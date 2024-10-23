Когда правосудие не право

Когда правосудие не правоИстории приговоренных к смерти и оправданных
В сентябре японский суд оправдал 88-летнего Ивао Хакамада, бывшего профессионального боксера. В 1966 г. он был приговорен к смертной казни за убийство семьи из четырех человек. Почти 60 лет жизни Хакамада провел в камере смертников. Его заключение в ожидании смертной казни, по мнению правозащитных организаций, было признано самым долгим в современной истории. Тем временем, в мире растет статистика смертной казни – в 2023 г. официально было приведено в исполнение 1153 таких приговора, это на 31% больше, чем в 2022 г. Вместе с ростом числа вынесения смертных приговоров повышается риск осуждения и смерти невиновных.
Ивао Хакамада: 58 лет ожидания
Япония и США – две страны из «большой семерки», сохранившие смертную казнь. Японские заключенные не знают о своей судьбе до самого последнего момента: им, семье и СМИ об исполнении приговора сообщают в 8:30 утра того же дня. Причем большинство японцев (80%), согласно опросам, поддерживают такую практику.
30 июня 1966 г. в резиденции одного из руководителей фабрики, где трудился Ивао Хакамада, произошел пожар. В доме были найдены тела владельца, его супруги и двоих детей. Все они стали жертвами ножевого нападения. Также пропало около 200 000 иен (примерно $600 по курсу того года). Пожар должен был скрыть следы преступления. Хакамада жил в общежитии напротив и принимал участие в тушении пожара. Он хорошо знал хозяина дома, бывал у него в гостях, а еще имел спортивное прошлое и порезы на пальцах. Но не имел алиби. Так Хакамада стал единственным подозреваемым в убийстве, его задержали и вскоре по приговору суда отправили в тюрьму ожидать свою смертную казнь через повешение.
«Я не должен платить своей жизнью за ошибку судей. Меня подставили с помощью вещдоков, сфабрикованных следователями. Этот несовершенный судебный процесс отправил меня в камеру смертников. Я вынужден жить, переживая горе, пронзающее все мое тело», – писал Хакамада из камеры смертников. Адвокаты Хакамады боролись вместе с ним и подавали апелляции. Только в 2014 г. суд установил, что ДНК Хакамады не совпадает с кровью, которую нашли на месте преступления. Тогда его освободили из под стражи, но не оправдали полностью. Суд тогда только предположил, что дело могло быть сфабриковано. Но удерживать в заключении 78-летнего мужчину посчитал несправедливым. После выхода из тюрьмы Хакамада сначала был госпитализирован с сахарным диабетом. Его психическое состояние также значительно ухудшилось за годы заключения – большую часть жизни он провел в одиночной камере.
Наконец, спустя еще десять лет, после нескольких возобновлений дела, были сняли все обвинения. Суд установил, что 58 лет назад Хакамада признался в совершении убийства и поджога под давлением следствия после жестоких допросов, а улики были подброшены следователями. Основным предметом спора стали пять кусков окровавленной одежды, которые Хакамада якобы носил во время преступления, а затем спрятал в баке с ферментированной соевой пастой – мисо. Одежду нашли спустя год после его ареста. Впоследствии было доказано, что одежда, вымоченная в мисо так долго, стала бы слишком темной для обнаружения на ней пятен крови, а брюки, представленные как еще одна улика, оказались слишком малы для Хакамады.
Хакамада боролся за свою невиновность, и, следовательно, жизнь, и в этом ему помогала сестра Хидеко. Все годы заключения брата она провела, зарабатывая на новых и новых юристов для пересмотра дела. «Независимо от того, что люди говорили обо мне, я жила своей жизнью и ценила свою свободу. Я не принижала себя как сестра заключенного, обвиненного в смертной казни. Я жила без стыда», – рассказала Хидеко в интервью Associated Press. Сам же Ивао Хакамада называет свою жизнь постоянной борьбой, в которой он наконец смог одержать окончательную победу. Кроме оправдательного приговора, Хакамада также получил официальные извинения от прокуратуры и 200 млн йен (около $1,4 млн) в качестве моральной компенсации.
Не только страны третьего мира
В большинстве стран смертная казнь отменена, в некоторых государствах, например, в России на нее наложен мораторий. Однако в мире количестве подобных приговоров растет. Это число почти достигло максимума за последние 10 лет: больше было только в 2015-м, когда стало известно о 2428 казнях. За последние годы резкий рост смертных приговоров пришелся на Иран, Саудовскую Аравию и Сомали.
При этом, реальное число приведенных в исполнение смертных приговоров окажется еще выше, поскольку в некоторых странах информация о проведенных казнях — государственная тайна. По этой причине, например, в статистике отсутствуют данные о вынесенных смертных приговорах в Китае. Такая же ситуация в Северной Корее и Вьетнаме. К тому же, в официальное число включаются только приговоры, вынесенные судами. Число внесудебных, случаев, когда казнь совершается без должного расследования или самовольно, остается неизвестным.
В Саудовской Аравии признания зачастую получают под пытками, а смертные приговоры выносят после несправедливых судебных процессов. Среди таких случаев могут быть и решения, вынесенные судами неверно.
В некоторых странах, где применяется смертная казнь, этот метод используется как средство политического давления. Например, власти Ирана, на фоне растущего недовольства общества экономическими и политическими проблемами страны все активнее прибегают к казням – среди всех вынесенных в Иране смертных приговоров больше половины были исполнены за преступления, которые согласно международным нормам не должны караться смертной казнью. В частности, за дела, связанные с наркотиками. Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, смертный приговор в странах, где казнь официально не отменена, может выносится только за самые тяжкие преступления – умышленное убийство или терроризм.
Глинн Симмонс: $7 млн за 48 лет жизни в страхе
Глинн Симмонс был арестован в 1975 г. по подозрению в ограблении винного магазина и убийство. Ему был 21 год, он приехал в Оклахому только шесть дней назад у него не было судимостей. У полиции не было очевидных причин задержать его в тот день. Жертва ограбления не узнала Симмонса, но в полиции его попросили принять участие в опознании подозреваемых. Предполагаемый убийца когда-то был на вечеринке у тетушки Глинна. Как уважающий власть человек, Симмонс согласился помочь полиции. Улик, пригодных для раскрытия преступления, не было, и чтобы поскорее закрыть дело, полиция неожиданно обвинила Глинна в налете на винный магазин и убийстве 30-летней работницы Кэролин Сью Роджерс. Во время того нападения пострадала также 18-летняя покупательница Белинда Браун, она получила огнестрельное ранение в голову, но выжила. Спустя 20 лет, благодаря частному адвокату, полицейский отчет был пересмотрен. Новое описание убийцы сильно отличалось от физического облика Симмонса: подозреваемый был выше и весил на несколько десятков килограмм больше.
Симмонс боролся за свою невиновность и подавал ходатайства о смягчении наказания, которые постоянно отклоняли. Более десяти свидетелей подтвердили, что тот день Глинн провел, играя друзьями в бильярд. Наконец, в январе 2023 г. адвокаты подали еще одно ходатайство, в котором указывалось, что пострадавшая при нападении Белинда Браун изначально опознала двух других мужчин, а потом еще четверых. Она постоянно меняла показания, но следствие закрыло на это глаза.
В итоге дело Симмонса было признано сфабрикованным, и его освободили. Глинн Симмонс провел в тюрьме в ожидании смертной казни 48 лет, пять месяцев и 13 дней – это стало самым долгим сроком ожидания оправдательного приговора в истории США. Теперь штат Оклахома выплачивает Глинну компенсацию в $7 млн: менее $10 в день за каждый день его пребывания за решеткой.
Все меньше шансов
Невиновные осужденные, приговоренные к смертной казни, сегодня ждут оправдания дольше, чем в предыдущие десятилетия. В последние 20 лет средний срок ожидания освобождения увеличился примерно в три раза, в 2024 г. он достигнет рекордного уровня – 38,7 года. Способствуют этому процессуальные правила, которые ограничивают возможность апелляции, и нежелание государственных служащих принимать убедительные доказательства. Нередко законодательства специально ограничивает время для подачи заявления на обжалование. В США, согласно исследованию, минимум 4% подсудимых были приговорены к смертной казни по ошибке. Другое исследование показало, что практически 70% таких процессов содержали серьезные нарушения: некомпетентность адвокатов или сокрытие от присяжных доказательств невиновности подсудимого.
По словам юриста Ивана Черванева, к ложным обвинениям приводит множество причин – от банальной ошибки до подлога: «В первом случае всё достаточно просто: несовершенство материально-технической базы для проведения необходимых следственных мероприятий, низкая квалификация отдельных сотрудников органов, недостаточность или, наоборот, избыточность контроля и надзора. Все это может привести к следственной и, в дальнейшем, судебной ошибке. «Подлог» стоит отдельно и является институциональной проблемой, попытки к искоренению которой конкретно в России предпринимаются уже многие годы. Я говорю о так называемой «палочной системе» – системе статистической оценки деятельности подразделений правоохранительных органов, в частности полиции. Для каждой должности, очевидно, существуют свои показатели, необходимые к исполнению. У следователя это, среди прочего, количество дел, переданных в суд. В теории само по себе уголовное дело может быть инициировано уже в результате либо ошибки, либо злого умысла».
Однако иногда «помощь» все-таки приходит. Причем неожиданно от самих исполнителей приговора.
Байсон Каула: спасение от палача
Байсон Каула стал символом борьбы против казни, избежав смерти трижды. Каждый раз палач отказывался выполнять свою работу, объясняя тем, что он слишком устал. Каула родился и вырос в Малави. В 1990-х он использовал все свои сбережения для открытия пшеничной фермы. 28 августа 1991 г. фермер Макийи Томсон умер при неясных обстоятельствах. Каула, которому тогда было около сорока лет, утверждал, что на мужчину напали соседи. Он попытался отвезти пострадавшего в больницу, однако сам был признан виновным в смерти.
Каула провел в тюрьме 23 года, его казнь планировалась трижды. Но в стране работал только один палач, которому приходилось объезжать все тюрьмы. Каждый раз, когда Каула готовили к исполнению приговора, палач так сильно уставал от предыдущих казней, что снова и снова переносил свой визит к приговоренному. Усталость палача в итоге обернулась своеобразным актом неосознанного гуманизма – в 1994 г. смертную казнь в стране приостановили. В 2007 г. Каула обратился в суд с просьбой пересмотреть дело, так как в свое время ему не было предоставлено справедливое судебное разбирательство. В итоге суд освободил Каулу.
За время, проведенное в камере, участок земли, принадлежавший Кауле, зарос, жена умерла, а дети выросли и разъехались. Осталась только мать, Люси, которая навещала сына каждый год. Она выращивала хлопок, чтобы оплачивать билеты до малавийского города Зомба и передавать Кауле продукты – столько, сколько может увезти. Кауле было уже за 60, когда из тюрьмы он отправился в реабилитационный центр.
Позже Байсон начал работать консультантом для бывших заключенных в исправительном учреждении. Он стал активным борцом против смертной казни в Малави. Последней задачей для Байсона перед смертью были забота о матери и строительство дома для нее.
Каждый может стать жертвой
Попадая в жернова судебной системы и оказавшись обвиняемым в совершении уголовного преступления, человек может банально растеряться или не иметь возможности обеспечить себе необходимую защиту.
Принцип «состязательности сторон» закреплен в статье 15 УПК РФ. Если у вас есть средства для того, чтобы привлечь профессионального адвоката – ваши шансы остаться на свободе сильно возрастают. Однако не у всех есть такая возможность. В этом случае, когда человек становится подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, ему могут предоставить бесплатного адвоката. Стоит учесть, что в уголовном судопроизводстве такие адвокаты не всегда предоставляются на самом деле бесплатно. «Если в отношении подзащитного адвоката по назначению будет вынесен обвинительный приговор или дело будет прекращено по нереабилитирующим основаниям, то суд в приговоре или решении о прекращении возлагает на обвиняемого обязанность возместить государству расходы на оплату услуг адвоката», – объясняет юрист Иван Черванев.
Стоит ли говорить о компетентности «бесплатных» адвокатов и успешности в разрешении дел в пользу обвиняемых. Безусловно, среди таких специалистов полно идейных людей с обостренным чувством справедливости, но многие из них воспринимают свое назначение в качестве «бесплатного адвоката» как каторгу. По словам Ивана Черванева, такой «парад планет» довольно редкое событие: недобросовестность следователя, незаинтересованность адвоката и нежелание судьи вникать в суть дела. Но именно совокупность этих факторов приводит к судебным ошибкам и обвинению невиновных.
Если вы оказались именно в такой ситуации, есть банальный, но от того не менее действенный совет: сохраняйте спокойствие. По словам Черванева, «система» рассчитывает на вашу панику и неосведомленность: «Есть средства на частного адвоката – обратитесь к нему. Если нет – наладьте контакт с «государственным», не давайте показаний в его отсутствии, в противном случае храните молчание. Займите активную позицию. Не стоит рассчитывать на то, что «профессионалы» решат все без вашего участия».
Наконец, один из главных факторов, способствующих неправомерному осуждению, – ложное свидетельство. Обычно суд «отсеивает» большинство ненадежных свидетелей, однако многие другие самостоятельно дисквалифицируют себя и выражают сомнение в объективном восприятии. Наш мозг – не видеомагнитофон, а память способна изменяться. Особенно это заметно при столкновении с травмирующими воспоминаниями. Неточные показания свидетелей могут запутать расследование уже на ранних стадиях. Пока следствие отвлекается от настоящего преступника и строит дело против невиновного человека, теряется критически важное время. Если вы стали свидетелем преступления, помните: ошибочное обвинение может стоить не только свободы другого человека, но и его жизни.