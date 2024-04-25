В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Как следует из данных, опубликованных в 2022 г. в научном журнале «Современная ревматология», в России насчитывается более 410 000 человек с аксиальным спондилоартритом. В мире же, согласно данным Biocad, больных более 23 млн. Распространенность заболевания варьируется в зависимости от региона, но в среднем в европеоидной расе оно встречается с частотой 0,1-0,2% – это в несколько раз реже, чем ревматоидный артрит, сказал Лила.