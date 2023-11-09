КС поручил судам обосновывать отказ в восстановлении на службе в полиции

КС поручил судам обосновывать отказ в восстановлении на службе в полицииСуд указал, что оправдательный приговор не отменяет правомерности увольнения сотрудника со службы
Конституционный суд (КС) разъяснил, в каких случаях бывшим полицейским может быть отказано в восстановлении на службе даже при условии оправдательного приговора. В КС с жалобой обратилась Яна Бычкова. С 2004 по 2017 г. она служила в ставропольской полиции, но была уволена за совершение проступка, несовместимого с требованиями к сотруднику органа. В июле 2019 г. Промышленный районный суд Ставрополя признал ее виновной в получении взятки в 5000 руб. (ч. 5 ст. 290 УК), но впоследствии апелляционная инстанция оправдала Бычкову из-за недоказанности ее вины.
Заявительница после оправдательного приговора пыталась восстановиться на службе, но ей было в этом отказано. Суд первой инстанции удовлетворил ее иск к работодателю, но апелляционная инстанция отменила это решение, указав, что Бычкова уволена не по причине совершения преступления, а в связи с тем, что допустила порочащий проступок. Суд исходил из того, что поскольку служебная проверка в отношении Бычковой была проведена надлежащим образом, то составленное по результатам заключение подлежит признанию достоверным, относимым и допустимым доказательством.
Дойдя до КС, Бычкова оспаривает конституционность п. 9 ч. 3 ст. 82 закона «О службе в органах внутренних дел РФ» в той мере, в которой эта норма позволяет после вынесения оправдательного приговора и признания за уволенным полицейским права на реабилитацию отказывать в восстановлении на службе без достаточных доказательств. Выслушав ее, КС постановил пересмотреть дело экс-полицейского. Но саму норму неконституционной признавать отказался.
Сам по себе оправдательный приговор, равно как и решение о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, не является безусловным поводом для восстановления на службе, считает КС. Законодатель вправе устанавливать повышенные требования для имеющих особый статус сотрудников ОВД, в том числе к их личным и деловым качествам, указал суд: это не является дискриминацией и соответствует Конституции.
Позиция суда такова, что при проведении служебной проверки в МВД могли использовать те же факты, что и при возбуждении уголовного дела, его работодатель вправе их оценивать самостоятельно. «Недоказанность вменяемого лицу деяния означает его несовершение в силу презумпции невиновности, и суды не должны считать такое деяние имевшим место в том значении, которое ему придается для целей уголовного преследования. Это не исключает оценку поведения сотрудника, приведшего к его увольнению, на основе оспоренного положения, как дискредитирующего», – отмечает суд.
При этом КС дал поручение нижестоящим судам обосновывать в приговоре, почему оправдание не отменяет правомерность увольнения.
Из закона о полиции
Сотрудник органов внутренних дел обязан не допускать злоупотреблений служебными полномочиями, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в органах внутренних дел, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника (п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ).
При осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной власти.
При рассмотрении дела о восстановлении на службе суд оценивает при рассмотрении иска бывшего сотрудника обстоятельства дела, анализируя все факты, послужившие причиной для увольнения, принимая во внимание и оправдательный приговор, и то, в связи с чем был оправдан сотрудник, пояснил адвокат Олег Пантюшов.
Вопросы трудового законодательства не связаны в этих ситуациях напрямую с наличием уголовного дела, указал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «КС подразумевает, что не все, что является нарушением закона, обязательно равно преступлению. Работодатель может увольнять за совокупность поступков, часть из которых не является по закону уголовно наказуемым событием», – отметил юрист.
КС сделал важный вывод, который окажет влияние на то, как будет складываться судебная практика, считает управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Статья 133 УПК РФ, напоминает юрист, закрепляет право на реабилитацию: реабилитация осужденного/обвиняемого является последствием вынесения оправдательного приговора и неотъемлемой частью восстановления нарушенных прав, положения в обществе до уголовного преследования. «Право на реабилитацию в том числе включает восстановление в трудовых правах», – отметила Зыкова.
Юрист полагает, что ввиду особого статуса сотрудников органов внутренних дел КС, таким образом, проводит разграничение между итоговыми решениями суда, оправдывающими подсудимого, и основанием для увольнения в виде совершения проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов, в свою очередь, заметил, что с такими проблемами могут сталкиваться и работники частного сектора и они также сейчас могут быть пересмотрены.