Когда правосудие не право

Глинн Симмонс был арестован в 1975 г. по подозрению в ограблении винного магазина и убийство. Ему был 21 год, он приехал в Оклахому только шесть дней назад у него не было судимостей. У полиции не было очевидных причин задержать его в тот день. Жертва ограбления не узнала Симмонса, но в полиции его попросили принять участие в опознании подозреваемых. Предполагаемый убийца когда-то был на вечеринке у тетушки Глинна. Как уважающий власть человек, Симмонс согласился помочь полиции. Улик, пригодных для раскрытия преступления, не было, и чтобы поскорее закрыть дело, полиция неожиданно обвинила Глинна в налете на винный магазин и убийстве 30-летней работницы Кэролин Сью Роджерс. Во время того нападения пострадала также 18-летняя покупательница Белинда Браун, она получила огнестрельное ранение в голову, но выжила. Спустя 20 лет, благодаря частному адвокату, полицейский отчет был пересмотрен. Новое описание убийцы сильно отличалось от физического облика Симмонса: подозреваемый был выше и весил на несколько десятков килограмм больше.