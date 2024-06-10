Верховный суд готовит проект о пребывании детей в центрах временного содержания

Верховный суд готовит проект о пребывании детей в центрах временного содержанияОн должен будет учитывать состояние их здоровья, а также уточнит сроки пребывания детей там
Пленум Верховного суда (ВС) отправил на доработку проект постановления об особенностях рассмотрения судами дел, связанных с пребыванием несовершеннолетних в центрах временного содержания (ЦВС), а также в учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. Редакционная комиссия в ближайшее время изучит 36 подготовленных пунктов проекта. Но пока практика применения глав Кодекса административного судопроизводства (КАС) вызывает вопросы, нуждающиеся в теоретическом осмыслении и обосновании, отметил пленум.
В 2023 г. было рассмотрено 3552 административных дела, связанных с пребыванием несовершеннолетнего в ЦВС, рассказал председатель судебной коллегии по административным делам ВС Владимир Хаменков. Административных дел по пребыванию подростков в учебных учреждениях закрытого типа в разы меньше: в прошлом году российские суды рассмотрели 610 таких дел. Хаменков допустил, что такое количество дел может показаться незначительным на фоне общего количества.
«Но вне всякого сомнения они имеют особое общественное значение, ибо за каждым из этих дел стоит судьба ребенка», – заявил судья. Он напомнил, что только в ноябре 2022 г. были введены федеральным законом главы 31.2 и 32.3 КАС, регулирующие пребывание в указанных заведениях несовершеннолетних. Проект постановления содержит в себе положения об оказании адресной и своевременной помощи детям с девиантным поведением, а также пояснения особенностей административных делах о помещении детей мигрантов в ЦВС.
В учебные учреждения закрытого типа могут помещаться находящиеся на территории России несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства. Глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов заявил «Ведомостям», что, по его данным, в ЦВС сейчас нет ни одного ребенка мигранта.
«Учебное учреждение закрытого типа – это образовательные организации, где обеспечивается воспитание, общее, профессиональное, дополнительное образование для каждого обучающегося и формируется индивидуальная программа реабилитации. Штат таких организаций кроме учителей и воспитателей предусматривает педагогов-психологов», – отметила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. По ее словам, таких учреждений сейчас в стране 36. В них, говорит Фальковская, ежегодно обучается около 2000 несовершеннолетних.
Она также обратила внимание, что судам необходимо указывать в решениях конкретные сроки пребывания, на которые несовершеннолетние помещаются в учреждения. Например, считает Фальковская, объективно сложно выйти на устойчивый результат реабилитации, сформировать необходимые установки видения будущего и скорректировать поведение, когда несовершеннолетний поступает в учреждение за месяц или полгода до восемнадцатилетия. Директор департамента указала, что в 2022 г. из общего числа выпускников учреждений закрытого типа к уголовной ответственности были привлечены всего 5% и из них три осуждены к лишению свободы. Несмотря на всю сложность ситуации, с которой приходит подросток в учреждение закрытого типа, среди выпускников есть успешные педагоги, юристы, медицинские работники, многие выпускники принимают участие в специальной военной операции и награждены государственными наградами, отметила она.
Декан юридического факультета Тверского государственного университета, член Научно-консультативного совета при ВС Ольга Ильина, выступая на пленуме, предложила дополнить перечень указанием на факт совершения преступления в присутствии несовершеннолетнего. Кроме того, Ильина считает целесообразным обратиться к ст. 78 Семейного кодекса, которая предусматривает обязательное участие органа опеки и попечительства при рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей. Независимо от того, кем предъявлен иск.
Учитывая имеющуюся практику, в п. 22 проекта стоит разъяснить, по мнению Ильиной, что если несовершеннолетний страдает психическим заболеванием или же имеет ограниченные возможности, то надлежит выяснить, может ли удовлетворение соответствующих требований повлечь ухудшение состояния здоровья ребенка. Во-вторых, есть ли в соответствующем учреждении либо центре условия, которые позволят оказывать ему такую помощь
Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова пояснила «Ведомостям», что в документе уточнен порядок предоставления доказательств и их оспаривания. Прилагаемые к административному исковому заявлению документы (например, характеристика с места учебы несовершеннолетнего, акт обследования семейно-бытовых условий жизни и т. д.) сами по себе не влекут правовых последствий для несовершеннолетнего и поэтому не могут быть оспорены в отдельном процессе, говорит она. Но, отметила юрист, в любом случае возражения относительно указанных доказательств подлежат обязательной проверке судом.