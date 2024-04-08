Минобрнауки обосновало необходимость открытия новых медицинских направлений в вузах

Минобрнауки обосновало необходимость открытия новых медицинских направлений в вузахМинистра Валерия Фалькова за плохую подготовку кадров раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин
Появление новых направлений высшего образования, в том числе в медицинской сфере, связано с необходимостью реагировать на возникающие запросы государства и общества. К примеру, специальность «медицинская микробиология» «вошла в перечень направлений в период борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19), когда потребовались специалисты, осваивающие знания на стыке бактериологии, микологии, паразитологии и вирусологии», сообщил «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Появление специальности «физическая и реабилитационная медицина», в свою очередь, связано с необходимостью подготовки специалистов, обладающих компетенциями в области медицинской реабилитации пациентов с ограничениями жизнедеятельности, добавил чиновник ведомства. По его словам, в 2020 г. подготовку студентов в области здравоохранения и медицинских наук осуществляли 107 университетов и филиалов, а в 2022 г. – уже 117.
Подход Минобрнауки к обучению медицинским специальностям 3 апреля раскритиковал в ходе отчета правительства спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тогда он заявил, что в совершенно разных вузах открываются медицинские факультеты: «У нас даже есть медицинский факультет в МГИМО – вдумайтесь!» Это, по его словам, влияет на качество образования врачей. «У нас почему-то дефицит огромный кадров: не хватает 30 000 врачей. А все больше и больше факультетов [медицинских в непрофильных вузах]. Вот, наверное, министр науки и высшего образования [Валерий Фальков] должен задуматься, что все-таки здесь важна не количественная сторона, а качество подготовки специалистов», – заявил Володин. Он обратил внимание, что «министр здравоохранения отвечает за качество здравоохранения, а факультеты открывают другие министры».
Медфак в МГИМО
Набор на программу «Лечебное дело» открылся в университете МГИМО-МЕД в 2022 г. Факультет создавался в 2021 г. совместно с группой компаний «Мать и дитя». Ректором вуза стал генеральный директор сети клиник Марк Курцер. Согласно информации на сайте, вуз принимает не более 50 студентов на шестилетнее обучение. Кроме того, абитуриентам обещают «глубокое изучение английского языка, международного языка медицины».
Минздрав контролирует только свои подведомственные вузы, другие же медицинские факультеты подчинены Минобрнауки, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Минздраву напрямую подведомственны 48 учебных заведений и медицинских организаций. Министерство может вести целевой набор обучающихся через заключение контракта между абитуриентом и медицинскими учреждениями. Впоследствии выпускник должен будет отработать определенное количество лет в том или ином учреждении по контракту. Минобрнауки не заключает подобные контракты с поступающими на подведомственные медицинские факультеты. Помимо этого к подведомственным Минздраву вузам предъявляются государственные требования, в том числе по количеству выпускаемых специалистов.
Новые медицинские факультеты открываются из-за дефицита кадров, считает Попович. Если речь идет о немедицинских специалистах в сфере здравоохранения – инженерах, программистах, химиках, психологах, – то подготовка таких специалистов в непрофильных вузах возможна. «Я соглашусь с тем, что из непрофильных вузов не могут выпуститься высокопрофессиональные врачи. Медиков должны готовить специализированные школы с большой историей и высокопрофессиональными педагогами с большим клиническим опытом», – отмечает она.
29 августа 2023 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал журналистам, что конкурс в медицинские вузы в приемную кампанию составил почти 12 человек на место. Самыми популярными специальностями стали «лечебное дело», «стоматология» и «педиатрия». Поступающие не всегда учатся на врачей, т. е. на факультете «Лечебное дело». Например, в Сеченовском университете (подведомственен Минздраву) абитуриенты также могут выбрать такие направления, как медико-профилактическое дело, психолого-социальная работа, трансляционная медицина и биотехнологии, биодизайн и моделирование сложных систем и др. В России выпускается ежегодно больше 37 000 новых медицинских специалистов, а в профессии остаются всего лишь несколько тысяч, говорит Попович. С такой оценкой согласен зампредседателя комитета по охране здоровья (КПРФ) Алексей Куринный: «По идее, 1–2 выпуска должны были закрыть [дефицит], если бы все люди шли, которые получили образование, но он [дефицит] не закрывается».
В малых городах и сельской местности «крайне остро» стоит проблема нехватки кадров – как участковых врачей, так и врачей-специалистов, сказал «Ведомостям» директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Одной из необходимых мер для устранения дефицита кадров является повышение зарплаты: врачи и фельдшеры на этих территориях сталкиваются с более тяжелыми условиями работы, говорит он. Опыт предыдущих лет показывает, что повышение зарплат врачам участковой службы на 10 000 руб., а медсестрам на 5000 руб. в 2000-х гг. вызвало приток специалистов в большей части регионов, где эта прибавка была ощутима (в сравнении с имевшейся на тот момент заработной платой), продолжил Шишкин. Но поскольку эти надбавки не пересматривались, их влияние спустя несколько лет ослабло.
Руководитель Методического аккредитационно-симуляционного центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Гущин считает, что вузы готовят достаточно врачей, которые потом не доходят до работодателя. «Придите в наши университеты в Москву и попробуйте пройти просто по коридорам. Там точно не сложится впечатление, что существует кадровый голод. Возникнет впечатление, куда же мы столько людей готовим», – указывает он. Гущин считает, что профильный вуз – это только одно из звеньев формирования специалиста, которое начинается со школы и заканчивается работодателем.