Суд взыскал с «Восточной верфи» более 844 млн рублей по иску Минобороны

Суд взыскал с «Восточной верфи» более 844 млн рублей по иску МинобороныТакже расторгнут контракт между компанией и министерством на строительство двух кораблей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Минобороны к владивостокской «Восточной верфи» о взыскании с судостроительного завода задолженности в размере 844,2 млн руб. Из опубликованной резолютивной части решения следует, что судья Кристина Кантор расторгла госконтракт между заводом и министерством от 30 ноября 2018 г.
По нему военное ведомство и потребовало с «Восточной верфи» возврат аванса на строительство двух малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт». Контракт на строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 Минобороны в одностороннем порядке разорвало еще в 2020 г.
Заказчик по изначальному плану должен был получить головной корабль 25 ноября 2022 г., первый серийный – 25 ноября 2023 г. Сумма контракта на оба МРК составляла 20,2 млрд руб. При этом работы были остановлены еще в июле 2020 г., после того как заказчик уведомил завод о расторжении контракта.
Вместе с тем в апреле 2023 г. само АО «Восточная верфь» обращалось в арбитражный суд с иском к министерству о расторжении другого госконтракта от 1 сентября 2014 г. Истцы также требовали не только расторгнуть договор, но и взыскать сумму убытков в размере 817,5 млн руб. Контракт касался изготовления двух малых морских танкеров. В это дело в качестве третьего лица пытался вступить Промсвязьбанк. Банк указывал, что не собирается заявлять самостоятельных требований, но хотел участвовать в связи с тем, что между ними с «Восточной верфью» заключен кредитный договор.
«Восточная верфь» до осени принадлежала группе частных лиц, среди которых Игорь и Андрей Мирошниченко, Геннадий Лазарев, Сергей Баканев. После срыва сроков по нескольким заказам верфь несколько лет находилась в финансовом кризисе.
В 2022 г. представители «Восточной верфи» подали в арбитражный суд заявление о признании предприятия банкротом. Минпромторг в 2023 г. приостановил права акционеров завода и полномочия органов его управления и 31 августа передал верфь в управление Амурского судостроительного завода (АСЗ), сообщали в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, контролирует АСЗ).
Партнер и руководитель практики банкротства и судов компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков пояснил, что с 3 марта 2023 г., когда был опубликован соответствующий указ президента, Минпромторг получил право в период военного положения как приостанавливать корпоративные права участников обществ, нарушающих условия оборонных контрактов, так и отстранять исполнительные органы данных организаций от управления компанией.
Постройка боевых кораблей и вспомогательных судов для ВМФ на этой верфи изначально выглядела нерентабельной и сомнительной, говорит источник, близкий к Минобороны. Передача верфи под управление АСЗ вызвана тем, что им с недавнего времени руководит энергичный директор Михаил Боровский, который может исправить ситуацию, говорит собеседник «Ведомостей».
«Ведомости» направили запросы на «Восточную верфь», в Минпромторг и в Минобороны. В ОСК воздержались от комментариев относительно планов развития «Восточной верфи» до окончания ее аудита, который проводит АСЗ.
В подготовке материала участвовал Алексей Никольский