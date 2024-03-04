Газета
Общество

Верховный суд отказал Надеждину в апелляции по иску о недопуске до выборов

ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом на президентские выборы из-за недостоверных подписей
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Апелляционная коллегия Верховного суда утвердила решение о признании законным отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации политика Бориса Надеждина кандидатом в президенты, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Иск об оспаривании отказа в регистрации был подан Надеждиным 16 февраля. 21 февраля Верховный суд пришел к выводу, что оснований для отмены решения ЦИК не имеется.

Надеждин участвовал в судебном заседании лично. В апелляции он настаивал на проведении повторной проверки подписей. «Мы также заявили два ходатайства об обращении в Конституционный суд за разъяснениями положений федерального закона, которыми руководствовался суд первой инстанции», – написал Надеждин в своем Telegram-канале. Ранее политик заявлял, что решение об отказе ЦИК в его регистрации несправедливо, поскольку формальные основания для признания подписей недействительными превалируют над содержательным правом избирателя поддержать или не поддержать кандидата.

15 февраля Верховный суд отклонил два иска незарегистрированного кандидата. Он оспаривал нормативные акты и формы нотариального списка сборщиков. В исковом заявлении говорилось о том, что 1700 подписей были признаны недействительными из-за отсутствия сборщика подписей в нотариально удостоверенном списке.

8 февраля кандидату от «Гражданской инициативы» Надеждину ЦИК отказал в регистрации на выборах президента России. Действительными были признаны 95 587 подписей, политику удалось «отбить» еще 62 подписи, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 г. В бюллетенях будет четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных