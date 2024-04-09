У подростков накопилась «цифровая усталость» со времен локдауна

В части эффективности дистанционного образования во время пандемии исследователи отметили, что оно было эффективно в тех случаях, когда доступ к технологиям высокого качества был не только у подростков, но и у самих учителей и образовательных организаций. Такие учащиеся (с хорошими гаджетами и качеством подключения) смогли более эффективно использовать время для учебы и цифровые ресурсы для дополнительного образования. «В то же время подростки, у которых не было этих преимуществ, а также те, для которых более важен контакт со сверстниками в физическом пространстве, очень позитивно восприняли возвращение к образованию офлайн», – отмечается в исследовании. Цифровой разрыв (ограничение возможностей социальной группы из-за отсутствия доступа к современным средствам коммуникации) во время пандемии в России носил региональную окраску: в малонаселенных и отдаленных регионах цифровые услуги стоят дороже, а уровень среднего дохода разнится от региона к региону, отмечает, в свою очередь, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.