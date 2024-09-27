При капремонте школ приоритет отдадут кабинетам труда и волонтерским центрам

Приоритет на капремонт кабинетов труда и основ безопасности может быть связан с усилением внимания к военной подготовке в школе, предполагает директор Центра общего и дополнительного образования им. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. Акцент на ремонт медицинских кабинетов показывает, что государство стремится к оказанию медицинских услуг на базе школы, так как образовательные учреждения не получают полную информацию о здоровье детей, считает он. По его словам, последние пять лет государство также возвращает ставку на проведение занятий допобразования в школах: из-за более низких цен и удобной логистики для родителей в таких секциях занимается больше детей.