательства на адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности». Авторы письма отмечают, что якобы «преступления в отношении адвокатов совершаются не только обычными гражданами, но и теми, кто в силу должности призван бороться с преступностью: следователями, полицейскими, сотрудниками конвойной службы».
Как сообщили Володина и Резник, сложившаяся ситуация обсуждалась на заседании совета ФПА России, где участники сделали вывод, что она требует вмешательства председателя СК и принятия мер, особенно по ситуациям, сложившимся в ряде регионов. Речь идет о 12 инцидентах, возникших в Ивановской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской, Ростовской, Оренбургской, Челябинской и Орловской областях.
Володина и Резник напоминают, что в силу ч. 4 ст. 18 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в России» адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. «Адвокатскому сообществу известно о принципиальной позиции руководства СК относительно неотвратимости уголовной ответственности для любых лиц (в том числе – собственных сотрудников), совершивших преступления», – говорится в письме. Володина и Резник указали, что попытки самих адвокатов и региональных адвокатских палат обратить внимание следственных органов СК на данную проблему успехом не увенчались.
Почетный адвокат адвокатской палаты Московской области Игорь Бушманов считает, что проблема заключается в том, что суды и правоохранители делят участников судопроизводства на так называемых «своих» и «чужих». «Каждый участник процедуры судопроизводства является важным звеном в механизме правосудия, а любое вмешательство в деятельность адвоката, следователя, прокурора или судьи несет одинаковый по значимости вред и нарушает баланс системы судопроизводства», – подчеркнул Бушманов.
Бушманов предполагает, что решением проблемы могло бы стать внесение изменений в ст. 294 УК, устанавливающей уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия. Он считает, что ее можно дополнить положением об ответственности за вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката для воспрепятствования осуществлению его полномочий. Для решения проблемы он предлагает привлечь главу Совета по правам человека Валерия Фадеева и уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Сергей Узденский отмечает, что указанная тенденция действительно существует.
Появление дел, связанных с угрозой жизни адвокатов, является распространенным явлением, отмечает управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Она отметила, что УК содержит ст. 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование), предусматривающую ответственность за посягательство на жизнь адвоката. Но, считает Зыкова, отсутствие обобщений судебной практики и рекомендаций пленума Верховного суда приводит к нечеткому пониманию содержания отдельных элементов состава преступления.
«Сфера применения ст. 295 УК ограничена: преступление должно быть совершено во время рассмотрения дела или материалов в суде, в процессе предварительного расследования или исполнения приговора, решения или иного судебного акта», – считает Зыкова. Если же посягательство на жизнь адвоката совершается не в связи с рассмотрением какого-либо дела, то преступление может быть квалифицировано в соответствии с п. «л» ч. 2 ст. 105 или, возможно, по ст. 277 УК, отметила она.
По мнению Зыковой, необходимо последовательное закрепление в УК ответственности за препятствование адвокатской деятельности для обеспечения им эффективной защиты. «Это должно превышать рамки только посягательств на жизнь, связанных с рассмотрением отдельных дел. Необходимо учесть различные формы и методы препятствования, с которыми адвокаты могут сталкиваться в своей работе», – считает эксперт.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов напомнил, что ранее уже неоднократно обсуждалось на различных площадках, что процесс расследования слишком унифицируется и упрощается.