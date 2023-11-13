Школы и вузы в этом году потратили на российские ноутбуки в 4 раза больше

Школы и вузы в этом году потратили на российские ноутбуки в 4 раза большеЛидерами по госзакупкам в деньгах все еще остаются иностранные бренды
Госзакупки ноутбуков российских брендов школами и вузами за первые три квартала 2023 г. выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 24,4 млн руб., следует из данных поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».
За девять месяцев 2023 г. образовательными учреждениями было заключено и завершено 109 тендеров на закупку ноутбуков российских брендов Predator, Aquarius, iRU, Rikor, Kraftway, Irbis и «Гравитон». За тот же период годом ранее – 28 тендеров (на сумму 5,9 млн руб.).
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам