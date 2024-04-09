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У подростков накопилась «цифровая усталость» со времен локдауна

С ней столкнулись подростки из малых городов, у которых были проблемы с цифровыми ресурсами
Анастасия Майер
Из позитивных аспектов вовлечения в цифровые сервисы для подростков исследователи выделяют расширение сети контактов / Владимир Федоренко / РИА Новости

Во время ограничений периода COVID-19 у подростков стала проявляться усталость от онлайн-общения и социальных сетей. Об этом говорится в исследовании лаборатории теоретической фольклористики (ЛТФ) Президентской академии (РАНХиГС) о влиянии дистанционного общения и обучения на подростков, с которым ознакомились «Ведомости».

Эксперты проанализировали около 580 000 текстов более чем на 800 платформах и провели интервью с подростками (12–20 лет) во всех федеральных округах (всего 191 собеседник). «В мониторинге социальных медиа необходимо учитывать, что вовлеченность пользователей в цифровые коммуникации зависит в том числе от наличия усталости при избытке онлайн-вовлечения. Падение количества сообщений о коронавирусе на определенном этапе свидетельствовало не только о снижении интереса к повестке, но и о снижении интереса к общению в соцсетях в целом», – указала старший научный сотрудник ЛТФ Дарья Радченко.

В части эффективности дистанционного образования во время пандемии исследователи отметили, что оно было эффективно в тех случаях, когда доступ к технологиям высокого качества был не только у подростков, но и у самих учителей и образовательных организаций. Такие учащиеся (с хорошими гаджетами и качеством подключения) смогли более эффективно использовать время для учебы и цифровые ресурсы для дополнительного образования. «В то же время подростки, у которых не было этих преимуществ, а также те, для которых более важен контакт со сверстниками в физическом пространстве, очень позитивно восприняли возвращение к образованию офлайн», – отмечается в исследовании. Цифровой разрыв (ограничение возможностей социальной группы из-за отсутствия доступа к современным средствам коммуникации) во время пандемии в России носил региональную окраску: в малонаселенных и отдаленных регионах цифровые услуги стоят дороже, а уровень среднего дохода разнится от региона к региону, отмечает, в свою очередь, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

После периода дистанционного образования молодые люди стали больше стремиться к живому общению, которое было нарушено за время пандемии, подтверждает специалист сервиса Alter, преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина. Онлайн-образование влияет на когнитивные способности – умение сохранять внимание и самоорганизовываться, указывает эксперт. «Некоторые школьники пошли в первый класс и сразу стали обучаться дистанционно. Это сильно повлияло на их социализацию: они чаще стали формировать социальные контакты через интернет», – пояснила Пряхина. Таким школьникам сложнее справляться с конфликтами в жизни, поэтому их общение перешло в социальные сети. Психолог также отметила рост буллинга среди младших школьников, потому что интернет позволяет совершать такие действия мгновенно и анонимно.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила для COVID-19 статус пандемии 11 марта 2020 г., а сняла его 5 мая 2023 г. Глобальная эпидемия коронавирусной инфекции продлилась три года, один месяц и 24 дня. За прошедшее время, по оценкам организации, от коронавируса погибло около 20 млн человек, тогда как официальное число смертей – около 7 млн человек, сказал руководитель ВОЗ.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в России выявили 22,1 млн случаев коронавирусной инфекции, умер 388 521 человек. Россияне получили почти 186 млн доз вакцины от COVID-19. После объявления пандемии российские учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Но уже в 2020/21 учебном году школьники вернулись к очным занятиям.
После этого ряд регионов самостоятельно принимали решения о переводе школ на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией, сильными морозами или сложной обстановкой из-за обстрелов.

Столкнувшись во время локдауна с дефицитом общения со сверстниками, часть подростков на какое-то время после локдауна снизила потребление цифровых ресурсов в пользу живого общения, но этот тренд оказался краткосрочным, отметила Радченко. Родителям необходимо контролировать время их пребывания в виртуальной среде, тем более что молодежь накапливает усталость от онлайн-вовлечения, считает Мирзабалаева. Дистанционное образование, по ее словам, предъявляет своеобразные требования к участникам образовательной среды – повышаются требования к самоорганизации, самообучению и самоконтролю.

Из позитивных аспектов вовлечения в цифровые сервисы для подростков исследователи РАНХиГС выделяют расширение сети контактов (так называемые слабые связи) и связанные с этим социальные выгоды. Под последними подразумевается получение неформальной информации о местах и программах обучения, работодателях, грантах и волонтерских программах, поддержка в трудоустройстве. В малых городах и селах запрос на расширение сети контактов и привычка к соответствующим действиям ниже. В результате проживающие там подростки получили меньше пользы от взаимодействия онлайн, чем их сверстники в крупных городах, говорится в исследовании.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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