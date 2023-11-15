КС отказался декриминализировать продажу охотничьего пороха

Зыкова привела в пример статистику по ст. 222 УК РФ, касающуюся деяний, связанных с оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов. Согласно данным за 2022 г., по ней было осуждено 2786 человек, из которых оправданы были всего трое. Но это не значит, что остальные обвиняемые были привлечены к ответственности по всей строгости закона: 1096 человек были осуждены условно, а 411 дел прекращены. «Такое небольшое количество осужденных к лишению свободы говорит о том, что большинство привлекаемых по таким статьям – это охотники без лицензии (или с недействительной), случайно нашедшие оружие», – заключила юрист.