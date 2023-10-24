Регионам придется перейти к активной реализации градостроительного потенциала

Регионам придется перейти к активной реализации градостроительного потенциалаМеханизм ответственности пока разрабатывается
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ намерен проработать механизмы ответственности для регионов за нереализацию градостроительного потенциала, заявил «Ведомостям» председатель комитета Сергей Пахомов. «Если в регионе есть квартал под застройку и он не реализуется несколько лет, имея прямую стоимость в несколько миллиардов рублей, а косвенную – десятки миллиардов рублей, то почему тогда регион просит у нас средства, например, на расселение аварийного фонда?» – возмутился он.
Какие именно будут работать механизмы ответственности, Пахомов не пояснил, но заверил, что «мысли по этому поводу уже есть». Речь точно идет не о наказании, а об инструментах, которые подтолкнут регионы реализовывать градостроительный потенциал более эффективно и в нужные сроки.
Согласно приказу Минстроя от 29 июля 2021 г., градостроительный потенциал земельных участков – это общая площадь жилых помещений в объектах капстроительства жилого назначения, которые используются в целях строительства многоквартирных жилых домов или жилых домов блокированной застройки.
«Мы сегодня передали регионам достаточное количество полномочий по градостроительному планированию, и пришло время взглянуть на то, как и с каким качеством регионы их выполняют», – сказал Пахомов в ходе сессии «Мегапроекты как драйвер развития экономики» III Международного строительного чемпионата. Если нет воды, отопления или учебников в школах, то за это наказывают, посетовал он, а за нереализацию градостроительного потенциала – нет.
В связи с этим комитет и планирует ввести «жесткие обязательные механизмы в этой части», резюмировал Пахомов.
Расчеты для градостроительного потенциала основываются не только на общей площади «пятна застройки», но и на ряде других показателей, пояснил «Ведомостям» член общественного совета при минстрое Иркутской области Денис Воронов. Например, в нее также включены показатели «мобильности», т. е. локальное и внутриагломерационное месторасположение: удаленность от ядра агломерации, денежные затраты на пассажиро- и грузоперевозки, наличие альтернативных транспортных сетей и др.
Средства налогоплательщиков, полагает Воронов, нельзя тратить на развитие «потенциала» тех мест, которые не будут интересны горожанам.
В Великом Новгороде планируют реализовывать градостроительный потенциал через разработку нового генплана, потому что старый уже не учитывает реалий развития инфраструктуры, поделился с «Ведомостями» губернатор Андрей Никитин.
Необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 млн кв. м ежегодно вводимого жилья, сказал «Ведомостям» губернатор Ярославской области Михаил Евраев. «Чем больше мы построим, тем будет лучше для жителей региона. Это касается и коммерческих объектов, поэтому мы активно работаем над привлечением инвесторов», – добавил он.
Регионы с потенциалом
На 28 июля 2023 г., согласно сообщению Минстроя, наибольшим градостроительным потенциалом обладают Москва (29,4 млн кв. м), Тюменская (26,4 млн кв. м), Новосибирская (26,0 млн кв. м), Московская (19,4 млн кв. м) и Ростовская (16,1 млн кв. м) области.
Многие регионы сегодня не реализуют свой градостроительный потенциал в должной мере, не создают экономически привлекательных условий с целью привлечения инвесторов для реализации крупномасштабных проектов, сказал «Ведомостям» руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Репутационное воздействие может стать одной из мер по регулированию этого вопроса: например, каждый глава региона или человек, курирующий это направление, должен нести личную ответственность за подготовку и последующую экономическую реализацию градостроительного потенциала.
«Надо прописать ответственность конкретных лиц за нереализацию [градостроительного] потенциала, в том числе рейтинговую ответственность, чтобы у регионов был стимул», – резюмировал эксперт.
Для регионов Сибири и Дальнего Востока необходимы иные критерии оценки градостроительного потенциала как для территорий с активным оттоком населения, добавил Воронов. Рынок коммерческого многоквартирного жилья, например, в Иркутской области за постсоветский период сформировался только в нескольких городах: в Ангарске, Иркутске, Тулуне.
«Здесь необходима осознанная политика сжатия поселений, а не их развития», – пояснил он. Если горожане не заинтересованы в приобретении нового жилья в своем городе – сложно обосновать необходимость дальнейшего развития этого города и эффективного использования градпотенциала в долгосрочной перспективе. «Создание здесь нового жилья за счет средств налогоплательщиков будет лишь способом удержания убывающего населения в депрессивной местности», – добавил Воронов.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой.