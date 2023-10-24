Суд взыскал с «Восточной верфи» более 844 млн рублей по иску Минобороны

Вместе с тем в апреле 2023 г. само АО «Восточная верфь» обращалось в арбитражный суд с иском к министерству о расторжении другого госконтракта от 1 сентября 2014 г. Истцы также требовали не только расторгнуть договор, но и взыскать сумму убытков в размере 817,5 млн руб. Контракт касался изготовления двух малых морских танкеров. В это дело в качестве третьего лица пытался вступить Промсвязьбанк. Банк указывал, что не собирается заявлять самостоятельных требований, но хотел участвовать в связи с тем, что между ними с «Восточной верфью» заключен кредитный договор.