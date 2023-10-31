Кандидатскую диссертацию будут защищать в виде научного доклада по 10 статьям

Дмитриев считает, что оценить вклад статей по каким-то выходным данным можно: если журнал с высоким импакт-фактором (численный показатель цитируемости статей, опубликованных в данном научном журнале), то вклад будет скорее значителен. «Я бы еще добавил, что если речь идет о журналах Q2 или еще ниже, то 10 статей набрать проще, но и результаты там будут послабее. Вклад оценить могут только специалисты в той конкретной области, в которой делается работа соискателя», – заключил он.