Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Спиридонов напомнил о принятом в 2020 г. законе о госконтроле №248. «Это базовый закон, рамочный, который не просто установил какой-то понятийный аппарат, но и определил правовые основы внедрения риско-ориентированного подхода профилактики», – отметил он. Если посмотреть на результаты, говорит Спиридонов, то цифры сами за себя говорят: за прошлый год проведено 353 000 проверок, а в 2019 г. их было 1,5 млн. «То есть результат – практически в пять раз сокращение. <...> Это основной результат моратория. То есть при сохранении общего уровня безопасности мы с сократили административную нагрузку на бизнес», – констатировал он.