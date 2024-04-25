В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни БехтереваВ его разработку и исследования вложили более миллиарда рублей
Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат сенипрутуг, способный остановить развитие болезни Бехтерева, которая пока считается неизлечимой. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Минздрава. «По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности», – пояснил он.
Болезнь Бехтерева – это хронический тип артрита, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Из-за поражения суставов скелета – грудной клетки, позвоночника и таза – у человека возникают боль и скованность, которые могут привести к ограничениям в его подвижности.
Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с отечественной биотехнологической компанией Biocad. После регистрации производитель может начать его промышленный выпуск, уточнили в Минздраве.
В отличие от существующих вариантов терапии, действие сенипрутуга направлено непосредственно на причину заболевания, а не на лечение его последствий, пояснял ранее «Ведомостям» представитель пресс-службы Biocad. Фармкомпания вложила более 1,2 млрд руб. в его разработку и исследования, уточнял он.
Разработанный препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. При этом активность иммунной системы организма не снижается, следует из результатов начальных клинических исследований.
По оценкам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, стоимость препарата может исчисляться десятками тысяч рублей, так как болезнь сложно поддается какой-то другой терапии.
«При положительном результате испытаний тот факт, что препарат будет производиться российской компанией, вселяет надежду на то, что он будет доступен в том числе по цене», – считает главный внештатный ревматолог Минздрава Александр Лила.
Исследования ученых перспективны для разработки целого класса препаратов, которые лечат заболевания аутоиммунной природы, например, сахарного диабета I типа, отметили в Минздраве.
Пик заболеваемости болезнью Бехтерева, или анкилозирующим спондилоартритом, приходится на 25-35 лет, соотношение мужчины/женщины составляет в среднем 2:1, при ранних формах – 1:1, говорит Лила.
На 2019 г. в России, по данным Минздрава, было зарегистрировано 125 600 человек с патологическим состоянием костно-мышечного аппарата. Доля граждан с болезнью Бехтерева может составлять до 44% от этого числа.
Как следует из данных, опубликованных в 2022 г. в научном журнале «Современная ревматология», в России насчитывается более 410 000 человек с аксиальным спондилоартритом. В мире же, согласно данным Biocad, больных более 23 млн. Распространенность заболевания варьируется в зависимости от региона, но в среднем в европеоидной расе оно встречается с частотой 0,1-0,2% – это в несколько раз реже, чем ревматоидный артрит, сказал Лила.
Особенность заболевания, по его словам заключается в том, что от первых симптомов до постановки диагноза иногда проходит 5-7 лет, независимо от уровня развития медицины в стране. На ранней стадии болезнь может проявляться непостоянными умеренными болями в позвоночнике, которые купируются массажем, физическими упражнениями и др. способами.
Экономическое бремя болезни Бехтерева в России на 2019 г. оценивалось в 21,9 млрд руб., или 395 500 руб. на одного пациента, следует из подсчетов группы ученых Научно-исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой и др.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав для актуализации числа пациентов с болезнью Бехтерева в России на 2024 г.