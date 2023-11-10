Продавцы вейпов попросили депутатов штрафовать родителей курящих детей

Родителей, согласно действующему законодательству, штрафуют только за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. То есть союз предлагает расширить ответственность родителей, наказывая еще и за сам факт того, что их ребенок курит, добавил он. В 2023 г. штраф за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и никотиносодержащей продукции был увеличен до 2000–5000 руб. (ранее не превышал 2000 руб.). За те же действия для родителей и опекунов ст. 6.23 КоАП предусмотрено административное наказание в размере 5000–7000 руб. (ранее штраф не превышал 3000 руб.). Более того, Толстой, Крашенинников и другие депутаты 2 октября внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за вовлечение детей в потребление табака. По мнению разработчиков проекта, административная ответственность не всегда гарантирует надлежащее исполнение закона, сказано в пояснительной записке.