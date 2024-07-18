Помощь в кризисеВ Госдуме все чаще говорят о проблеме домашнего насилия
Депутаты Госдумы выводят в повестку тему семейно-бытового насилия. Так, профильный комитет по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства разработает и внесет в Госдуму предложения по изменению финансирования кризисных центров (КЦ) для женщин и изменению порядка работы таких организаций, пообещала 16 июля его председатель Нина Останина (КПРФ). «Некоммерческие кризисные центры живут только на пожертвования, нам нужен федеральный закон, чтобы в любом уголке страны женщина, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, могла обратиться за помощью», – пояснила она в ходе круглого стола комитета.
Чаще всего под КЦ понимается именно помощь, связанная со случаями домашнего насилия. По данным профильных организаций, опрошенных «Ведомостями», не у каждого КЦ есть шелтер, т. е. место, в котором пострадавшая может временно жить, чтобы не иметь контактов с агрессором. Еще КЦ занимаются оказанием психологической и юридической помощи.
Директор московского ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова рассказала, что за 10 лет убежище получили более 2800 женщин и детей, пострадавших от психофизического насилия. Из них 2031 женщина подвергалась домашнему насилию. Наиболее уязвима возрастная группа 18–30 лет, она составляет 28% от общего количества получивших убежище. По словам Завьяловой, это связано с тем, что эти девушки наиболее финансово зависимы от партнеров. Также увеличилось число обращений женщин старше 60 лет, которые подвергаются насилию со стороны своих взрослых детей.
Представитель Минтруда отдельно подчеркнула, что КЦ занимаются не только помощью пострадавшим от домашнего насилия, но и несовершеннолетним беременным, в том числе из числа детей-сирот, женщинам, которые освободились из мест лишения свободы, и женщинам, которые имеют намерение отказаться от детей. «Трудная жизненная ситуация – это не только ситуация, связанная с домашним насилием, это целая масса обстоятельств, которая приводит и женщину, и семью в целом в это положение», – в свою очередь заявила Останина.
По словам врио директора департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда Ларисы Семеновой, всего в стране 134 КЦ в 57 регионах общей мощностью 2423 койко-места. А зампред комитета Татьяна Буцкая («Единая Россия») уточнила, что государственных лишь 16.
Большая часть таких организаций – НКО, которые существуют на гранты и пожертвования. «Необходимо предоставлять НКО помещения на 49 лет, чтобы они понимали, что они могут работать», – считает Семенова.
Представители женских НКО отмечают, что КЦ в своей работе сталкиваются с рядом проблем. Например, КЦ и шелтеры часто подвергаются нападениям мужчин, которые приходят возвращать своих жен. У организаций нет средств на охрану, поэтому в зданиях выбивают двери и портят имущество, а также могут насильно увезти женщин из убежища. Координатор проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко поясняет, что единственное, что защищает женщин, – это отсутствие данных о ее местонахождении. Когда становится известно, где она, то ее очень сложно защитить. «В России так мало шелтеров, потому что нет закона о домашнем насилии, побои декриминализованы, вместо уголовной ответственности – административная», – добавила она. Даже если при уходе из дома женщина подает заявление с просьбой ее не разыскивать, то это, как правило не работает, пояснила руководитель антикризисного центра «Китеж» Алена Садикова.
Сколько случаев домашнего насилия в России
За нанесение побоев женщинам в 2023 г. к административному наказанию привлекли 13 241 человека. Это «рекордный показатель» по меньшей мере за пять лет, заявила во время круглого стола Комитета по защите семьи уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«В 2021 г. 448 женщин были убиты их партнерами и близкими родственниками, в 2022 г. 447 женщин – такая статистика обозначена в научном журнале МВД РФ. Как говорится в материалах, за два года полицейские возбудили несколько тысяч уголовных дел о домашнем насилии. В 2363 случаях женщинам были нанесены тяжкие телесные повреждения их партнерами, в 5073 полиция квалифицировала избиения женщин как вред здоровью средней тяжести и в 8759 – как легкий вред здоровью», – рассказала Потяева.
Государственные КЦ принимают только тех, кто зарегистрирован в регионе, сказала «Ведомостям» пресс-секретарь Консорциума женских неправительственных организаций Софья Русова. «Мы отправляли женщин в основном в частные центры, потому что там ниже порог входа, там не требуется полный пакет документов», – рассказала она. В случае если паспорт или другие документы испорчены или отобраны, то в государственные организации попасть практически невозможно, добавила Русова.
Внимание к теме семейно-бытового насилия и преследования женщин за последнее время проявили все парламентские партии. За закон о домашнем насилии высказывались депутаты Ярослав Нилов (ЛДПР) и Ксения Горячева («Новые люди»), обе политические силы вносили законопроекты о сталкинге. 12 июня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия разработала законопроект об ужесточении ответственности за домашнее насилие. С поддержкой ужесточения ответственности выступил и лидер справороссов Сергей Миронов в своем Telegram-канале 14 июня. При этом законопроект о профилактике семейно-бытового насилия еще в 2016 г. был отклонен, а новый не вносился. Возвращение внимания к теме сейчас связано с желанием властей нивелировать негативную риторику, связанную с мигрантами, предполагает политолог Александр Немцев. «В информационной повестке огромное количество насилия именно со стороны мигрантов. И пытаются это перевести на домашнее насилие, что это вот такая как бы внутрироссийская штука: как бы у нас тоже насилия хватает, иммигранты ни при чем», – допускает эксперт.
Мониторинг соцсетей показал властям, что тема насилия вызывает общественный резонанс и цепляет конкретные голосующие целевые группы, считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Откликаются на эту историю в первую очередь женщины репродуктивного возраста. Поэтому, я думаю, «Новые люди» начали развивать тему, остальные посмотрели и решили, что отдавать ее не стоит», – говорит эксперт.