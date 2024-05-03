Откуда в Россию приезжают трудовые мигранты

Вопрос регулирования миграции в 2024 г. заметно обострился, поводом для этого стал кровавый теракт в подмосковном «Крокус сити холле», исполнителями которого были выходцы из Таджикистана, приехавшие в Россию. Одним из результатов этого стало усиление контроля за мигрантами внутри РФ и ужесточение проверок при въезде на границах. Последнее коснулось граждан не только Таджикистана, но и других стран Средней Азии. Например, МИД входящей в ЕАЭС Киргизии 2 мая сообщил, что «вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу».