В новый нацпроект «Экология» войдет объединенный проект по обращению с отходами

Основная цель – снижение поступления отходов на полигоны – не достигнута, сказал «Ведомостям» член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. И хотя эта цель обозначена к достижению в 2030 г. – за оставшееся время предстоит «существенно» повысить эффективность проектируемых мероприятий, добавил он. Если учитывать, что цели нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» неоднократно корректировались в сторону ослабления, то основные задачи в части создания инфраструктуры по обращению с ТКО были решены, говорит Завьялов. Большие надежды профсообществом возлагаются на развитие сети экотехнопарков, но без включения их в территориальные схемы обращения с отходами ждать больших результатов не стоит, предупреждает он.