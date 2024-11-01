Конституционный суд разрешил бороться с коррупцией бессрочно

КС как будто не заметил доводов, выраженных многими выступающими, что эффективная борьба с коррупцией прежде всего предполагает его своевременность. «То есть любой «сдвиг вправо», отсрочка этой борьбы делает ее запоздалой, слепой и не достигающей своей цели», – отмечает старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. На практике в судах по подобной категории дел доказывание носит бесконечно упрощенный характер, отметил он. По сути, продолжает Тай, Генпрокуратура лишь указывает перечень имущества и лицо, которое якобы обратил это имущество в свою пользу незаконно, а далее запустили в гражданский оборот. «Мне неизвестен ни один случай отказа в иске к ответчику, который обосновал, что имущество приобретено им легально и никакого отношения к бывшему чиновнику он не имеет», – поделился адвокат.