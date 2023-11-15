КС отказался декриминализировать продажу охотничьего пороха

КС отказался декриминализировать продажу охотничьего порохаПри этом суд предписал учитывать обстоятельства манипуляций с ним, уменьшающие степень общественной опасности
Конституционный суд (КС) уточнил возможности применения ст. 222.1 УК (оборот взрывчатых веществ) в отношении действий с охотничьим порохом. Обращение о проверке соответствия Основному закону п. 2 примечаний к ст. 222.1 поступило от Вичугского городского суда Ивановской области.
Городской суд рассматривает уголовное дело в отношении охотника Сергея Беляева. Он обвиняется в хранении и сбыте взрывчатых веществ в виде бездымного пороха массой 185 г. Изначально он хранил этот порох для личного пользования, но потом продал остатки своему знакомому, не проверив наличия у последнего охотничьего билета. Слушая это дело, Вичугский городской суд предположил, что норма закона может быть неконституционной, поскольку позволяет привлекать к уголовной ответственности за действия с охотничьим порохом как за действия со взрывчатым веществом.
КС, в свою очередь, дал уточнения в постановлении, согласно которым оспариваемое положение позволяет относить охотничий порох к взрывчатым веществам с учетом заключения соответствующей экспертизы. Суд отметил, что отсутствие в рассматриваемой статье конкретизации наказания в зависимости от вида, качества и количества взрывчатых веществ само по себе не противоречит Конституции.
При этом оспариваемая норма не препятствует индивидуализации уголовно-правового воздействия или отказа от него. «В каждом конкретном деле судам необходимо учитывать обстоятельства, уменьшающие степень общественной опасности вменяемого деяния: действия лица, его мотивы, цель и правомерность приобретения пороха, а также количественные и качественные характеристики вещества», – указал КС. Суд напомнил, что действующие нормы позволяют вынести решение о малозначительности события, назначить более мягкое наказание, в том числе ниже низшего предела, изменить категорию преступления на менее тяжкую, применить условное осуждение для обеспечения справедливости и соразмерности оценки деяния.
КС указал, что оборот пороха, предназначенного для гражданского оружия, говорит о меньшей общественной опасности деяния по сравнению с другими взрывчатыми веществами, пояснил адвокат Олег Пантюшов. По его словам, все это говорит о том, что, хотя сам по себе порох для охотничьих ружей является взрывчатым веществом, его оборот составляет меньшую опасность, а суд должен принимать во внимание все обстоятельства конкретного дела.
Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова опасается, что дополнительные экспертизы увеличат нагрузку на судебную систему. По оценке юриста, не декриминализируя полностью обращение с порохом (с указанными характеристиками), тем не менее решение КС дает свободу судам уменьшать наказание по своему усмотрению, вплоть до признания деяния малозначительным.
Зыкова привела в пример статистику по ст. 222 УК РФ, касающуюся деяний, связанных с оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов. Согласно данным за 2022 г., по ней было осуждено 2786 человек, из которых оправданы были всего трое. Но это не значит, что остальные обвиняемые были привлечены к ответственности по всей строгости закона: 1096 человек были осуждены условно, а 411 дел прекращены. «Такое небольшое количество осужденных к лишению свободы говорит о том, что большинство привлекаемых по таким статьям – это охотники без лицензии (или с недействительной), случайно нашедшие оружие», – заключила юрист.