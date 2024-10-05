«Ненасилие – первый пункт моей веры»: 15 правил Махатмы Ганди155 лет со дня рождения мирного борца за независимость Индии
155 лет назад, 2 октября 1869 г., родился политик и общественный деятель, борец за освобождение Индии от колониального гнета Британской империи Махатма Ганди (при рождении – Мохандас Карамчанд Ганди). Всю свою жизнь он пропагандировал философию ненасилия, искоренял кастовое и социальное неравенство, а также гасил религиозную вражду. «Ведомости» собрали цитаты, отражающие взгляды на жизнь одного из главных пацифистов ХХ в.
О трагедии цивилизации
«Прежде, когда люди сражались друг с другом, они мерились своей физической силой, теперь же один человек, стреляя из пушки с холма, может лишить жизни тысячи людей. Это цивилизация».
Из книги «Революция без насилия», 1937 г.
О принципах религии
«Пока существуют различные религии, каждой из них необходим какой-то внешний отличительный символ. Но когда этот символ становится фетишем и средством для доказательства превосходства одной религии над другой, от него нужно отказаться».
Из автобиографии «Моя жизнь», 1925 г.
О природе личности
«Человек – всего лишь продукт его мыслей. О чем он думает, тем он и становится».
Из трактата «Этическая религия», 1922 г.
О силе ненасилия
«Метод ненасилия способен нанести поражение союзу самых ожесточенных сил в этом мире».
Из письма Адольфу Гитлеру, 24 декабря 1940 г.
О самопринятии
«Единственный в мире тиран, которого я согласен принять – внутренний голос».
Из журнала «Молодая Индия», 2 марта 1922 г.
О чиновниках
«Чиновники не хозяева, а слуги народа, поскольку они получают жалованье из кармана налогоплательщика».
Из автобиографии «Моя жизнь», 1925 г.
О вере в человека
«Вы не должны терять веру в человечество. Люди – как океан, если несколько капель грязных, океан не становиться загрязненным».
Из письма борцу за независимость Индии Амрит Каур, 29 августа 1947 г.
Об истинной победе
«Победа, достигнутая насилием, равносильна поражению, ибо краткосрочна».
Из «Бюллетеня Сатьяграхи», 3 мая 1919 г.
Об отношении к людям
«Человек и его поступок – вещи разные. В то время как хороший поступок заслуживает одобрения, а дурной – осуждения, человек, независимо от того, хороший или дурной поступок он совершил, всегда достоин либо уважения, либо сострадания».
Из автобиографии «Моя жизнь», 1925 г.
О силе веры
«Там, где есть место страху, нет подлинной веры»
Из трактата «Моя вера», 1925 г.
О цене истины
«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина».
Из автобиографии «Моя жизнь», 1925 г.
О бескорыстности добра
«Не следует ждать награды за труды, но всякое доброе дело в конце концов обязательно принесет свои плоды».
Из книги «Революция без насилия», 1937 г.
Об умении прощать
«Если обидчик – мой враг или незнакомец, я должен относиться к нему так же, как к оскорбившему меня отцу или сыну».
Из трактата «Моя вера», 1925 г.
О доверии
«На обещания любого человека можно положиться во многих вопросах, за исключением денежных».
Из автобиографии «Моя жизнь», 1925 г.
О нравственных приоритетах
«Ненасилие – это первый пункт моей веры. Это также последний пункт моего вероучения».
Из речи, произнесенной на суде, март 1922 г.