Верховный суд готовит проект о пребывании детей в центрах временного содержания

Она также обратила внимание, что судам необходимо указывать в решениях конкретные сроки пребывания, на которые несовершеннолетние помещаются в учреждения. Например, считает Фальковская, объективно сложно выйти на устойчивый результат реабилитации, сформировать необходимые установки видения будущего и скорректировать поведение, когда несовершеннолетний поступает в учреждение за месяц или полгода до восемнадцатилетия. Директор департамента указала, что в 2022 г. из общего числа выпускников учреждений закрытого типа к уголовной ответственности были привлечены всего 5% и из них три осуждены к лишению свободы. Несмотря на всю сложность ситуации, с которой приходит подросток в учреждение закрытого типа, среди выпускников есть успешные педагоги, юристы, медицинские работники, многие выпускники принимают участие в специальной военной операции и награждены государственными наградами, отметила она.