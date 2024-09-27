При капремонте школ приоритет отдадут кабинетам труда и волонтерским центрам

При капремонте школ приоритет отдадут кабинетам труда и волонтерским центрамОтдельное внимание при выделении субсидий уделят заявкам на ремонт сельских школ
Минпросвещения предлагает изменить правила, по которым регионы будут получать бюджетные средства на капитальный ремонт школ. Разработанные поправки предлагают в приоритетном порядке модернизировать классы для занятий труда и «Основ безопасности и защиты Родины», а также спортзалы и медицинские кабинеты. Соответствующие поправки предложено внести в приложение № 31 (правила предоставления и распределения субсидий) госпрограммы «Развитие образования», обнаружили «Ведомости».
Еще один приоритет в подготовленном проекте – обновление внутреннего пространства учреждений для кружков, секций, воспитательных занятий со школьниками и волонтерских центров. Также министерство предлагает модернизировать оборудование в классах естественно-научного профиля, следует из документа. В первую очередь планируется проводить ремонт школ в удаленных от города территориях, сельской местности и в малых городах с населением менее 50 000 человек, уточняется в проекте постановления.
Новые приоритеты при капремонте школ связаны с мартовскими поручениями президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. В частности, во время послания Путин отмечал, что до 2028 г. в России необходимо подготовить около 1 млн специалистов рабочих профессий. «Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров: пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха», – говорил президент.
Российской экономике необходимы «рабочие руки» и специалисты научно-технической направленности, рассказал «Ведомостям» ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко. По его словам, модернизация трудового обучения в школе будет способствовать росту числа выпускников среднего профессионального образования.
Приоритет на капремонт кабинетов труда и основ безопасности может быть связан с усилением внимания к военной подготовке в школе, предполагает директор Центра общего и дополнительного образования им. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. Акцент на ремонт медицинских кабинетов показывает, что государство стремится к оказанию медицинских услуг на базе школы, так как образовательные учреждения не получают полную информацию о здоровье детей, считает он. По его словам, последние пять лет государство также возвращает ставку на проведение занятий допобразования в школах: из-за более низких цен и удобной логистики для родителей в таких секциях занимается больше детей.
Модернизацию сельских школ Косарецкий считает правильным приоритетом. По его словам, ремонт нескольких маленьких школ обходится дороже, чем одной большой, из-за чего в период 2005–2013 гг. небольшие сельские школы закрывались или объединялись с более крупными учреждениями. Закрытие сельских учреждений, в свою очередь, стало «дополнительным импульсом» для оттока жителей в города, заключил эксперт.
Минпросвещения проводит капремонт российских школ совместно с Минстроем. В 2022 г. ведомства утвердили программу «Модернизация школьных систем образования» (входит в госпрограмму «Развитие образования»). Согласно ей, за 2022–2026 гг. планируется модернизировать 7300 школ, на это будет потрачено не менее 418 млрд руб. (или 83,6 млрд руб. ежегодно). Уже в 2022–2023 гг. капремонт провели в 4085 зданиях, а в 2024 г. его планируется завершить еще в 718 школах, говорится на сайте Минпросвещения. В марте президент поручил продлить программу до 2030 г. с дополнительным финансированием не менее 317,5 млрд руб., писали «Ведомости».
При этом закончить капремонт в срок успевают не все школы. В этом году задержки по капремонту школ есть у четырех российских регионов – это четыре учреждения в Курганской области, по одному – в Иркутской и Томской областях, а также одно в Карачаево-Черкесии, говорил в июле врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев на заседании федерального штаба по капремонту и строительству школ. За срыв сроков строительства и капремонта школ субъектам РФ начнут уменьшать субсидии по госпрограмме на 20% ежегодно, заявил тогда же министр просвещения Сергей Кравцов.