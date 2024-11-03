У Ватикана появился аниме-маскот: новости, которые вы могли пропустить

У Ватикана появился аниме-маскот: новости, которые вы могли пропуститьOnlyFans оказался прибыльнее музыки, а собака обогатилась после смерти хозяина
На этой неделе стало известно, что иметь 1000 подписчиков в OnlyFans куда выгоднее, чем 8 млн прослушиваний на Spotify. В Индии собака стала миллионером после смерти хозяина, в Коми страус сбежал с фермы и неделю скрывался в лесу, а Ватикан создал аниме-маскота, чтобы привлечь в церковь молодежь.
Овчарка, сэр
Собака, дворецкий и повар стали наследниками основной части состояния индийца Ратана Таты, владевшего долей в одном из крупнейших холдингов Индии Tata. Ратан возглавлял семейный бизнес с 1991 по 2012 г., и при нем компания прославилась на весь мир, начав масштабную зарубежную экспансию: купила Jaguar, Land Rover, Ritz-Carlton, Tetley, Corus и другие активы.
Состояние Ратана Таты оценивается более чем в $100 млн. Женат он не был, детей не завел. В таком случае в Индии принято завещать состояние братьям и сестрам, но Ратан нарушил традицию. После его смерти, случившейся 10 октября, в СМИ просочились подробности завещания, согласно которому родственники получили меньше, чем любимая овчарка по кличке Тито, дворецкий и главный помощник Конар Суббиах, а также повар Раджан Шоу. Точные суммы источники не раскрывают, но говорят, что собаке досталось больше всех.
Святой и креативный Престол
Ватикан завел аниме-маскота, с помощью которого церковь хочет привлечь молодежь. Девочка Люче (Luce, на итальянском – «свет») носит желтый плащ, отсылающий к флагу Святого Престола, в ее руках – посох паломника, на ботинках – грязь пройденных дорог, а блики в глазах нарисованы в форме ракушки, символизирующей путь святого Иакова.
У Люче есть три подружки с разным цветом кожи – Фе, Синь и Скай. Вся эта компания была создана итальянским художником, сооснователем бренда игрушек tokidoki Симоне Леньо к юбилейному году, который приходится на 2025-й (начнется в католическое Рождество). Дизайнеры бренда вдохновляются японской культурой, а среди их творений – единорог в образе дьявола с трезубцем, который продается за $14.
Искусственное чтиво
Форум Reddit впервые с момента основания в 2005 г. вышел на чистую прибыль. В III квартале 2024 г. компания заработала $29,9 млн против убытка в $7,4 млн за аналогичный период прошлого года. Секрет успеха, похоже, в том, что компания сдала переписку пользователей искусственному интеллекту (ИИ).
Массивы текстовой информации, вроде накопленной на Reddit, – настоящий кладезь для обучения ИИ, однако многие с подозрением относятся к такой идее. Например, в конце прошлого года газета The New York Times подала на владельцев ИИ в суд за нарушение авторских прав, поскольку те обучают свои чат-боты на ее статьях, но ничего не вкладывают в контент. Reddit пошел другим путем, договорившись с Google и OpenAI и открыв массивы данных для обучения ИИ.
Вдобавок к этому Reddit традиционно зарабатывает на рекламе, премиальной подписке и внутренней валюте. А еще, судя по отчету, этой осенью компания продала всю принадлежащую ей криптовалюту – Bitcoin и Ethereum – за $6,9 млн, поскольку эти активы слишком волатильны, подвержены рискам с точки зрения кибербезопасности и технологического устаревания.
В музыку ни ногой
39-летняя британская певица Лили Аллен призналась, что музыка приносит ей меньший доход, чем аккаунт на OnlyFans, куда она выкладывает исключительно фотографии своих ступней. «Представьте: у вас ежемесячно почти 8 млн слушателей на Spotify, а вы зарабатываете больше денег на 1000 подписчиках, которым интересны только ваши ноги», – заявила Аллен. Аккаунт на сайте для взрослых она завела в июле этого года, доступ к нему стоит $10 в месяц.
Побег со страусиной фермы
Как оказалось, в бизнесе по разведению страусов есть неожиданные риски. В Республике Коми почти неделею не могли поймать страуса, сбежавшего с местной фермы и прятавшегося в лесу. Бегала птица быстро, не подпуская охотников, да те и не особо лезли: взрослый страус способен ударом ноги убить даже льва. В птицу стреляли дротиком со снотворным, но тот не смог пробить оперение.
Несмотря на выпавший снег, в лесу страусу было весьма комфортно: птица может не есть почти месяц и переносит холод. Отчаявшись, хозяева даже начали искать через во «В контакте» специалиста, который смог бы набросить на нее лассо. Впрочем, в четверг на место происшествия приехали студенты Сыктывкарского госуниверситета, которые наконец-то смогли подкараулить и заарканить страуса.