Мошенничество с госконтрактами просят вывести в отдельный состав

По словам Авдеевой, эти противоправные деяния «по своей природе с учетом настоящей системы проверок фактически не могут быть вне сферы предпринимательской деятельности». Отделение «налогового» состава мошенничества от общеуголовного уже обсуждалось в верхней палате в феврале. Представители органов власти и правоохранительных органов поддержали эту инициативу, и законопроект о возмещении НДС на данный момент готов, уточнила представитель «Деловой России». Вместе с тем организация регулярно получает жалобы со стороны бизнеса о возбуждении дел по общеуголовным частям ст. 159 УК, что лишает предпринимателей специальных мер защиты в процессе, введенных с целью оградить компании от последующей ликвидации, сотрудников – от потери рабочих мест, а бюджет – от снижения налоговых поступлений.