Верховный суд отказал Надеждину в апелляции по иску о недопуске до выборов

Надеждин участвовал в судебном заседании лично. В апелляции он настаивал на проведении повторной проверки подписей. «Мы также заявили два ходатайства об обращении в Конституционный суд за разъяснениями положений федерального закона, которыми руководствовался суд первой инстанции», – написал Надеждин в своем Telegram-канале. Ранее политик заявлял, что решение об отказе ЦИК в его регистрации несправедливо, поскольку формальные основания для признания подписей недействительными превалируют над содержательным правом избирателя поддержать или не поддержать кандидата.