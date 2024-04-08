Минобрнауки обосновало необходимость открытия новых медицинских направлений в вузах

29 августа 2023 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал журналистам, что конкурс в медицинские вузы в приемную кампанию составил почти 12 человек на место. Самыми популярными специальностями стали «лечебное дело», «стоматология» и «педиатрия». Поступающие не всегда учатся на врачей, т. е. на факультете «Лечебное дело». Например, в Сеченовском университете (подведомственен Минздраву) абитуриенты также могут выбрать такие направления, как медико-профилактическое дело, психолого-социальная работа, трансляционная медицина и биотехнологии, биодизайн и моделирование сложных систем и др. В России выпускается ежегодно больше 37 000 новых медицинских специалистов, а в профессии остаются всего лишь несколько тысяч, говорит Попович. С такой оценкой согласен зампредседателя комитета по охране здоровья (КПРФ) Алексей Куринный: «По идее, 1–2 выпуска должны были закрыть [дефицит], если бы все люди шли, которые получили образование, но он [дефицит] не закрывается».