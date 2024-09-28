В 2022 г. мексиканские полицейские получили доступ к переписке членов картеля по BlackBerry, потом она попала в СМИ. Между тысяч рутинных сообщений о том, где сейчас «тетя» (автобус с тайником) и сколько «гостинцев» она везет, встречаются весьма интересные пассажи, дающие представление, как делались дела. Член картеля перегружает в США наркотики из тайника в автобусе в фургон, паркует его на охраняемой стоянке и уходит по делам. Попадается миграционной службе, так как находится в Америке нелегально, и отправляется за решетку ждать депортации. А картель никак не мог добраться до фургона с наркотиками: дубликата ключей ни у кого нет, доверенности на машину нет, а охрана стоянки не пускает чужих людей на территорию. Но тут наркокартель хотя бы знал, с кем имеет дело.