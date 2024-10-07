Каждый шестой преподаватель вузов использует ИИ при подготовке к занятиям

Российские организации приоритетных отраслей экономики в 2023 г. называли основным барьером для внедрения ИИ в свою работу финансовые ограничения (об этом сообщили 32% опрошенных). Такие данные приводятся в аналитическом докладе Национального центра развития ИИ при правительстве РФ, он был опубликован в марте 2024 г. Чаще всего о нехватке денежных средств для начала применения технологий ИИ говорили организации высшего (47%), общего и среднего образования (44%). Вузы также отмечали недостаток специалистов с компетенциям в ИИ (38%) и отсутствие стратегии развития таких технологий в университетах (32%), уточняется в докладе.