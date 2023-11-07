Как сотрудники Кремля и правительства открыли выставку-форум «Россия»Высокий интерес к мероприятию предстоит сохранять до апреля
Гостями международной выставки-форума «Россия» в первый день стало более 190 000 человек. Выставка стартовала в День народного единства на ВДНХ в Москве. «4 ноября состоялись концерты, образовательные мероприятия, открытия новых павильонов (корпораций, ведомств, регионов и отдельных проектов) и презентации», – говорится в сообщении организаторов. А 190 000 посетителей, как сообщили они, – это рекорд для ВДНХ.
Больше о новых рекордах не объявляли, но времени для них достаточно. Организованная по указу президента Владимира Путина от 29 марта выставка-форум продлится до 12 апреля, и в течение этого времени на нее перенесут, судя по всему, ключевые деловые, политические и образовательные мероприятия этого периода. А если мероприятия даже будут проходить в других регионах, то они должны пересекаться с повесткой ВДНХ.
Выставка, как писали «Ведомости» 5 апреля, должна помочь в «визуализации» тех смыслов, которые закладываются в развитие страны на ближайшие годы. Ее работа найдет отражение и в избирательной кампании 2024 г. (тематические линии «было», «стало» и «будет»): человек, посетив ВДНХ, должен испытывать эмоции гордости, уверенности и надежды. Эти тезисы считывались как в выступлениях лекторов, так и на стендах выставки.
«Россия» действительно напоминает страну в миниатюре: яркая, масштабная, при этом не лишенная традиций, таких как стояние в очередях. Организаторы, возможно, не ожидали такого потока посетителей, а потому очереди образовывались в каждом гардеробе, павильонах, центре аккредитации. Но граждане не переживали: ни одно масштабное мероприятие в стране без этого не обходится, как бы организаторы ни пытались решить проблему с помощью новых технологий.
Особо много оказалось желающих посмотреть на главного артиста страны последних двух лет Ярослава Дронова (больше известного как Shaman). Он исполнил свой хит «Я русский», а также гимн России с детским хором «Движения первых» на главной сцене форума. Shaman успел исполнить гимн и с другой популярной в интернете личностью – главой Лиги безопасного интернета и борцом за чистоту текстов русских рэперов Екатериной Мизулиной.
Но популярность ВДНХ можно объяснить и тем, что 4 ноября состоялся запуск лектория общества «Знание» (его гендиректор Максим Древаль отвечает за образовательную часть мероприятия), где одним из первых выступил помощник президента Максим Орешкин. Он неоднократно возвращался к воспоминаниям из своей юности, которая выпала на 1990-е гг.
«Одно из событий, которое запомнилось мне в жизни, – это кризис 1998 г. Я тогда пошел в институт на первый курс и хорошо помню гнетущее настроение у нас в аудитории, потому что 17 августа был самый пик кризисных явлений, а 1 сентября нужно было идти на первые лекции», – вспоминал Орешкин. Он напомнил, что тогда инфляция достигала 100%, а доходы населения упали вдвое.
Орешкин рассказывал это преимущественно тем, кто эти времена застать никак не мог: лекторий был заполнен студентами, а местами даже школьниками. С 2000 г., по его словам, ситуация начала меняться, а с нынешним временем она даже несравнима. Центр силы мировой экономики переместился на восток, что и помогло развитию России.
Чтобы его оценить, он предложил смотреть не на показатель ВВП, а на объемы производимого страной электричества. «В 2000 г. мы производили 163 млрд кВт ч, сейчас – 1139 млрд. Много это или мало? Можно сравнить с другими странами», – добавил он и привел в пример Украину, производство электричества которой, по его словам, сократилось за эти годы на 25%.
Успехи страны в строительной отрасли представил вице-премьер Марат Хуснуллин. Международные санкции, по его словам, «только притормозили» ее развитие, при этом за три года отрасль выросла на 24%. Доступность жилья в стране он назвал «неплохой», соотношение доли платежа по оплате ипотеки и общей стоимости квартиры – не самым высоким.
По словам вице-премьера, коэффициент доступности жилья в России в настоящий момент составляет 4,2 года, в то время как в Гонконге он достигает 18,8, в Сингапуре – 5,3, а в Лондоне и Нью-Йорке – около 10 лет.
Министр просвещения Сергей Кравцов среди всех выступающих чувствовал себя наиболее комфортно – в зале сидела его «целевая аудитория». Тем не менее свою лекцию он тоже начал с «тяжелых 1990-х», распада СССР и преодоления всех проблем, которое произошло.
«В 1990-е гг. отдавали детские сады под банки, нотариальные конторы. Ваши родители стояли в очереди, чтобы вы пошли в детский сад! Их просто раздали коммерческим структурам, а сегодня у нас построено около 1600 новых детсадов», – подчеркнул Кравцов.
Тогда учиться все хотели на юристов, банкиров и журналистов, говорил министр. У школьников 30 с лишним лет назад были «не всегда радостные перспективы». Им не хватало учебников, а порой и простого мела, рассказывал Кравцов.
Сейчас в почете рабочие профессии, сказал министр: «Ребята работают на производстве и за 2,5 года получают профессию и гарантированное трудоустройство». Это позитивно сказывается на развитии страны. Глава Минпросвещения пообещал, что День народного единства обязательно войдет как отдельная тема в новый учебник истории для 5–9-х классов: «И мы расскажем о том выдающемся подвиге Минина и Пожарского и наших соотечественников, которые освободили нашу страну, сплотились во имя России».
Очевидно, этого [создания «железного занавеса»], конечно, не нужно, и этого не удастся сделать. 4 ноября 2023 г.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев «драматичное» десятилетие – 1990-е годы – назвал «новым Смутным временем», когда вновь возникла угроза существованию российского государства. «Иностранные советники, которые [в 1990-е гг.] наводнили Россию, поощряли сепаратизм, навязывали долговые путы и кабальные международные обязательства. Запад делал ставку на стимулирование хаоса и введение внешнего управления страной», – посетовал он.
Именно в те годы, рассказал Патрушев, была разрушена отечественная система образования и воспитания, велось деструктивное воздействие на российскую молодежь с использованием информационных технологий. Итогом стало сползание России до уровня слаборазвитых стран едва ли не с полной утратой своего политико-экономического суверенитета, подвел итог секретарь Совбеза.
Обстановка в стране начала меняться только с наступлением 2000 г., когда Путин стал президентом: он, по словам секретаря Совбеза, наделен «высшими человеческими и организаторскими качествами, волей и самоотверженностью». «[Владимир Путин] сознавал критическую важность эволюционного подхода в противовес революционным скачкам, всегда ослаблявшим государство», – добавил Патрушев.
А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков активно собирал в лектории просьбы, адресованные главе государства. Юноша из зала заявил о желании помогать Путину реализовывать молодежную политику. «Я проанализировал и выяснил, что у нашего президента нет ни помощника, ни советника по молодежной политике. Я вижу три пути в молодежной политике у Владимира Владимировича: это со мной, чуть позже со мной и через тернии к звездам, но это не со мной. Я готов и предлагаю пойти по самому короткому и близкому пути», – заявил амбициозный молодой человек.
Песков предложил ему подниматься по карьерной лестнице постепенно: например, устроиться в Росмолодежь, но юноша был непреклонен. «Вот у вас есть шикарный учитель – Владимир Владимирович. И я хотел бы, чтобы Владимир Владимирович был моим учителем. А уж начальником, помощником или советником – это уже не так важно», – добавил он, и Песков пообещал передать его просьбу руководителю администрации президента Антону Вайно.
Путин на открытие выставки не приехал. 4 ноября он возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Президент приедет на ВДНХ в другой день.