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Школы и вузы в этом году потратили на российские ноутбуки в 4 раза больше

Лидерами по госзакупкам в деньгах все еще остаются иностранные бренды
Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости

Госзакупки ноутбуков российских брендов школами и вузами за первые три квартала 2023 г. выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 24,4 млн руб., следует из данных поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

За девять месяцев 2023 г. образовательными учреждениями было заключено и завершено 109 тендеров на закупку ноутбуков российских брендов Predator, Aquarius, iRU, Rikor, Kraftway, Irbis и «Гравитон». За тот же период годом ранее – 28 тендеров (на сумму 5,9 млн руб.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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