Как Александр Флеминг открыл пенициллин

Александр Флеминг передал этот образец плесени Penicillium notatum своему коллеге в больнице святой Марии в Лондоне в 1935 г. Семью годами ранее Флеминг случайно обнаружил, что этот вид плесени производит вещество с мощным терапевтическим эффектом. Оно получило название «пенициллин» / The Board of Trustees of the Science Museum