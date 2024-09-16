Как Александр Флеминг открыл пенициллин

На агаре выросла плесень. Так случалось часто. Во-первых, для изучения культивируемых в чашках колоний под микроскопом надо было снимать с них крышки и долго держать их открытыми. За это время культура соприкасалась с воздухом и со всем, что в нем содержится, а значит, могла быть загрязнена. Во-вторых, Флеминг старался выжать из своих экспериментов все до последнего и не выбрасывал чашки Петри до тех пор, пока не убеждался, что они больше ничего не могут ему дать.