У Ватикана появился аниме-маскот: новости, которые вы могли пропустить

39-летняя британская певица Лили Аллен призналась, что музыка приносит ей меньший доход, чем аккаунт на OnlyFans, куда она выкладывает исключительно фотографии своих ступней. «Представьте: у вас ежемесячно почти 8 млн слушателей на Spotify, а вы зарабатываете больше денег на 1000 подписчиках, которым интересны только ваши ноги», – заявила Аллен. Аккаунт на сайте для взрослых она завела в июле этого года, доступ к нему стоит $10 в месяц.