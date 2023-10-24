Правительство поддержало законопроект о трудоустройстве молодых специалистов

Правительство поддержало законопроект о трудоустройстве молодых специалистовДепутатам рекомендовано учесть замечания Белого дома
Правительство поддержало законопроект, который снимет с молодых людей обязанность впервые трудоустраиваться в соответствии с полученной в вузе квалификацией, чтобы получить преференции от работодателя. Об этом сказал «Ведомостям» собеседник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Поправки в закон «О молодежной политике» внесли в Госдуму 23 июня депутаты Артем Метелев, Екатерина Стенякина, сенатор Дарья Лантратова и др. (все – «Единая Россия»). Сейчас в законе говорится, что к молодым специалистам относятся люди в возрасте до 35 лет включительно, которые завершили обучение в вузе и впервые устраиваются на работу в соответствии с полученной квалификацией. При трудоустройстве работодатель не применяет к ним испытательный срок в течение года со дня выпуска.
Законодатели хотели внести новый термин «молодой работник» с аналогичными правами при устройстве не по специальности. При этом в обоих случаях убирается требование о том, что люди должны впервые получать рабочее место.
В правительстве решили, что термины «молодой специалист» и «молодой работник» дублируют друг друга.
Помимо этого в кабмине посчитали, что исключение обязательного условия о первом месте работы после завершения обучения приведет к тому, что к этой категории будут относиться все граждане до 35 лет. Это «значительно повлияет» на расходы бюджета, а также повлечет за собой увеличение численности штатных сотрудников органов государственной власти и субъектов из-за дополнительных полномочий, подчеркнуто в документе.
В заключении правительство решило поддержать законопроект при условии его доработки «до рассмотрения в первом чтении».
Помимо этого авторам документа необходимо будет учесть требования ст. 83 Бюджетного кодекса «Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом». В законопроекте депутаты указали, что он не потребует дополнительных бюджетных расходов и изменения финансовых обязательств государства. По их задумке меры поддержки для «молодых специалистов» и «молодых работников» могут устанавливаться регионами самостоятельно, исходя из их финансовых возможностей, а также производиться за счет самих работодателей, на что указали в Белом доме.
Стенякина рассказала «Ведомостям», что работа над законопроектом началась с обращения организации «Работающая молодежь Юга России», в которой заметили: воспользоваться мерами поддержки для молодых специалистов из-за работы во время студенчества уже невозможно. Это норма, как отмечает депутат, является «наказанием» для тех, кто работал во время учебы в университете и отчислял налоги государству.
«Когда студенты выпускаются, работодатели, наоборот, ищут кандидатов с опытом работы. При этом сейчас компании часто устраивают студентов во время производственной практики, что также лишает их статуса молодых специалистов после выпуска», – подчеркнула она.
Кроме того, Стенякина напомнила о ситуациях, когда выпускники механико-математических факультетов работают аналитиками в крупных отечественных компаниях. С точки зрения законодательства они лишаются статуса молодого специалиста, потому что трудоустроены не по специальности. Депутат отметила, что авторы законопроекта хотят исключить из понятия «молодой специалист» предыдущий трудовой опыт, который был у молодого человека в период студенчества.
«Для чистоты юридического процесса мы готовы объединить термины «молодой специалист» и «молодой работник», но чтобы при этом учитывались интересы работающих по специальности и не по ней. Исключать какую-либо категории нельзя, нужно поддержать максимальное число молодых ребят», – заключила она.
Метелев подтвердил «Ведомостям», что в ходе работы над законопроектом было решено объединить понятия «молодой работник» и «молодой специалист» и именно такой вариант будет рассматриваться во время чтений в Госдуме. Он добавил, что окончательным вариантом станет «молодой работник» – человек до 35 лет, который трудоустраивается после окончания вуза или колледжа «в том числе по специальности».
Другой автор законопроекта – депутат Михаил Киселев рассказал «Ведомостям», что авторы документа хотели исключить ситуации, при которых молодые люди после получения диплома и устройства на работу не получали некоторые региональные доплаты и стимулирующие выплаты.
Трудовой кодекс (ТК) не запрещает устанавливать более высокие льготы и гарантии, пояснила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. «Действительно «квалифицирующим» условием, является ли работник «молодым», выступает факт, что на работу он устраивается впервые», – подчеркивает Зыкова. По ее словам, ТК при этом прямо не закреплено понятие «молодой работник» и единственной гарантией для данной категории лиц является запрет на установление испытательного срока. Более высокий уровень гарантий закрепляется в отраслевых соглашениях.
Например, молодым специалистам, трудоустроенным в учреждениях Минздрава, положены ежемесячные надбавки, а также наставник в первый год работы. Меры поддержки также можно найти в различных региональных программах, ведомственных актах органов, заключила юрист.
Старший юрист практики трудового и миграционного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Елена Питиримова считает, что все положения об оплате труда, увольнении, привлечении к сверхурочной работе применяются к молодым специалистам в той же мере, что и к другим работникам, без каких-либо исключений. «Работодателям будет, вероятно, легче выполнять требования по квотированию рабочих мест для молодежи. Такие требования установлены на региональном уровне», – пояснила она.
Например, в Москве есть квота для приема на работу молодежи – 2% от среднесписочной численности работников. К квотируемым категориям в том числе относятся выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет, высшего профессионального образования в возрасте от 21 года до 26 лет, ищущие работу впервые, заключила Питиримова.