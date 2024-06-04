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Военный суд освободил от наказания экс-офицера ФСБ Фролова по делу о взятке

Обвинение требовало приговорить его к 14 годам колонии строгого режима
Полина Худякова

Военный суд в Москве приговорил бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова к шести годам лишения свободы по делу об особо крупной взятке и мошенничестве и освободил от отбытия наказания в связи с истечением срока давности. Об этом передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Согласно приговору, Фролов лишен звания полковника запаса. Вместе с ним на скамье подсудимых был акционер банка «Кредитимпэкс» Георгий Шкурко. Ему суд назначил 4 года и 8 месяцев колонии общего режима, но это наказание также считается уже отбытым. Оба осужденных были освобождены в зале суда.

Фролова задержали 25 апреля 2019 г., в тот же день суд отправил его под арест.

В мае этого года гособвинение потребовало приговорить Фролова к 14 годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере. Как было указано в обвинительном заключении Московского гарнизонного суда, Фролов и сотрудник управления «К» Андрей Васильев вынудили двух предпринимателей передать своим партнерам доли в 49% в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг». Бизнесмены понесли ущерб в 638 млн руб. Также Фролов ежемесячно получал $100 000-150 000 от руководителей АКБ «Кредитимпэксбанк» за общее покровительство и поддержку. Общая сумма ущерба от действий Фролова составляет более 725 млн руб. В заключении говорится, что Фролов действовал вместе с главой отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным.

При обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб. Самого Черкалина в апреле 2021 г. приговорили к семи годам колонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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