Представители женских НКО отмечают, что КЦ в своей работе сталкиваются с рядом проблем. Например, КЦ и шелтеры часто подвергаются нападениям мужчин, которые приходят возвращать своих жен. У организаций нет средств на охрану, поэтому в зданиях выбивают двери и портят имущество, а также могут насильно увезти женщин из убежища. Координатор проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко поясняет, что единственное, что защищает женщин, – это отсутствие данных о ее местонахождении. Когда становится известно, где она, то ее очень сложно защитить. «В России так мало шелтеров, потому что нет закона о домашнем насилии, побои декриминализованы, вместо уголовной ответственности – административная», – добавила она. Даже если при уходе из дома женщина подает заявление с просьбой ее не разыскивать, то это, как правило не работает, пояснила руководитель антикризисного центра «Китеж» Алена Садикова.