Правительство поможет женщинам совмещать семейные и профессиональные обязанности

Правительство поможет женщинам совмещать семейные и профессиональные обязанностиПадение уровня жизни и риск краха карьеры становится преградой для рождения ребенка
Одним из приоритетных направлений развития демографии в России является совершенствование инструментов, позволяющих совмещать семейные и профессиональные обязанности, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании фракции ЛДПР в Госдуме на тему «Национальная и демографическая безопасность России: перспективы укрепления». Причину спада рождаемости Голикова видит в том, что женщины боятся уходить в декрет из-за проблем с достатком семьи: «Женщины боятся потерять уровень жизни и заработка в связи с рождением ребенка. Жизнь только на пособие, за счет одного работающего супруга снижает кратно возможности семей».
По ее словам, важно повышать уровень жизни семей и их доходов, а также улучшать их жилищные условия, поскольку именно ипотечные кредиты и материальные трудности останавливают «высокие репродуктивные установки» населения. Не менее значимое направление – сохранение репродуктивного здоровья женщин и развитие мер, стимулирующих рождаемость третьих и последующих детей, добавила Голикова. Также она напомнила о том, что с 1 июля 2023 г. реализуются 85 региональных программ по развитию демографии, впрочем, «к результатам эта работа не привела», отметила вице-премьер: «Демография в регионах зависит от внимания глав субъектов к теме».
Меры поддержки молодых семей должны учитывать региональные особенности демографии, добавила она. При определении мер поддержки региональным властям, по словам Голиковой, необходимо брать во внимание средний уровень доходов, а также обязательных расходов, наличие инфраструктуры для образования, включая дополнительное, здравоохранения, культуры и просвещения.
Материальные вопросы действительно тяготят женщин в вопросе рождения детей, поскольку выход в декрет сопровождается потерей заработной платы, пояснила «Ведомостям» демограф Елена Егорова: «Появляется новый член семьи, если раньше доход семьи делился на двоих, то теперь у семьи только доход мужа и пособие жены [и расходы] делятся на троих». Также женщины могут и вовсе лишиться работы, хоть они и защищены законом, но на деле работодатель может их уволить, говорит она. Кроме того, женщины опасаются потерять квалификацию. Не менее тревожащим фактором Егорова назвала недостаточное развитие социальной инфраструктуры для детей.
Впрочем, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что сама постановка вопроса о том, что может мешать заводить людям детей, неверная. «Предполагается, что у людей есть потребность в рождении неограниченно большого количества детей <...> и что эта потребность поддерживается внешними обстоятельствами», – сказал он «Ведомостям».
Желающих иметь трех и более детей меньшинство, добавил он. Кроме того, люди стали откладывать вступление в брак, а значит, и рождение первого ребенка. При этом те пары, которые не имеют детей, – это «не самые бедные, среди них много высокообразованных людей, вполне успешных и ориентированных на карьеру», пояснил Синельников. Необходимо, по его мнению, повлиять и на саму потребность людей в создании и сохранении семьи с несколькими детьми.
В мае 2023 г. замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что численность женщин от 30 до 39 лет, на которых приходится 48% рождений, к 2030 г. сократится с 12 млн до 7,9 млн. Повышение рождаемости – одна из ключевых целей национального проекта «Демография».