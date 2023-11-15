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Общество

Родители надеются на получение детьми конкретных навыков в кружках и секциях

Приоритетом по-прежнему остается приятное времяпрепровождение и коммуникация детей
Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости

Дополнительное образование детей в глазах родителей все больше имеет целью получение конкретных навыков, а не только выполняет досуговые функции. Такие результаты показало исследование Института образования НИУ ВШЭ (есть в распоряжении «Ведомостей»). С 2016 г. доля родителей, которые ожидают получения детьми новых знаний после посещения занятий дополнительного образования, выросла с 28–29% до 38,5%.

В первую пятерку наиболее частых родительских запросов от дополнительного образования входят «мягкие» навыки: умение работать в команде (49%), трудолюбие (44%), умение планировать свое время (43%), коммуникативные навыки (41,5%). Требование напрямую коррелирует с тем, что родители выбирают для своих детей. Физическое развитие и укрепление здоровья выходят на первые места для родителей, чьи дети занимаются в спортивных секциях и туристических кружках: так ответили более 70% участников опроса. Для занимающихся в художественных студиях и кружках характерен запрос на развитие креативного мышления – от 48 до 62% в зависимости от вида искусства, за исключением танцев и хореографии. Умение применять полученные знания в повседневной жизни на первом месте у родителей тех, кто занимается иностранными языками (54%). Самые редкие запросы – на конкретные навыки грамотности: цифровые (11%), экологические (10%), финансовые (8%), предпринимательские (6%).

Впрочем, общеразвивающая функция допобразования никуда не делась: 62% опрошенных считают, что от кружков и секций родители ждут в первую очередь «чувства удовлетворения, радости, прекрасных воспоминаний» у ребенка. Опрос проводился среди 1140 руководителей организаций дополнительного образования, 1858 педагогов, реализующих такие программы, и 1910 родителей, дети которых посещают такие занятия.

Детский психолог, специалист сервиса Alter Александра Бугаева отмечает, что чаще всего дети получают удовольствие от деятельности, в которой они достигают успехов. При этом тенденция к воспитанию детей-вундеркиндов действительно есть, но одно дело, когда ребенок одарен от природы, и другое – когда родители отдают его в кружок, реализуя собственные амбиции, отмечает психолог. «Есть родители с сильно выраженной нарциссической стороной, которые воспринимают своего ребенка только через достижения», – подчеркивает Бугаева.

Дополнительное образование большинством родителей (85%) в любом случае воспринимается как не мешающее школьному обучению и они не считают повышение успеваемости в школе целью таких занятий, отметил исследователь Центра общего и дополнительного образования им. Пинского НИУ ВШЭ Константин Анчиков. По его словам, родители ищут в содержании, форматах и педагогах то, чего не получают в школе: мотивации, интереса, позитивных эмоций и доверительных отношений.

Допобразование в России

31 января «Ведомости» писали, что 32% россиян ежемесячно тратят почти половину заработной платы на детские кружки, секции и репетиторов. Об этом говорилось в исследовании «Альфастрахования». При этом 24% оплачивают услуги частных детских садов. Почти 21% родителей с самого раннего возраста отправляют детей на занятия в спортивные секции. Также популярны музыка, актерское мастерство, различные творческие кружки (рисование, лепка, мозаика) – ими занимаются дети 10%, 8% и 13% от общего числа опрошенных соответственно.

Одна из причин таких изменений, по мнению исследователей ВШЭ, в том, что благодаря внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования сфера вышла из состояния застоя, в котором находилась в первом десятилетии XXI в. Директор Центра общего и дополнительного образования им. Пинского НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий рассказал «Ведомостям», что неоднородность качества отличает сектор дополнительного образования в стране в большей степени, чем все другие сферы образования. Косарецкий пояснил, что после распада СССР произошло сокращение сети внешкольных организаций дополнительного образования. При этом финансирование этого сектора не является гарантированным.

«В 2000-е гг. государство нарастило вложения в развитие инфраструктуры образования, начали реализовываться федеральные проекты и затем национальный проект в секторах профессионального, школьного и дошкольного образования», – отметил он. По словам Косарецкого, содержание системы допобразования осуществлялось на региональном и в значительной степени на самом бедном муниципальном уровне, отсюда росло число зданий, требующих ремонта, не обновлялось оборудование, на низкую зарплату не приходили молодые кадры.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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