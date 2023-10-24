Регионам придется перейти к активной реализации градостроительного потенциала

«Мы сегодня передали регионам достаточное количество полномочий по градостроительному планированию, и пришло время взглянуть на то, как и с каким качеством регионы их выполняют», – сказал Пахомов в ходе сессии «Мегапроекты как драйвер развития экономики» III Международного строительного чемпионата. Если нет воды, отопления или учебников в школах, то за это наказывают, посетовал он, а за нереализацию градостроительного потенциала – нет.