Родители надеются на получение детьми конкретных навыков в кружках и секциях

В первую пятерку наиболее частых родительских запросов от дополнительного образования входят «мягкие» навыки: умение работать в команде (49%), трудолюбие (44%), умение планировать свое время (43%), коммуникативные навыки (41,5%). Требование напрямую коррелирует с тем, что родители выбирают для своих детей. Физическое развитие и укрепление здоровья выходят на первые места для родителей, чьи дети занимаются в спортивных секциях и туристических кружках: так ответили более 70% участников опроса. Для занимающихся в художественных студиях и кружках характерен запрос на развитие креативного мышления – от 48 до 62% в зависимости от вида искусства, за исключением танцев и хореографии. Умение применять полученные знания в повседневной жизни на первом месте у родителей тех, кто занимается иностранными языками (54%). Самые редкие запросы – на конкретные навыки грамотности: цифровые (11%), экологические (10%), финансовые (8%), предпринимательские (6%).