Кандидатскую диссертацию будут защищать в виде научного доклада по 10 статьям

Кандидатскую диссертацию будут защищать в виде научного доклада по 10 статьямПравительство изменило систему аттестации для соискателей, предусмотрев разовые диссоветы для таких случаев
Соискатели степени кандидата наук смогут защитить диссертацию в виде научного доклада, следует из постановления правительства. Это будет касаться прежде всего аспирантов-очников, у которых имеется не менее 10 «значимых для развития науки и технологий» публикаций.
В документе отмечается, что к таким публикациям будут приравниваться патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем. На защите диссертаций кандидаты смогут представить доклад, содержащий обзор таких статей.
«Диссертация в виде научного доклада представляет собой краткое обобщенное изложение результатов проведенных соискателем ученой степени исследований и разработок, известных широкому кругу специалистов», – подчеркивается в документе. В кабмине считают, что эти изменения позволят аспирантам уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации.
Без 10 статей защита будет проходить по старой схеме: через защиту диссертации и последующую публикацию нескольких статей.
В 2021 г. подобный порядок защиты был установлен для соискателей ученой степени доктора наук. У соискателя степени должно быть не менее 50 публикаций в гуманитарной, экономической или общественной сфере. «Отныне это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех ученых, защищающих докторскую диссертацию, устанавливаются одинаковые требования», – отметили в кабмине.
Помимо этого, изменения в положении о присуждении ученых степеней предусматривают возможность создания разовых диссертационных советов. Это необходимо для защиты конкретных научных работ, специфика которых не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета.
Если говорить об экспериментальной физике, то опубликовать 10 статей высокого качества за три-четыре года аспирантуры практически невозможно, считает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Алексей Дмитриев. По его словам, это возможно только в сильных научных коллективах с большим числом сотрудников и высокой интенсивностью публикаций.
Что нужно, чтобы стать кандидатом наук
Согласно закону «О науке и государственной научно-технической политике» стать соискателем ученой степени кандидата наук может человек, который имеет диплом как минимум магистра или специалиста. Он должен написать диссертацию, учиться в аспирантуре или прикрепиться к кафедре вуза как соискатель. Помимо этого, кандидат должен опубликовать научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня, утвержденного Высшей аттестационной комиссией. К таким относятся издания из базы Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
«Применительно к нашей области это нововведение может быть актуально для ученых, которые уже окончили аспирантуру и при этом успешно работают в науке, но по какой-то причине не успели написать собственно диссертацию», – указал он.
Дмитриев считает, что оценить вклад статей по каким-то выходным данным можно: если журнал с высоким импакт-фактором (численный показатель цитируемости статей, опубликованных в данном научном журнале), то вклад будет скорее значителен. «Я бы еще добавил, что если речь идет о журналах Q2 или еще ниже, то 10 статей набрать проще, но и результаты там будут послабее. Вклад оценить могут только специалисты в той конкретной области, в которой делается работа соискателя», – заключил он.
Академик Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов подчеркивает, что принятые правительством изменения – это не упрощение порядка получения кандидатской степени. Работы актуальны в том случае, если кандидат активно публикуется по своей теме и превосходит требования, предъявляемые к защите диссертаций.
«Это касается и тех, кто возвращается из-за рубежа: если человек получил степень в другой стране, то изменения помогут ему быстро оформить ее и в России. Он сможет оформить свои качественные публикации в виде научного доклада без написания массивной работы», – уточнил Хохлов.
В 2022 г. обсуждался публикационный ценз в пять статей для соискателей степени кандидата наук, отмечает ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова. По ее словам, эта планка выглядела реалистичной, 10 же статей – может быть избыточной: «Такой ценз следует квалифицировать не только как пилотный вариант, рассчитанный на соискателей в области технических и естественных наук, но и как компонент защиты от недобросовестных соискателей».
В марте 2021 г. правительство поддержало предложение Минобрнауки приостановить учет публикаций российских ученых, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, и учет их участия в зарубежных научных конференциях. В рекомендациях ВАК к соискателям научных степеней от 22 октября 2022 г. снимается требование публикаций в изданиях из международных баз данных. Теперь ученые публикуются для отчетности в российских изданиях, либо входящих в список ВАК, либо в Russian Science Citation Index (RSCI, или РИНЦ).
Опасение ученого сообщества вызвали и разовые диссертационные советы. «Совет несет ответственность за защищающихся, и в случае, когда принимали слабые работы, диссовет могли закрыть, если высшая аттестационная комиссия (ВАК) работу не утвердит. Не представляется, чтобы у разового диссовета была такая ответственность», – сказал «Ведомостям» собеседник в сибирском отделении РАН. Диссертация – это большая, в первую очередь квалификационная работа, в которой ученый показывает навыки работы с источниками, с методологией и другими важными инструментами.
Проректор РАНХиГС Андрей Марголин считает, что для соискателя степени по социально-гуманитарному профилю, у которого также есть качественные статьи, не проблема написать 120 страниц связного текста диссертации. «Не думаю, что аспиранты будут быстрее выходить на защиту по совокупности статей, собранных в научном докладе, по сравнению с написанием диссертации в традиционном формате. Это очень индивидуально и, как мне кажется, защиты в форме научного доклада по совокупности опубликованных работ станут скорее исключением, чем правилом», – добавил он.
В подготовке материала принимала участие Екатерина Гробман