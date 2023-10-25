Правительство поможет женщинам совмещать семейные и профессиональные обязанности

Материальные вопросы действительно тяготят женщин в вопросе рождения детей, поскольку выход в декрет сопровождается потерей заработной платы, пояснила «Ведомостям» демограф Елена Егорова: «Появляется новый член семьи, если раньше доход семьи делился на двоих, то теперь у семьи только доход мужа и пособие жены [и расходы] делятся на троих». Также женщины могут и вовсе лишиться работы, хоть они и защищены законом, но на деле работодатель может их уволить, говорит она. Кроме того, женщины опасаются потерять квалификацию. Не менее тревожащим фактором Егорова назвала недостаточное развитие социальной инфраструктуры для детей.