Как сотрудники Кремля и правительства открыли выставку-форум «Россия»

Больше о новых рекордах не объявляли, но времени для них достаточно. Организованная по указу президента Владимира Путина от 29 марта выставка-форум продлится до 12 апреля, и в течение этого времени на нее перенесут, судя по всему, ключевые деловые, политические и образовательные мероприятия этого периода. А если мероприятия даже будут проходить в других регионах, то они должны пересекаться с повесткой ВДНХ.