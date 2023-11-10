Продавцы вейпов попросили депутатов штрафовать родителей курящих детей

Продавцы вейпов попросили депутатов штрафовать родителей курящих детейОни предлагают предусмотреть для них административное наказание до 2000 рублей
Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина ввести административные штрафы для родителей несовершеннолетних курильщиков. Такое обращение помимо Володина было направлено его зампреду Петру Толстому и председателю думского комитета по молодежной политике Артему Метелеву (все – «Единая Россия»). Копии писем есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердили представители союза.
В частности, в обращениях предлагается расширить действие ст. 20.22 КоАП. Согласно ей, родители могут получить административный штраф от 1500 до 2000 руб. за нахождение несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Аналогичное наказание представители индустрии никотиносодержащих изделий хотят распространить на курение ребенка. Это, по их мнению, усилит правовые позиции органов внутренних дел, педагогов, комиссий по делам несовершеннолетних, а также защитит самих детей от курения.
Какие ограничения введены для торговцев вейпами
В этом году производители и продавцы электронных сигарет столкнулись с рядом новых законодательных ограничений. С 1 июня введены дополнительные ограничения на торговлю вейпами на ярмарках и выставках, в онлайн-магазинах и автоматах. Также был введен запрет на открытую выкладку и демонстрацию электронных сигарет в торговых точках. Помимо этого, с 1 марта 2024 г. будет запрещена продажа электронных сигарет с пищевыми добавками, сообщали «Известия». В список запрещенных ароматизаторов, разработанных Минздравом, входят растительные вкусовые примеси, подсластители, кофеин, таурин и др.
В Думе получили обращение СПИНИ, сказал «Ведомостям» собеседник в нижней палате. Оно перенаправлено на имя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), как руководителя профильного комитета. «Ведомости» направили запрос Крашенинникову.
«Ясно, что принятых мер недостаточно, но не уверен, что штрафовать надо кого-то кроме тех, кто продает вейпы детям», – сказал «Ведомостям» Толстой, подтвердивший получение письма. Метелев, в свою очередь, заявил, что не будет поддерживать инициативу СПИНИ. «Наказывать родителей за то, что контролировать крайне тяжело, – избыточно. На мой взгляд, это породит гораздо большее число конфликтов, нежели поможет [решению проблемы]», – сообщил он «Ведомостям».
В случае введения таких наказаний под подозрением окажется каждый родитель, предупреждает представитель родительской общественной организации Лариса Санатовская. Вместо этого, по ее мнению, стоит проводить просветительскую и профилактическую работу с родителями курящих подростков.
Родителей, согласно действующему законодательству, штрафуют только за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака, говорит юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. То есть союз предлагает расширить ответственность родителей, наказывая еще и за сам факт того, что их ребенок курит, добавил он. В 2023 г. штраф за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и никотиносодержащей продукции был увеличен до 2000–5000 руб. (ранее не превышал 2000 руб.). За те же действия для родителей и опекунов ст. 6.23 КоАП предусмотрено административное наказание в размере 5000–7000 руб. (ранее штраф не превышал 3000 руб.). Более того, Толстой, Крашенинников и другие депутаты 2 октября внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за вовлечение детей в потребление табака. По мнению разработчиков проекта, административная ответственность не всегда гарантирует надлежащее исполнение закона, сказано в пояснительной записке.
Кроме этого, были ужесточены штрафы за продажу никотиносодержащих средств детям. За их реализацию должностное лицо по ст. 14.53 КоАП заплатит от 150 000 до 300 000 руб. (ранее максимальная сумма составляла 70 000 руб.). Компании получат штраф от 400 000 до 600 000 руб. (ранее достигал 300 000 руб.), гражданские лица – до 60 000 руб. (ранее они не превышали 40 000 руб.).
В подготовке статьи участвовали Анна Киселева и Маргарита Соболь