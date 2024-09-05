Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнеса

Краснов предложил законодательно закрепить механизм ограничения проверок бизнесаДействующий мораторий и прокурорский фильтр доказали свою эффективность на практике, считает он
За первые шесть месяцев 2024 г. прокуратура отказала в санкционировании двух третей заявок на проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, предотвращено почти 40 000 проверок, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в рамках сессии «Уникальные возможности российской юрисдикции: эволюция механизмов правовой защиты бизнеса» на Восточном экономическом форуме. По его словам, из 57 000 заявлений 38 000 надзорное ведомство отклонило.
Действующий мораторий на проверки бизнеса, а также прокурорский фильтр уже доказали свою эффективность на практике и обеспечили баланс прав предпринимателей, подчеркнул Краснов. По инициативе прокуратуры правительством на 1000 резидентов территорий с преференциальными экономическими режимами распространена возможность замены плановых проверок профилактическими визитами. «Сейчас на повестке дня стоит расширение такого механизма на все категории хозяйствующих субъектов, – сказал он. С инициативой о необходимости законодательного закрепления данного механизма, чтобы из временной меры он стал неизменной гарантией, Краснов обратился к президенту Владимиру Путину и попросил его дать соответствующее поручение председателю правительства. Он добавил, что сейчас основным вектором развития системы госконтроля по-прежнему остается приоритет профилактики нарушений обязательных требований.
В ходе дискуссии генпрокурор также обратил внимание на необходимость регламентировать деятельность структур и физлиц, предлагающих услуги для населения в интернете вне каких-либо организационно-правовых форм и без соблюдения установленных законом гарантий для потребителей. В интернете, говорит Краснов, действует серьезное количество «мутных» структур. В качестве решения вопроса по правовому урегулированию проблемы, по мнению генпрокурора, могла бы стать «их подтвержденная электронная идентификация с возможностью проверки самими потребителями их надежности и добросовестности». Например, нормативно могут быть установлены специальные требования к агрегаторам услуг и электронным площадкам, предоставляющим сервис по размещению коммерческих предложений по поиску заказчиков, предложил он.
Не менее важная из озвученных на сессии предложений Краснова стала «амнистия» ряда организаций из реестра недобросовестных поставщиков. Он пояснил, что в условиях турбулентности мировой экономики и разрушения сложившихся цепочек поставок сотни коммерческих структур не смогли надлежащим образом исполнить свои обязательства перед государственными заказчиками. В результате чего предприниматели были внесены в Реестр недобросовестных поставщиков, хотя, отмечает Краснов, долгое время многие их них имели безупречную репутацию и не раз доказывали свою состоятельность. «Теперь исправить ситуацию возможно путем, условно говоря, объявления «амнистии» для включенных в реестр организаций вследствие нарушения цепочек зарубежных поставок или иных негативных внешнеэкономических факторов», – заявил генпрокурор.
В целом прокуратурой налажен прямой диалог с бизнесом: уже традиционные встречи с предпринимателями в регионах позволяют найти решение самых разных проблем, многие из которых устраняются буквально «с колес», резюмировал глава надзорного ведомства.
В марте 2024 г. Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры поручил ведомству максимально сократить число проверок бизнеса и обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг. По словам президента, проверки бизнеса находятся в неоднозначном положении. С одной стороны, нужно ослабить административное давление, а с другой – думать и обеспечивать интересы потребителей, писали «Ведомости».
29 февраля в своем послании Федеральному собранию глава государства предложил осуществить полный переход властей на риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности со следующего года. «Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителем, действительно можно и нужно доверять», – говорил он. Там, где риск отсутствует, надо применять профилактически меры, заключил президент.
В организованной Генпрокуратурой дискуссии также приняли участие президент Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук, замдиректора департамента обеспечения регуляторной политики правительства Андрей Спиридонов, замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов и генеральные прокуроры дружественных стран (Азербайджан, Таиланд, Лаос, Камбоджа).
Спиридонов напомнил о принятом в 2020 г. законе о госконтроле №248. «Это базовый закон, рамочный, который не просто установил какой-то понятийный аппарат, но и определил правовые основы внедрения риско-ориентированного подхода профилактики», – отметил он. Если посмотреть на результаты, говорит Спиридонов, то цифры сами за себя говорят: за прошлый год проведено 353 000 проверок, а в 2019 г. их было 1,5 млн. «То есть результат – практически в пять раз сокращение. <...> Это основной результат моратория. То есть при сохранении общего уровня безопасности мы с сократили административную нагрузку на бизнес», – констатировал он.
В свою очередь Калинин дополнил, что у бизнеса осталось порядка 200 млрд руб. ежегодно денег, которые они могут инвестировать в производство. «С 1 января мораторий на внеплановой проверке отменяется и мы, конечно, с тревогой смотрим, не приведет ли это кратному росту проверок, как уже было», – сказал он. При этом Калинин уточнил, что поддерживает предложение генпрокурора о том, что параллельно с отменой моратория надо сохранить порядок прокурорского согласования проверок – «потому что этот механизм точно высокоэффективный». Кроме того, добавил спикер, необходимо сохранить качество госуправления и доступность госуслуг.