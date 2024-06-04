Военный суд освободил от наказания экс-офицера ФСБ Фролова по делу о взятке

Военный суд освободил от наказания экс-офицера ФСБ Фролова по делу о взяткеОбвинение требовало приговорить его к 14 годам колонии строгого режима
Военный суд в Москве приговорил бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова к шести годам лишения свободы по делу об особо крупной взятке и мошенничестве и освободил от отбытия наказания в связи с истечением срока давности. Об этом передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Согласно приговору, Фролов лишен звания полковника запаса. Вместе с ним на скамье подсудимых был акционер банка «Кредитимпэкс» Георгий Шкурко. Ему суд назначил 4 года и 8 месяцев колонии общего режима, но это наказание также считается уже отбытым. Оба осужденных были освобождены в зале суда.
Фролова задержали 25 апреля 2019 г., в тот же день суд отправил его под арест.
В мае этого года гособвинение потребовало приговорить Фролова к 14 годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере. Как было указано в обвинительном заключении Московского гарнизонного суда, Фролов и сотрудник управления «К» Андрей Васильев вынудили двух предпринимателей передать своим партнерам доли в 49% в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Бизнесмены понесли ущерб в 638 млн руб. Также Фролов ежемесячно получал $100 000-150 000 от руководителей АКБ «Кредитимпэксбанк» за общее покровительство и поддержку. Общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн руб. В заключении говорится, что Фролов действовал вместе с главой отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным.
При обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб. Самого Черкалина в апреле 2021 г. приговорили к семи годам колонии.