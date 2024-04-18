В новый нацпроект «Экология» войдет объединенный проект по обращению с отходами

В новый нацпроект «Экология» войдет объединенный проект по обращению с отходамиНа инфраструктуру и переработку отходов предусмотрено 128,3 млрд рублей
В новый нацпроект «Экология», который начнет работу вместо завершающего свое действие в 2024 г., войдет новый федеральный проект по обращению с отходами. Он объединит в себе действующие федеральные проекты «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (ТКО) и «Экономика замкнутого цикла». Его подготовкой займется «Российский экологический оператор» (РЭО), сообщил гендиректор организации Денис Буцаев в ходе отчета о деятельности компании по реализации мусорной реформы за пять лет.
Новый проект будет направлен, в частности, на создание инфраструктуры утилизации отходов, переработку вторичных материальных ресурсов (ВМР) и производство продукции с использованием вторичного сырья, стимулирование использования ВМР в отраслях экономики, пояснил Буцаев. «Очень рассчитываем, что вместе с теми показателями, которые ставятся перед нами, мы будем обеспечены и финансовыми ресурсами», – заметил он.
По согласованию с Минэкономразвития и Минфином предварительно предусматривается финансирование из федерального бюджета в объеме 128,3 млрд руб. до 2030 г., из которых 62 млрд руб. – дополнительные средства экосбора (в случае их поступления в указанном объеме в 2025 и 2026 гг.), пояснил «Ведомостям» Буцаев. Он считает, что этого объема средств недостаточно для достижения целей федерального проекта и дополнительно необходимо еще минимум 90 млрд руб. за счет средств экологического сбора на создание мощностей по обращению с ТКО в 2027–2030 гг.
Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» стартовал в 2019 г. и заканчивает свое действие в 2024 г. На его реализацию было направлено 93,6 млрд руб. Согласно паспорту проекта, он направлен на формирование комплексной системы обращения ТКО, предотвращение вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращение во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции и получения энергии. Основные задачи, поставленные в рамках этого проекта, по мнению Буцаева, были выполнены, т. е. были созданы «основы» для новой отрасли.
История мусорной реформы
Мусорная реформа была запущена 1 января 2019 г. (одновременно с этим был учрежден РЭО): тогда в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт мусорной реформе. Реформа была инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов из-за свалок и их состояния. В 2018 г. в некоторых городах Московской области развернулось протестное движение против свалок. Их жители регулярно выходили на митинги с требованиями закрыть близлежащие свалки и перекрывали дороги к ним.
Проект «Экономика замкнутого цикла» с финансированием в 10,6 млрд руб. был утвержден в 2022 г. и закончит свое действие в 2030 г. Он включает в себя шесть направлений: сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сбору отходов для вторичной переработки, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота неэкологичной упаковки, создание системы прослеживаемости движения отходов и экопросвещение.
Правительство, Госдума и Совет Федерации в ходе отчета консолидированно позитивно оценили деятельность РЭО и промежуточные итоги мусорной реформы. Например, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что, «несмотря на санкционное давление и объективное сокращение объемов господдержки, удалось создать 250 объектов по обработке и утилизации отходов. Это позволило увеличить долю отходов, направляемых на обработку, с 7 до 53%». Реформа чистоты состоялась: население ее приняло, проголосовав рублем, вторит ей глава «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов. «Вся отрасль становится прозрачной и понятной для игроков. В регионы пошли инвестиции, активно формируется система опорных объектов, без которых захоронение коммунальных отходов не снизится», – пояснил он.
Как устроен нацпроект?
Согласно постановлению правительства об организации проектной деятельности, национальный проект – это программа, направленная на достижение национальных целей развития страны. В нацпроекты входят федеральные проекты: они обеспечивают достижение общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей.
Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко, в свою очередь, считает, что реализацию мусорной реформы пока рано называть успешной: «Основной проблемой в части работы с ТКО является создание полноценных территориальных схем (ТСО) по работе с отходами в регионах». Сейчас ТСО формируются до определения способа утилизации остатков – это «грубая ошибка» государственного и муниципального управления, поскольку приводит к несоответствию между потребностями и возможностями различных звеньев системы обращения с ТКО, поясняет он. «Выбор технологии обработки и утилизации ТКО принципиально влияет на формирование ТСО, так как определяет необходимый объем и характеристики инфраструктуры, требования к качеству и составу отходов, экономическую эффективность и экологическую безопасность процесса», – заключил Рыбальченко.
Основная цель – снижение поступления отходов на полигоны – не достигнута, сказал «Ведомостям» член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. И хотя эта цель обозначена к достижению в 2030 г. – за оставшееся время предстоит «существенно» повысить эффективность проектируемых мероприятий, добавил он. Если учитывать, что цели нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» неоднократно корректировались в сторону ослабления, то основные задачи в части создания инфраструктуры по обращению с ТКО были решены, говорит Завьялов. Большие надежды профсообществом возлагаются на развитие сети экотехнопарков, но без включения их в территориальные схемы обращения с отходами ждать больших результатов не стоит, предупреждает он.