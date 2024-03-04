Верховный суд отказал Надеждину в апелляции по иску о недопуске до выборов

Верховный суд отказал Надеждину в апелляции по иску о недопуске до выборовЦИК отказал ему в регистрации кандидатом на президентские выборы из-за недостоверных подписей
Апелляционная коллегия Верховного суда утвердила решение о признании законным отказа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации политика Бориса Надеждина кандидатом в президенты, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Иск об оспаривании отказа в регистрации был подан Надеждиным 16 февраля. 21 февраля Верховный суд пришел к выводу, что оснований для отмены решения ЦИК не имеется.
Надеждин участвовал в судебном заседании лично. В апелляции он настаивал на проведении повторной проверки подписей. «Мы также заявили два ходатайства об обращении в Конституционный суд за разъяснениями положений федерального закона, которыми руководствовался суд первой инстанции», – написал Надеждин в своем Telegram-канале. Ранее политик заявлял, что решение об отказе ЦИК в его регистрации несправедливо, поскольку формальные основания для признания подписей недействительными превалируют над содержательным правом избирателя поддержать или не поддержать кандидата.
15 февраля Верховный суд отклонил два иска незарегистрированного кандидата. Он оспаривал нормативные акты и формы нотариального списка сборщиков. В исковом заявлении говорилось о том, что 1700 подписей были признаны недействительными из-за отсутствия сборщика подписей в нотариально удостоверенном списке.
8 февраля кандидату от «Гражданской инициативы» Надеждину ЦИК отказал в регистрации на выборах президента России. Действительными были признаны 95 587 подписей, политику удалось «отбить» еще 62 подписи, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 г. В бюллетенях будет четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).