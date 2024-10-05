155 лет назад, 2 октября 1869 г., родился политик и общественный деятель, борец за освобождение Индии от колониального гнета Британской империи Махатма Ганди (при рождении – Мохандас Карамчанд Ганди). Всю свою жизнь он пропагандировал философию ненасилия, искоренял кастовое и социальное неравенство, а также гасил религиозную вражду. «Ведомости» собрали цитаты, отражающие взгляды на жизнь одного из главных пацифистов ХХ в.