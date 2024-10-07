Каждый шестой преподаватель вузов использует ИИ при подготовке к занятиям

Каждый шестой преподаватель вузов использует ИИ при подготовке к занятиямПомимо IT чаще всего они применяют технологию в гуманитарных и экономических науках
16% преподавателей российских вузов используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке к занятиям со студентами. Такие данные следуют из результатов мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (есть у «Ведомостей»).
Еще треть российских преподавателей вузов знают, что такое ИИ, но никогда его не применяли в профессиональной деятельности (33%), следует из результатов исследования. Большинство же респондентов «что-то слышали» об ИИ (37%), говорится там. 7% опрошенных встретились с понятием ИИ впервые во время опроса, 6% затруднились ответить на вопрос.
Частота применения технологий ИИ разнится между преподавателями разных специальностей, уточняется в исследовании. Например, обучающие студентов компьютерным наукам обращаются за помощью к ИИ чаще других – 34% опрошенных сотрудников такой специализации. Инструментами ИИ наиболее активно пользуются преподаватели гуманитарных (20%), социальных и экономических (по 19%) дисциплин, следует из итогов опроса. Реже других используют ИИ для подготовки к занятиям преподаватели физкультуры (8%), уточняется там.
Опрошенные оценивают последствия от применения ИИ в образовании неоднозначно. Больше половины респондентов одновременно отмечают и полезные, и вредные эффекты от таких инструментов для сферы обучения (59%). Еще 15% опрошенных видят в таких технологиях преимущественно негативное воздействие. И лишь 8% замечают в основном позитивное влияние на образовательные процессы. Остальные преподаватели не видят в ИИ «ни пользы, ни вреда» для сферы (5%) либо затруднились подобрать ответ (13%).
ИИ может автоматизировать часть рабочих процессов для сотрудников вузов, например избавить их от ручной проверки тестов и заполнения отчетов, рассказал «Ведомостям» директор по работе с вузами VK Георгий Щелканов. Нейросети уже могут структурировать собранную информацию в лекции или генерировать иллюстрации к ним, добавил он. По его словам, некоторые технологии на базе ИИ преподаватели могут использовать без дополнительной подготовки, в их числе – голосовые ассистенты. Эксперт рынка «Национальной технологической инициативы» (НТИ) SafeNet Иван Линдберг оценивал экономию времени преподавателя благодаря инструментам ИИ в 4–5 раз, писали «Ведомости» в мае.
При этом российские вузы также применяют ИИ для аналитики данных о студентах и прогнозирования их успеваемости, рассказал «Ведомостям» заведующий лабораторией цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Карлов. Каждый вуз делает такие аналитические системы «под себя» и использует разные данные о студентах, к ним могут относиться оценки обучающегося, проведенное время в кампусах, библиотеках и др., уточнил эксперт. Подобные инструменты уже работают в десятке российских вузов, в том числе в НИУ ВШЭ, университете ИТМО и Сибирском федеральном университете (СФУ), сказал он.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службы НИУ ВШЭ, ИТМО и СФУ с просьбой уточнить, используют ли эти вузы системы анализа успеваемости студентов на базе ИИ.
На сегодняшнем этапе развития ИИ не способен заменить преподавателя, а служит лишь инструментом, который предлагает идеи решения задач, говорит Карлов. Когда использование ИИ в вузах станет повсеместным, преподаватели «никуда не денутся», а их работа будет напоминать «пилотирование самолета», считает Щелканов. «Алгоритм выполняет полет, а человек (преподаватель. – «Ведомости») следит за показателями», – пояснил эксперт.
Как опрашивали
Исследователи провели опрос в мае – июне 2024 г., в нем приняли участие 21 164 преподавателя из 87 субъектов РФ (кроме Чукотского и Ненецкого автономных округов), метод – онлайн-анкетирование.
Российские организации приоритетных отраслей экономики в 2023 г. называли основным барьером для внедрения ИИ в свою работу финансовые ограничения (об этом сообщили 32% опрошенных). Такие данные приводятся в аналитическом докладе Национального центра развития ИИ при правительстве РФ, он был опубликован в марте 2024 г. Чаще всего о нехватке денежных средств для начала применения технологий ИИ говорили организации высшего (47%), общего и среднего образования (44%). Вузы также отмечали недостаток специалистов с компетенциям в ИИ (38%) и отсутствие стратегии развития таких технологий в университетах (32%), уточняется в докладе.
Для того чтобы преподаватели могли применять ИИ, их нужно научить этому, говорит директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова. Такие планы, например, есть у НИУ ВШЭ. До конца года почти 18% сотрудников университета (2000 из 11 300 человек) централизованно будут обучать использовать эту технологию в своей работе, сообщал представитель пресс-службы вуза.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минобрнауки с просьбой сказать, планирует ли министерство запускать централизованное обучение преподавателей вузов технологиям ИИ.