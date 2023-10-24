Правительство поддержало законопроект о трудоустройстве молодых специалистов

Поправки в закон «О молодежной политике» внесли в Госдуму 23 июня депутаты Артем Метелев, Екатерина Стенякина, сенатор Дарья Лантратова и др. (все – «Единая Россия»). Сейчас в законе говорится, что к молодым специалистам относятся люди в возрасте до 35 лет включительно, которые завершили обучение в вузе и впервые устраиваются на работу в соответствии с полученной квалификацией. При трудоустройстве работодатель не применяет к ним испытательный срок в течение года со дня выпуска.